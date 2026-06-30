Парагвай вышел в 1/8 финала ЧМ-2026. Команда Альфаро сыграет с Францией или Швецией 4 июля

Парагвай сыграет в 1/8 финала ЧМ-2026.

Сборная Парагвая прошла Германию (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/16 финала ЧМ-2026 .

В 1/8 финала команда Густаво Альфаро сыграет с Францией или Швецией. Встреча пройдет 4 июля.

На групповой стадии Парагвай проиграл США (1:4), победил Турцию (1:0) и сыграл вничью с Австралией (0:0).

После четвертьфинала ЧМ-2010, где парагвайцы уступили Испании (0:1), команда не квалифицировалась на три чемпионата мира подряд.