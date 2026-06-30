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  4. Гакпо забил Марокко и заплакал – его поддержала вся команда. Недавно девушка Коди сообщила, что они потеряли ребенка

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Гакпо забил Марокко и заплакал – его поддержала вся сборная Нидерландов. Недавно девушка Коди сообщила, что они потеряли ребенка
Коди Гакпо забил на ЧМ после новости о выкидыше у девушки.

Полузащитник сборной Нидерландов Коди Гакпо забил гол в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против команды Марокко (1:0, второй тайм).

Футболист, представляющий «Ливерпуль», открыл счет на 72-й минуте игры.

27 июня стало известно, что у Ноа ван дер Бей, девушки игрока, случился выкидыш.

Гакпо заплакал после гола, с забитым мячом его поддержала вся команда. После этого Коди поднял руку к небу.

На этом чемпионате мира в активе полузащитника 3 гола и 1 результативная передача в 4 матчах.

Спортс ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Марокко.

Фото: скриншот трансляции

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoКоди Гакпо
logoЧемпионат мира по футболу
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
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Комментарии

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Ну и заголовок
Ответziggler
Ну и заголовок
Там и текст не лучше , будто имбецил писал
Ответziggler
Ну и заголовок
А что там было? Уже успели отредачить
Господи,что с заголовком?Ты больной что ли?
Теперь и мне интересно, что там было написано
ОтветNik Mercer
Теперь и мне интересно, что там было написано
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