Германия после победы на ЧМ-2014 два раза подряд не вышла из группы и вылетела в 1-м раунде плей-офф в 2026-м
Сборная Германии вылетела с ЧМ-2026 в первом раунде плей-офф.
Немецкая сборная под руководством Юлиана Нагельсманна уступила Парагваю в 1/16 финала по пенальти (1:1, пенальти – 3:4). Свои попытки в серии не реализовали Кай Хавертц, Ник Вольтемаде и Джонатан Та.
На двух предыдущих турнирах – в 2018-м и в 2022-м – сборная Германии не выходила из группы. В 2014-м немцы выиграли чемпионат мира, обыграв в финале сборную Аргентины.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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2018 — не вышла из группы
2022 — не вышла из группы
2026 — 1/16
Всё по-делу!
Для всего остального есть Парагвай
Когда из группы не выходили на прошлых ЧМ, игра у немцев и то лучше была, я такого отвратного футбола даже и не припомню от немецкой сборной. Такое ощущение, что им снова надо эти их знаменитые футбольные школы пооткрывать (а может и позакрывать), чтобы снова взрастить какое-то талантливое поколение.