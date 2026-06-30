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  4. Дешам о Мбаппе: «Может, он защищается меньше других, но забивает больше всех – это его миссия. Килиан прекрасно справляется с ролью капитана и всегда стремится к лучшему»

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Дешам о Мбаппе: «Может, он защищается меньше других, но забивает больше всех – это его миссия. Килиан прекрасно справляется с ролью капитана и всегда стремится к лучшему»
Дешам о Мбаппе: он не дрогнет, даже если не забил три момента.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам порассуждал о роли Килиана Мбаппе в национальной команде.

«Килиан защищается. Он умеет защищаться. Может быть, меньше, чем другие, но он забивает больше остальных. Да, это его миссия, но я с самого первого дня говорил – даже если вы не всегда это слышите, – что он выполняет ее. Наши нападающие выполняют не так много беговой работы, но он был первым, кто подал пример.

Недавно я говорил, что, помимо [игровых] качеств и способности забивать, Килиан прекрасно справляется с ролью капитана. Впечатление, которое он производит со стороны, не всегда соответствует тому, какой он на самом деле. Он продолжает забивать, отдавать голевые передачи. Когда он может помочь, он делает это.

Уже в 2018 году Килиан был очень силен. Он всегда стремится к лучшему, бьет рекорды и обязательно побьет еще. Он может упустить момент, как в матче с Сенегалом, но он не вызывает сомнений, потому что он великолепный игрок. По его мнению, если у него возникает момент, то для него это не проблема, даже если до этого он трижды не забил. Он не дрогнет. Он входит в число выдающихся игроков – здорово, что он француз и что он с нами», – сказал Дешам.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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Комментарии

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Дембеле: ну да, ну да, ….
Мбаппе силен, и на этом ЧМ очень хорош!
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