Канцлер Германии Мерц о вылете сборной с ЧМ-2026: «Какая игра, несмотря на поражение! Вы порадовали страну благодаря самоотдаче и командному духу. Гордимся вами»

Фридрих Мерц о вылете сборной Германии с ЧМ: гордимся вами.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на вылет национальной сборной с ЧМ-2026 .

Немецкая сборная проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти в матче 1/16 финала и завершила выступление на турнире.

«Несмотря на болезненное поражение, какая игра! Благодаря вашей самоотдаче и командному духу на этом чемпионате мира вы порадовали нашу страну.

Мы гордимся вами», – написал Фридрих Мерц.

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