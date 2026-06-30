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  4. Министр внутренней безопасности США: «Рад, что Иран вылетел с ЧМ-2026. Был счастлив, когда мы отозвали их визы. Я спел пару песен и станцевал от радости, возможно»

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Министр внутренней безопасности США: «Рад, что Иран вылетел с ЧМ-2026. Был счастлив, когда мы отозвали их визы. Я спел пару песен и станцевал от радости, возможно»
Министр внутренней безопасности США: рад, что Иран вылетел с ЧМ.

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин выразил удовлетворение вылету сборной Ирана с ЧМ-2026.

Сборная Ирана заняла третье место в группе G, набрав 3 очка в 3 матчах, и не вышла в плей-офф турнира.

«Я рад, что они вылетели, и что они больше не вернутся.

Я был счастлив, когда мы смогли отозвать их визы и сказали, что они могут покинуть территорию США. И я, возможно, спел пару песен или даже станцевал от радости», – заявил Маллин.

Маллин добавил, что он «очень рад возвращению Ирана в свою страну, потому что [на турнире] не было ни одной команды, с которой им приходилось бы иметь дело чаще, чем с ними».

Тареми считает, что ФИФА и США хотят вылета Ирана с ЧМ-2026: «Турнир – просто катастрофа. Инфантино сказал, что решит все проблемы, но ФИФА ничего не сделала»

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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Комментарии

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Сами напали на Иран, а теперь ведут себя по-хамски
Полнейший и...от!
Гостеприимство по американски. Мелко Хоботов.)
Завтра будет извиняться
Фашизм как он есть
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