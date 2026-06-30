Канцлер Германии Мерц о вылете сборной с ЧМ-2026: «Какая игра, несмотря на поражение! Вы порадовали страну благодаря самоотдаче и командному духу. Гордимся вами»
Фридрих Мерц о вылете сборной Германии с ЧМ: гордимся вами.
Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на вылет национальной сборной с ЧМ-2026.
Немецкая сборная проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти в матче 1/16 финала и завершила выступление на турнире.
«Несмотря на болезненное поражение, какая игра! Благодаря вашей самоотдаче и командному духу на этом чемпионате мира вы порадовали нашу страну.
Мы гордимся вами», – написал Фридрих Мерц.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Фридриха Мерца в X
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