Германия при Нагельсманне вылетела в 1/4 финала домашнего Евро-2024 и не вышла в 1/8 финала на ЧМ-2026

Германия не слишком удачно играет под руководством Нагельсманна.

Юлиан Нагельсманн пока не добился успеха со сборной Германии.

38-летний специалист возглавил национальную команду осенью 2023 года.

На домашнем Евро-2024 Германия заняла 1-е место в группе А, победив Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0), а также сыграв вничью со Швейцарией (1:1). В 1/8 финала немцы обыграли Данию (2:0), а в 1/4 финала уступили Испании в дополнительное время (1:2).

На ЧМ-2026 Германия вышла с 1-го места из группы E, победив Кюрасао (7:1) и Кот-д’Ивуар (2:1), а затем уступив Эквадору (1:2). В 1/16 финала немцы по пенальти проиграли Парагваю (1:1, 3:4 по пенальти) и покинули турнир.