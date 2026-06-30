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  4. Нойер пропустил в 10 матчах ЧМ подряд и повторил антирекорд турнира. У Германии нет сухих матчей на чемпионатах мира с 2014-го

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Нойер пропустил в 10 матчах ЧМ подряд и повторил антирекорд турнира. У Германии нет сухих матчей на чемпионатах мира с 2014-го
Нойер пропустил в 10-м матче ЧМ подряд.

Сборная Германии пропускает на чемпионатах мира 10 матчей подряд.

Немецкая команда уступает Парагваю после 1-го тайма в матче 1/8 финала ЧМ-2026 – гол забил Хулио Энсисо на 42-й минуте. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Последний сухой матч на чемпионатах мира Германия провела против сборной Аргентины в финале ЧМ-2014 (1:0).

С тех пор Мануэлю Нойеру забили в десяти подряд играх на турнире – 40-летний голкипер повторил антирекорд мексиканца Антонио Карбахаля, проведшего аналогичную серию на мундиалях в период с 1950 по 1962 год.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСборная Парагвая по футболу
logoМануэль Нойер
logoСборная Германии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
Антонио Карбахаль
logoСборная Мексики по футболу

Комментарии

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ОтветQWertY
Нойерян
По сути у Нойера только один топовый турнир на ЧМ
В этом конкретном пропущенном его вины 0!
Где-то в Москве грустно улыбнулся один Игорь
ОтветЕбздрогыч
Где-то в Москве грустно улыбнулся один Игорь
У Акинфеева нет такой позорной статы на ЧМЧЕ, не гони на него. А в ЛЧ надо делать ставку на уровень соперников и тогдашнюю оборону армейцев.
Да уж. Ставка на Нойера не оправдывает себя, а если немцы отлетят в 1/16 - и подавно.
Тот самый случай, когда надо заканчивать вовремя и прослыть в сердцах бОльшей легендой, чем смазать о себе впечатление концовкой.
40летний Возинья >>> Нойер
Нойера вообще не надо было вызвать, пусть Бауман или Нюбел стояли бы на воротах.
скорее всего Нойер поставил условие Нагелу что будет в старте иначе не вернётся
Эта новость наверняка всколыхнет океан злорадства

Но где-то в загородном доме в Подмосковье сочувственно вздохнул один Игорь
В этом голе его вины нет. Защитники и опорники стояли смотрели футбол
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