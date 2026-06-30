Обе европейские сборные, сыгравшие в плей-офф ЧМ, вылетели – от команд других конфедераций. Германия уступила Парагваю, Нидерланды выбиты Марокко
У Европы 0:2 в плей-офф ЧМ-2026 против других конфедераций.
Плей-офф ЧМ-2026 начался неудачно для команд из Европы.
Обе европейские команды, уже сыгравшие свои матчи 1/16 финала, вылетели из турнира.
Сборная Германии уступила Парагваю (1:1, 3:4 по пенальти), сборная Нидерландов была выбита Марокко (1:1, 2:3 по пенальти).
Таким образом, у УЕФА пока 0:2 в плей-офф против других конфедераций.
В целом на стадии 1/16 финала состоится еще 5 матчей, в которых команды из Европы сыграют с соперниками из других зон. Это пары Норвегия – Кот-д’Ивуар, Бельгия – Сенегал, Босния и Герцеговина – США, Англия – ДР Конго, Швейцария – Алжир.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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в футбол действительно научились играть более менее везде, плюс у европейских команд традиционно проблемы на чемпионатах мира за пределами Европы
ну а то, как южноамериканские "середняки" играют здесь не хуже европейский "грандов" - вообще максимально показательно
У североамериканцев спокойно еще две квоты резать надо, а у азиатов чуть ли не четыре. И делать это в пользу Европы, Африки, Южной Америки.