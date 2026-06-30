У Германии 0 ударов в створ в 1-м тайме с Парагваем из 5 попыток. Южноамериканцы нанесли 3 удара, 2 – в створ
Германия не пробила в створ за тайм с Парагваем.
Сборная Германии не нанесла ни одного удара в створ за 1-й тайм матча против Парагвая.
Немцы уступают (0:1) в игре 1/16 финала ЧМ-2026.
Всего на счету команды тренера Юлиана Нагельсманна 5 ударов за тайм. Парагвайцы нанесли 3 удара по воротам, 2 из которых пришлись в створ (1 стал голевым). Хулио Энсисо открыл счет на 42-й минуте.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
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