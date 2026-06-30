Парагвай вышел в 1/8 финала ЧМ-2026. Команда Альфаро сыграет с Францией или Швецией 4 июля
Парагвай сыграет в 1/8 финала ЧМ-2026.
Сборная Парагвая прошла Германию (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/16 финала ЧМ-2026.
В 1/8 финала команда Густаво Альфаро сыграет с Францией или Швецией. Встреча пройдет 4 июля.
На групповой стадии Парагвай проиграл США (1:4), победил Турцию (1:0) и сыграл вничью с Австралией (0:0).
После четвертьфинала ЧМ-2010, где парагвайцы уступили Испании (0:1), команда не квалифицировалась на три чемпионата мира подряд.
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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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слов нет реально, вместо потенциального матча Франция против Германии. нет сил смотреть на этот ЧМ
Вратарь Парагвая сколько затащил во время игры, да и по пенальти! Хорошая игра
И видимо уезжает в Европу после чемпионата