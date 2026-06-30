Германия после победы в 2014-м проиграла больше матчей ЧМ, чем выиграла – 4 победы, 5 поражений и ничья

У Германии после 2014-го 4 победы в 10 матчах на ЧМ.

С момента победы на чемпионате мира в 2014 году сборная Германии выиграла менее половины матчей на турнире.

Сегодня немцы вылетели с ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю в серии пенальти (1:1, пенальти – 3:4). До этого Германия не смогла выйти из группы на двух чемпионатах мира подряд.

После завоевания титула чемпиона мира на ЧМ-2014 Германия одержала лишь 4 победы в 10 матчах на турнире. Также на последних трех чемпионатах мира у Германии 5 поражений и ничья.