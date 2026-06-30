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  4. Германия при Нагельсманне вылетела в 1/4 финала домашнего Евро-2024 и не вышла в 1/8 финала на ЧМ-2026

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Германия при Нагельсманне вылетела в 1/4 финала домашнего Евро-2024 и не вышла в 1/8 финала на ЧМ-2026
Германия не слишком удачно играет под руководством Нагельсманна.

Юлиан Нагельсманн пока не добился успеха со сборной Германии.

38-летний специалист возглавил национальную команду осенью 2023 года.

На домашнем Евро-2024 Германия заняла 1-е место в группе А, победив Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0), а также сыграв вничью со Швейцарией (1:1). В 1/8 финала немцы обыграли Данию (2:0), а в 1/4 финала уступили Испании в дополнительное время (1:2).

На ЧМ-2026 Германия вышла с 1-го места из группы E, победив Кюрасао (7:1) и Кот-д’Ивуар (2:1), а затем уступив Эквадору (1:2). В 1/16 финала немцы по пенальти проиграли Парагваю (1:1, 3:4 по пенальти) и покинули турнир.

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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Германии по футболу
logoЮлиан Нагельсманн

Комментарии

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Вышло, пожалуй, даже хуже, чем при Флике. При Ханси хотя бы было ощущение, что просто не везло, сейчас ощущение, что все по делу.
ОтветAnd Justice for All
Вышло, пожалуй, даже хуже, чем при Флике. При Ханси хотя бы было ощущение, что просто не везло, сейчас ощущение, что все по делу.
При Флике хотя бы была игра , а тут игры нет, ребята не готовы бороться, они на раслабоне играли
Когда в детстве мечтал, чтобы сборная России была уровня Германии я не это имел ввиду
Нагельсманн конечно это мда.

Полная деградация как тренера: от классного тактика, стиляги и харизматика, до криво бритого скуфа в футболке за 5 евро, не предложившего совершенно ничего, чтобы обыграть аутсайдера.
На домашнем Евро они играли намного лучше
Шарлатана наняли.
Поздравляю Юргена Клоппа с назначением в сборную
Дальше вылет после группового этапа ЧЕ
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