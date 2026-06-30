Германия после победы в 2014-м проиграла больше матчей ЧМ, чем выиграла – 4 победы, 5 поражений и ничья
У Германии после 2014-го 4 победы в 10 матчах на ЧМ.
С момента победы на чемпионате мира в 2014 году сборная Германии выиграла менее половины матчей на турнире.
Сегодня немцы вылетели с ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю в серии пенальти (1:1, пенальти – 3:4). До этого Германия не смогла выйти из группы на двух чемпионатах мира подряд.
После завоевания титула чемпиона мира на ЧМ-2014 Германия одержала лишь 4 победы в 10 матчах на турнире. Также на последних трех чемпионатах мира у Германии 5 поражений и ничья.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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