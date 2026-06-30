Коди Гакпо забил на ЧМ после новости о выкидыше у девушки.

Полузащитник сборной Нидерландов Коди Гакпо забил гол в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против команды Марокко (1:0, второй тайм).

Футболист, представляющий «Ливерпуль », открыл счет на 72-й минуте игры.

27 июня стало известно, что у Ноа ван дер Бей, девушки игрока, случился выкидыш .

Гакпо заплакал после гола, с забитым мячом его поддержала вся команда. После этого Коди поднял руку к небу.

На этом чемпионате мира в активе полузащитника 3 гола и 1 результативная передача в 4 матчах.

Спортс ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Марокко.

Фото: скриншот трансляции