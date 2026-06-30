Нойер пропустил в 10 матчах ЧМ подряд и повторил антирекорд турнира. У Германии нет сухих матчей на чемпионатах мира с 2014-го

Нойер пропустил в 10-м матче ЧМ подряд.

Сборная Германии пропускает на чемпионатах мира 10 матчей подряд.

Немецкая команда уступает Парагваю после 1-го тайма в матче 1/8 финала ЧМ-2026 – гол забил Хулио Энсисо на 42-й минуте. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Последний сухой матч на чемпионатах мира Германия провела против сборной Аргентины в финале ЧМ-2014 (1:0).

С тех пор Мануэлю Нойеру забили в десяти подряд играх на турнире – 40-летний голкипер повторил антирекорд мексиканца Антонио Карбахаля, проведшего аналогичную серию на мундиалях в период с 1950 по 1962 год.