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  4. Германия после победы в 2014-м проиграла больше матчей ЧМ, чем выиграла – 4 победы, 5 поражений и ничья

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Германия после победы в 2014-м проиграла больше матчей ЧМ, чем выиграла – 4 победы, 5 поражений и ничья
У Германии после 2014-го 4 победы в 10 матчах на ЧМ.

С момента победы на чемпионате мира в 2014 году сборная Германии выиграла менее половины матчей на турнире.

Сегодня немцы вылетели с ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю в серии пенальти (1:1, пенальти – 3:4). До этого Германия не смогла выйти из группы на двух чемпионатах мира подряд.

После завоевания титула чемпиона мира на ЧМ-2014 Германия одержала лишь 4 победы в 10 матчах на турнире. Также на последних трех чемпионатах мира у Германии 5 поражений и ничья.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoбундеслига Германия

Комментарии

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Саня ведь предупреждал,что Нагельсманн- нефутбольный человек.
Это всё конечно хорошо, но теперь бегом смотреть Кабо-Верде - С. Аравия на матч-тв. Интересно, чем всё кончится..
Немцы конечно ржавчины в шорты навалили знатно. Ждём Нагельсмана летом в Акроне)
Скучаю по поколению немцев 2002-2014 годов, такой сборной Германии больше не будет.
Хлоп-хлоп-хлоп, поклопал Клоп, и улыбнулся, "наконец, теперь моч очередь пришла"
Немцы по пути Италии решили идти
4 победы - это Швеция, Коста-Рика, Кюрасао и Кот-д’Ивуар. Помогите найти топ-сборную или хотя бы около топа?
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