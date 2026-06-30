Гакпо забил Марокко и заплакал – его поддержала вся сборная Нидерландов. Недавно девушка Коди сообщила, что они потеряли ребенка
Коди Гакпо забил на ЧМ после новости о выкидыше у девушки.
Полузащитник сборной Нидерландов Коди Гакпо забил гол в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против команды Марокко (1:0, второй тайм).
Футболист, представляющий «Ливерпуль», открыл счет на 72-й минуте игры.
27 июня стало известно, что у Ноа ван дер Бей, девушки игрока, случился выкидыш.
Гакпо заплакал после гола, с забитым мячом его поддержала вся команда. После этого Коди поднял руку к небу.
На этом чемпионате мира в активе полузащитника 3 гола и 1 результативная передача в 4 матчах.
Спортс ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Марокко.
Фото: скриншот трансляции
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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