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  4. Германия после победы на ЧМ-2014 два раза подряд не вышла из группы подряд и вылетела в 1-м раунде плей-офф в 2026-м

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Германия после победы на ЧМ-2014 два раза подряд не вышла из группы и вылетела в 1-м раунде плей-офф в 2026-м

Сборная Германии вылетела с ЧМ-2026 в первом раунде плей-офф.

Немецкая сборная под руководством Юлиана Нагельсманна уступила Парагваю в 1/16 финала по пенальти (1:1, пенальти – 3:4). Свои попытки в серии не реализовали Кай Хавертц, Ник Вольтемаде и Джонатан Та.

На двух предыдущих турнирах – в 2018-м и в 2022-м – сборная Германии не выходила из группы. В 2014-м немцы выиграли чемпионат мира, обыграв в финале сборную Аргентины.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСборная Германии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoбундеслига Германия
logoСборная Парагвая по футболу
logoЮлиан Нагельсманн
logoДжонатан Та
logoНик Вольтемаде
logoКай Хавертц

Комментарии

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вылетить в 1/16 это все равно что не выйти из группы
ОтветBayernMunih
вылетить в 1/16 это все равно что не выйти из группы
Ждём назначения Мистера Клоппа! Ла-ла-ла-ла-ла
2002 — 2 место
2006 — 3 место
2010 — 3 место
2014 — Чемпионы Мира
мамка Меркель открывает портал в АД
2018 — не вышла из группы
2022 — не вышла из группы
2026 — 1/16

Всё по-делу!
Ответzenit.leprosorium.ru
2002 — 2 место 2006 — 3 место 2010 — 3 место 2014 — Чемпионы Мира мамка Меркель открывает портал в АД 2018 — не вышла из группы 2022 — не вышла из группы 2026 — 1/16 Всё по-делу!
портал в ад открыл Пеп в Баварии, когда заставил костяк сборной играть в паркетный ватокат каталанцев
Вафлемада -70 лямов
Для всего остального есть Парагвай
Нагельсманн физручелла. Да и состав наполовину из каких-то полуполеньев.
А линикер оказался прав
На этом турнире Германия умудрилась пропустить от Кюрасао, горела по ходу матча Кот д’Ивуару, проиграла Эквадору основным составом и вот теперь слилась по пенальти Парагваю. Если это не полный провал, то что тогда полный провал🤦‍♂️
Харамбольщик Хрюггельсман наказан и проклят в веках за приглашенией Нойера. Даже хранитель маяка Бальбуэна не смог пересилить настолько сильный сглаз. Из плюсов это последнее рабочее место немецкого Пепа Гвардиолы
В этот раз не повезло. И не хватает толкового напа. Нет в завершении остроты. Поколение посредственное, либо старое.
Нагельсман - физрук. Позор немецкого футбола
Заслуженное поражение.
Когда из группы не выходили на прошлых ЧМ, игра у немцев и то лучше была, я такого отвратного футбола даже и не припомню от немецкой сборной. Такое ощущение, что им снова надо эти их знаменитые футбольные школы пооткрывать (а может и позакрывать), чтобы снова взрастить какое-то талантливое поколение.
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