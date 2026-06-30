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Парагвай вышел в 1/8 финала ЧМ-2026. Команда Альфаро сыграет с Францией или Швецией 4 июля
Парагвай сыграет в 1/8 финала ЧМ-2026.

Сборная Парагвая прошла Германию (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/16 финала ЧМ-2026

В 1/8 финала команда Густаво Альфаро сыграет с Францией или Швецией. Встреча пройдет 4 июля.

На групповой стадии Парагвай проиграл США (1:4), победил Турцию (1:0) и сыграл вничью с Австралией (0:0).

После четвертьфинала ЧМ-2010, где парагвайцы уступили Испании (0:1), команда не квалифицировалась на три чемпионата мира подряд.

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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Франции по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Швеции по футболу
logoГуставо Альфаро
logoСборная Парагвая по футболу

Комментарии

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Вот будем забавно, если вместо 1/8 Франция - Германия, получим Парагвай- Швеция
Ответfunnynerd21
Вот будем забавно, если вместо 1/8 Франция - Германия, получим Парагвай- Швеция
А в 1/4 Парагвай-Канада
Ответfunnynerd21
Вот будем забавно, если вместо 1/8 Франция - Германия, получим Парагвай- Швеция
Франция только набирает обороты, а эти шведы голландцев 1-5 влетели. Так что ждём разгрома от лягкшек
Парагвай - Швеция будет украшением турнира
ОтветБлуждающий странник
Парагвай - Швеция будет украшением турнира
Можно будет закрывать всё, если французы не выиграют их. ЧМ останется без явных фаворитов. Возможно страны Бенилюкса засчет отсутствия пристального внимания к ним, заберут кубок?)
ОтветAbdul Aziz
Можно будет закрывать всё, если французы не выиграют их. ЧМ останется без явных фаворитов. Возможно страны Бенилюкса засчет отсутствия пристального внимания к ним, заберут кубок?)
Если честно, то Германия фаворитом ЧМ и не была. Тут просто оверхайпят европейские сборные, при чем даже посредственные. В Европе только Испания и Франция действительно топ
На Германии видимо проклятие какое, или я не знаю. Просто цирк 12 лет продолжается, даже не смешно уже
Ответiegord
На Германии видимо проклятие какое, или я не знаю. Просто цирк 12 лет продолжается, даже не смешно уже
Италия заразила)
Ответiegord
На Германии видимо проклятие какое, или я не знаю. Просто цирк 12 лет продолжается, даже не смешно уже
Так они вместо футбола в анус друг друга шпилчт и на публику это пропагандируют, а надо футболом заниматься а не продвижением ЛГБТ
Авторы походу наклепали заготовок про победу Германии и спят))) Приходится экстренно выводить на главную старые посты))
Красная дорожка для сб Франции в 1/4.
какой кринж Боже мой(((
слов нет реально, вместо потенциального матча Франция против Германии. нет сил смотреть на этот ЧМ
Не знаю чего все набросились на Парагвайцев. Грязно играли, да, но и немцы там вообще не деликатны были

Вратарь Парагвая сколько затащил во время игры, да и по пенальти! Хорошая игра
Франция уже в 1/4, без шансов.
ОтветProper Chels
Франция уже в 1/4, без шансов.
И Швеция по типу Парагвая пройдет Францию)
Хиль - национальный герой Парагвая
И видимо уезжает в Европу после чемпионата
У Парагвая 2,7 по хg.. и набили ведь, даже сидя в глухой обороне)
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