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  4. У Германии 0 ударов в створ в 1-м тайме с Парагваем (всего 5). Южноамериканцы нанесли 3 удара, 2 – в створ

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У Германии 0 ударов в створ в 1-м тайме с Парагваем из 5 попыток. Южноамериканцы нанесли 3 удара, 2 – в створ
Германия не пробила в створ за тайм с Парагваем.

Сборная Германии не нанесла ни одного удара в створ за 1-й тайм матча против Парагвая.

Немцы уступают (0:1) в игре 1/16 финала ЧМ-2026.

Всего на счету команды тренера Юлиана Нагельсманна 5 ударов за тайм. Парагвайцы нанесли 3 удара по воротам, 2 из которых пришлись в створ (1 стал голевым). Хулио Энсисо открыл счет на 42-й минуте.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoЮлиан Нагельсманн

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