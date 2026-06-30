Неймар – экономисту, предсказавшему вылет Бразилии от Японии: «Попробуйте еще раз на следующем чемпионате мира 😉»

Неймар потроллил экономиста, предсказавшего вылет Бразилии от Японии.

Неймар обратился к экономисту Йоахиму Клементу после победы Бразилии.

Клемент стал известен благодаря тому, что точно предсказал, кто выиграет три предыдущих чемпионата мира. Перед ЧМ-2026 немец, в частности, заявил , что Япония выбьет сборную Бразилии с турнира.

Бразильцы вышли в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв японцев (2:1) на стадии 1/16.

«Господин Йоахим Клемент… Пожалуйста, попробуйте еще раз на следующем чемпионате мира 😉», – написал Неймар в своем аккаунте в X.

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