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  4. Клопп о незасчитанном голе Та: «Арсенал» не стал бы чемпионом АПЛ, если это неправильный гол. Они вот так забили 60% мячей»

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Клопп о незасчитанном голе Та: «Арсенал» не стал бы чемпионом АПЛ, если бы такие голы были не по правилам. Они так забили 60% мячей»
Юрген Клопп о незасчитанном голе Та: «Арсенал» забил так 60% голов.

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о незасчитанном голе Джонатана Та.

Сборная Германии проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти в матче 1/16 финала и завершила выступление на ЧМ-2026.

На 102-й минуте при счете 1:1 защитник немцев Джонатан Та головой отправил мяч в сетку ворот Парагвая после подачи Натаниэля Брауна с угла поля. Главный арбитр матча Джелал Джайед, посмотрев повтор эпизода, отменил гол, так как Вольдемар Антон помешал голкиперу парагвайцев Орландо Хилю.

«Если это гол не по правилам, то «Арсенал» не стал бы чемпионом Англии. Они забили вот так 60% своих мячей.

Мы бы победили, если бы этот гол засчитали. Поэтому, конечно, это неприятно», – заявил Юрген Клопп.

«Скандал, просто смех», «Так «Арсенал» бы не стал чемпионом». Германия ополчилась: злы отмене гола за фол на вратаре

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
logoЮрген Клопп
logoСборная Парагвая по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoДжонатан Та
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия

Комментарии

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хоть кто-то это сказал на большую аудиторию!
Так минимум 50% этих голов Арсенала не должны были засчитывать. Вчера это был чистый фол
Это неправильный гол. То, что в Англии стабильно засчитывали рэгби против вратаря - вопросы к Англии и их судьям.
А у нас правила ныне устанавливает Арсенал и АПЛ? или может быть всегда и во все времена вратаря во вратарской трогать нельзя было? Она на то и называется "вратарская"!
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