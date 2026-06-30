Неймар – экономисту, предсказавшему вылет Бразилии от Японии: «Попробуйте еще раз на следующем чемпионате мира 😉»
Неймар потроллил экономиста, предсказавшего вылет Бразилии от Японии.
Неймар обратился к экономисту Йоахиму Клементу после победы Бразилии.
Клемент стал известен благодаря тому, что точно предсказал, кто выиграет три предыдущих чемпионата мира. Перед ЧМ-2026 немец, в частности, заявил, что Япония выбьет сборную Бразилии с турнира.
Бразильцы вышли в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв японцев (2:1) на стадии 1/16.
«Господин Йоахим Клемент… Пожалуйста, попробуйте еще раз на следующем чемпионате мира 😉», – написал Неймар в своем аккаунте в X.
Интервью немецкого экономиста, который предсказал трех чемпионов мира. Почему сейчас он верит в Нидерланды?
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Неймара
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