Нойер пропустил в 10 матчах ЧМ подряд и повторил антирекорд турнира. У Германии нет сухих матчей на чемпионатах мира с 2014-го
Нойер пропустил в 10-м матче ЧМ подряд.
Сборная Германии пропускает на чемпионатах мира 10 матчей подряд.
Немецкая команда уступает Парагваю после 1-го тайма в матче 1/8 финала ЧМ-2026 – гол забил Хулио Энсисо на 42-й минуте. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Последний сухой матч на чемпионатах мира Германия провела против сборной Аргентины в финале ЧМ-2014 (1:0).
С тех пор Мануэлю Нойеру забили в десяти подряд играх на турнире – 40-летний голкипер повторил антирекорд мексиканца Антонио Карбахаля, проведшего аналогичную серию на мундиалях в период с 1950 по 1962 год.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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