Сборная Германии вылетела с ЧМ-2026 в первом раунде плей-офф.

Немецкая сборная под руководством Юлиана Нагельсманна уступила Парагваю в 1/16 финала по пенальти (1:1, пенальти – 3:4). Свои попытки в серии не реализовали Кай Хавертц , Ник Вольтемаде и Джонатан Та .

На двух предыдущих турнирах – в 2018-м и в 2022-м – сборная Германии не выходила из группы. В 2014-м немцы выиграли чемпионат мира, обыграв в финале сборную Аргентины.