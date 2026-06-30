  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Шнякин о работе на игре Бразилии и Японии: «Рад, что за 4 матча не пропустил ни одной атаки. Вообще! Если хотите больше отвлечений – увы, стиль менять не собираюсь»

0
Шнякин о работе на игре Бразилии и Японии: «Рад, что за 4 матча не пропустил ни одной атаки. Вообще! Если хотите больше отвлечений – увы, стиль менять не собираюсь»
Шнякин о работе на матче Бразилии и Японии: вообще ни одной атаки не пропустил.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о своей работе на матче 1/16 финала ЧМ-2026 между Бразилией и Японией (2:1). 

«Немного о сегодняшнем репортаже. Во-первых, рад, что за 4 матча моих удалось выполнить установку, которую сформулировал перед самим собой: не пропустить ни одной атаки. Ни одной. Вообще! Любая активность около финальной трети – сразу максимальный фокус на игре.

Да, это делает репортаж более автоматическим и радийным, меньше историй и красок, но вот к этому формату пришел на 20-м году работы комментатором. Так нравится. Футбол, наблюдения за техникой и перемещениями – это интереснее всего. Если вам нравится такой стиль – я рад. Если хотите больше отвлечений – увы, в ближайшие годы вновь менять стиль не собираюсь. 

Еще фишка в том, что такой матч надо хорошо чувствовать. Он может обмануть. Таймы полярные. И если подстраиваешься под темп унылого первого тайма, то есть риск не успеть во втором. После перерыва резко почувствовал, что нужно еще больше эмоций дать. 

Спасибо за приятные слова (в этот раз как-то разом несколько людей из театральной/киноиндустрии написали). Приятно. Тем, кому не зашло… Без проблем, ребят, как всегда отвечу, если человечно написано, есть конкретика, примеры по претензиям. Обнял. Устал», – написал Шнякин в телеграм-канале. 

Черданцев о спокойной реакции на проход Барколя в матче с Норвегией: «Счет на табло посмотрите. Норвегия играет вторым составом. Интрига равна нулю. Чего орать?»

Верите в честность Алжира против Австрии?29616 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
logoЧемпионат мира по футболу
logoДмитрий Шнякин
logoСборная Бразилии по футболу
телевидение
logoСборная Японии по футболу
logoМатч ТВ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Шнякин то, что называет "работой" обычное балабольство, с пафосными интонациями и наигранными эмоциями. Сельская самодеятельность на НТВ
ОтветPension
Шнякин то, что называет "работой" обычное балабольство, с пафосными интонациями и наигранными эмоциями. Сельская самодеятельность на НТВ
Комментарий скрыт
ОтветBill Aden
Комментарий скрыт
Шнякина хейтят по инерции. Последние игры слушаю его комментарий и мне нравится
Интересно, кто его вообще хвалит
Ответа ты смешной
Интересно, кто его вообще хвалит
Ну сам себя. Может такие же днищенские кллеги.
Ответа ты смешной
Интересно, кто его вообще хвалит
сам себя или чердак
Сказочный дол****
Если бы не картинка, ощущение, что слушал сказку про Винни-Пуха.
Только и сдышал: Винни, Винни, Винни....
ОтветПавел Васильев
Если бы не картинка, ощущение, что слушал сказку про Винни-Пуха. Только и сдышал: Винни, Винни, Винни....
Эт ещё Трушечкин на матч аргов, португальцев не попадал на этом ЧМ)))
Там Месси и Криштиану между каждый вторым словом у него, не важно, что на поле происходит))
Он хвалится, что во время репортажа всё время смотрит в монитор??
ОтветРубин2003
Он хвалится, что во время репортажа всё время смотрит в монитор??
Ну так остальные на матч ТВ уже и в монитор не смотрят, например Черданцев
ОтветАлександр Калачев
Ну так остальные на матч ТВ уже и в монитор не смотрят, например Черданцев
Георгий работает на опыте ))
Что? Да он весь матч про какие-то истории рассказывал, или давал затравку истории и потом, но расскажу о ней позже.
ОтветАлександр Калачев
Что? Да он весь матч про какие-то истории рассказывал, или давал затравку истории и потом, но расскажу о ней позже.
а пока мы смотрим на атаку *вставить любую сборную*
Тем временем "атака сборной" - это перекат мяча в центре поля.
Всегда отключаю звук, если Шнякин! Нервы дороже. )
ОтветZ-7478
Всегда отключаю звук, если Шнякин! Нервы дороже. )
всегда выключаю позорТВ
Уваж публику помолчи. Ну такой бред нести ! Стыдно должно быть..
Плюс лексикон и интонации у него просто отвратительные!
Уберите его от монитора, пожалуйста 🥺
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кунья показывал пять пальцев Сиогаи после 2:1 с Японией в 1/16 финала ЧМ, намекая на число титулов Бразилии. Форвард японцев заявлял, что «Бразилия была сильной раньше»
сегодня, 01:58
Каземиро отпраздновал гол Японии жестом «сикс-севен». Этот мем не остановить!
сегодня, 01:55
Мартинелли об ассисте Гимараэса: «Просто невероятный, мы отлично чувствуем друг друга. Я был готов принять мяч или сыграть на добивании, в итоге осталось самое простое»
сегодня, 00:58
Неймар – экономисту, предсказавшему вылет Бразилии от Японии: «Попробуйте еще раз на следующем чемпионате мира 😉»
сегодня, 00:22
Вратарь Японии Судзуки про 1:2 с Бразилией: «Я должен был отбивать удары, с которых мы пропустили. Мы боролись до конца, но не выстояли»
сегодня, 00:11
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026. 1/16 финала. Норвегия сыграет с Кот-д’Ивуаром, Франция против Швеции, Мексика встретится с Эквадором
10 минут назад
«МЮ» открыт к возвращению Рэшфорда. Форвард готов начать предсезонку с Кэрриком
12 минут назад
«Интер» объявил об уходе 37-летнего Зоммера после истечения контракта. Вратарь выиграл 4 титула с клубом за 3 сезона
27 минут назад
Куман о будущем в сборной Нидерландов после вылета с ЧМ-2026: «У меня есть мысли, но пока не буду ими делиться»
40 минут назад
Анри о схеме Кумана с 5 защитниками: «Вы, по сути, сказали, что боитесь Марокко. Я был очень удивлен, обычно Нидерланды так не играют»
54 минуты назад
Гюндоган об отмененном голе Та: «Что это за решение ВАР? В АПЛ на такое просто бы улыбнулись. Не стали бы менять решение»
сегодня, 10:24
Маттеус против продолжения работы с Нагельсманном: «Еще не понимаю – зачем семьи были там с начала ЧМ? Поездки, бронь отелей – это обсуждалось в команде, все были недовольны»
сегодня, 10:12
Кокорин о фото в футболке с принтом, где он в наручниках в суде: «Ностальгии по тем временам нет, вспоминаю ту историю со смехом. Соболев в комментах? Часто подкалываем друг друга»
сегодня, 09:55Фото
Ван Хекке о вылете Нидерландов с ЧМ-2026: «Даже представить не могу, что чувствуют люди дома. Могу только извиниться. Это больно для страны и команды»
сегодня, 09:50
Тренер Марокко после победы над Нидерландами в 1/16 финала ЧМ: «Нас никто не остановит, если мы будем играть так, как умеем. ЧМ-2022 изменил менталитет команды»
сегодня, 09:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Ростов» и бразилец Ногейра из «Сабаха» подписали контракт на 2 года («РБ Спорт»)
45 минут назад
Тренер Чехии Коубек ушел в отставку после невыхода сборной в плей-офф ЧМ-2026. Он обвинил медиа в кампании против него, основанной на «вымысле и полуправде»
сегодня, 10:40
Хуммельс о вылете Германии: «Надо принимать решения по игрокам в районе 30 лет. Ни одного сильного турнира после Евро-2016 – это не случайность»
сегодня, 10:20
Товарищеский матч. ЦСКА сыграет с «Шинником»
сегодня, 10:07
Клопп о вылете Германии с ЧМ-2026: «Существует 500 тысяч способов выиграть матч – нужно найти один. Через три месяца снова будем восхищаться Виртцем и Мусиалой, но не сейчас»
сегодня, 09:37
Ван дер Варт о решении Кумана сыграть в 5 защитников: «Ты хорошо справляешься, но что произошло в голове, что заставило сыграть по-другому с Марокко? У Де Йонга худший матч»
сегодня, 09:24
Нойер о вылете Германии в 1/16 финала ЧМ в его последнем матче за сборную: «Ужасно обидно, что все закончилось именно так»
сегодня, 09:18
Пер Мертесакер: «Великая футбольная держава Германия должна задуматься – мы проиграли худшей команде группового этапа ЧМ. Придется много работать, чтобы вернуться на вершину»
сегодня, 09:05
Диоп стал лучшим игроком матча с Нидерландами в 1/16 финала ЧМ. Защитник Марокко сравнял счет на 91-й минуте
сегодня, 08:08
Мексика – Эквадор. Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 07:50