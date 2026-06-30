Германия не пробила в створ за тайм с Парагваем.

Сборная Германии не нанесла ни одного удара в створ за 1-й тайм матча против Парагвая .

Немцы уступают (0:1) в игре 1/16 финала ЧМ-2026 .

Всего на счету команды тренера Юлиана Нагельсманна 5 ударов за тайм. Парагвайцы нанесли 3 удара по воротам, 2 из которых пришлись в створ (1 стал голевым). Хулио Энсисо открыл счет на 42-й минуте.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.