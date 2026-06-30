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  4. Обе европейские сборные, сыгравшие в плей-офф ЧМ, вылетели – от команд других конфедераций. Германия уступила Парагваю, Нидерланды выбиты Марокко

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Обе европейские сборные, сыгравшие в плей-офф ЧМ, вылетели – от команд других конфедераций. Германия уступила Парагваю, Нидерланды выбиты Марокко
У Европы 0:2 в плей-офф ЧМ-2026 против других конфедераций.

Плей-офф ЧМ-2026 начался неудачно для команд из Европы. 

Обе европейские команды, уже сыгравшие свои матчи 1/16 финала, вылетели из турнира. 

Сборная Германии уступила Парагваю (1:1, 3:4 по пенальти), сборная Нидерландов была выбита Марокко (1:1, 2:3 по пенальти). 

Таким образом, у УЕФА пока 0:2 в плей-офф против других конфедераций. 

В целом на стадии 1/16 финала состоится еще 5 матчей, в которых команды из Европы сыграют с соперниками из других зон. Это пары Норвегия – Кот-д’Ивуар, Бельгия – Сенегал, Босния и Герцеговина – США, Англия – ДР Конго, Швейцария – Алжир. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoУЕФА
logoЧемпионат мира по футболу
logoКонфедерация футбола Южной Америки
logoКонфедерация африканского футбола

Комментарии

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Сегодня будет 0:4 - Кот-д’Ивуар и Франция пройдут дальше
ОтветAlex8007
Сегодня будет 0:4 - Кот-д’Ивуар и Франция пройдут дальше
😂😂😂
это щелчок по носу мне и таким, как я, кто писал, что лучше бы побольше европейских, поменьше неевропейских сборных)
в футбол действительно научились играть более менее везде, плюс у европейских команд традиционно проблемы на чемпионатах мира за пределами Европы
ну а то, как южноамериканские "середняки" играют здесь не хуже европейский "грандов" - вообще максимально показательно
ОтветБорис_1117003684
это щелчок по носу мне и таким, как я, кто писал, что лучше бы побольше европейских, поменьше неевропейских сборных) в футбол действительно научились играть более менее везде, плюс у европейских команд традиционно проблемы на чемпионатах мира за пределами Европы ну а то, как южноамериканские "середняки" играют здесь не хуже европейский "грандов" - вообще максимально показательно
А в чем щелчок?
У североамериканцев спокойно еще две квоты резать надо, а у азиатов чуть ли не четыре. И делать это в пользу Европы, Африки, Южной Америки.
ОтветАлександр Гороховик
А в чем щелчок? У североамериканцев спокойно еще две квоты резать надо, а у азиатов чуть ли не четыре. И делать это в пользу Европы, Африки, Южной Америки.
ну тогда всю Южную Америку придётся на чемпионат мира брать, без отборов)
Адепты клубники ставят Парагвай и Эквадор в один ряд с Лихтенштейном и Литвой)) Так бывает когда смотришь футбол только через призму кубиков пресса Рончика.
Пришло время увеличить квоту для Европы.
Самое время увеличить квоту Европы
Оба поражения, тренерские. С такими составами, они обязаны выигрывать своих соперников. Даже та же Голландия
Италия предвидела обсер европейских сборных и заранее не поехала на мундиаль
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