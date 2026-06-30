Юрген Клопп о незасчитанном голе Та: «Арсенал» забил так 60% голов.

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о незасчитанном голе Джонатана Та.

Сборная Германии проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти в матче 1/16 финала и завершила выступление на ЧМ-2026 .

На 102-й минуте при счете 1:1 защитник немцев Джонатан Та головой отправил мяч в сетку ворот Парагвая после подачи Натаниэля Брауна с угла поля. Главный арбитр матча Джелал Джайед, посмотрев повтор эпизода, отменил гол , так как Вольдемар Антон помешал голкиперу парагвайцев Орландо Хилю.

«Если это гол не по правилам, то «Арсенал» не стал бы чемпионом Англии. Они забили вот так 60% своих мячей.

Мы бы победили, если бы этот гол засчитали. Поэтому, конечно, это неприятно», – заявил Юрген Клопп.

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