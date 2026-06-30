  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Неймар – экономисту, предсказавшему вылет Бразилии от Японии: «Попробуйте еще раз на следующем чемпионате мира 😉»

0
Неймар – экономисту, предсказавшему вылет Бразилии от Японии: «Попробуйте еще раз на следующем чемпионате мира 😉»
Неймар потроллил экономиста, предсказавшего вылет Бразилии от Японии.

Неймар обратился к экономисту Йоахиму Клементу после победы Бразилии.

Клемент стал известен благодаря тому, что точно предсказал, кто выиграет три предыдущих чемпионата мира. Перед ЧМ-2026 немец, в частности, заявил, что Япония выбьет сборную Бразилии с турнира.

Бразильцы вышли в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв японцев (2:1) на стадии 1/16.

«Господин Йоахим Клемент… Пожалуйста, попробуйте еще раз на следующем чемпионате мира 😉», – написал Неймар в своем аккаунте в X.

Интервью немецкого экономиста, который предсказал трех чемпионов мира. Почему сейчас он верит в Нидерланды?

Верите в честность Алжира против Австрии?26578 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Неймара
logoСборная Бразилии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoНеймар
logoвысшая лига Бразилия
ахахаха
logoСантос
соцсети
logoСборная Японии по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вот это понты после победы над Японией на 96 минуте матча, в котором не играл)
Скоро экономист ответит: и ты тоже
😂, этот экономайзер, плететь черт знает что, но попадает😂😂
Тот мужик то попробует на следующем. А вот Неймар нет. А может даже и на этом уже всё.
Сколько и у нас экономистов, алекперовских.
И каждый раз, "попробуйте на следующий год".
какой важный курица и вклад в победу внёс весомый)
Он то попробует, а вот Неймара на следующем ЧМ уже гарантированно не будет, как и на Копе. Да и его нынешний вклад в команду смехотворен.
Самые крутые экономисты всегда с умным видом описывают события, которые уже случились, четко и последовательно описывая причины
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вратарь Японии Судзуки про 1:2 с Бразилией: «Я должен был отбивать удары, с которых мы пропустили. Мы боролись до конца, но не выстояли»
20 минут назад
Экс-форвард Венесуэлы Морено: «Требовать, чтобы Неймар сделал разницу сейчас, было бы актом отчаяния. Неважно, сколько раз его покажут – Анчелотти будет принимать решения, которые помогают Бразилии»
39 минут назад
Гимараэс о ЧМ: «Я счастлив быть бразильцем. Давление в этой сборной не сравнится ни с одним клубом мира. Бразилия показала свою игру – нас ждали 5 финалов, теперь их 4»
48 минут назад
Вингер Японии Доан об 1:2 с Бразилией: «За 90 минут мы доказали, что способны на равных конкурировать с ними и любой сборной. Нам просто не хватило мастерства»
вчера, 23:28
Рекомендуем
Главные новости
Нойер пропустил в 10 матчах ЧМ подряд и повторил антирекорд турнира. У Германии нет сухих матчей на чемпионатах мира с 2014-го
4 минуты назад
Германия – Парагвай. 0:1 – Энсисо открыл счет! Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Латиноамериканцы уже вставали на пути Германии — на ЧМ-2014 в полуфинале немцы разделались с соседями Парагвая. Помните состав бразильцев?
41 минуту назадТесты и игры
Анчелотти о 2:1 с Японией: «После пропущенного гола Бразилия не выглядела растерянной, как в 1-м тайме с Марокко, я был спокоен. Когда у нас возникали проблемы, мы искали решения»
50 минут назад
ЧМ-2026. 1/16 финала. Германия играет с Парагваем, Нидерланды – с Марокко, Бразилия одолела Японию
вчера, 23:30Live
«Комо» подтвердил выкуп Паса у «Реала» за 60 млн евро. Мадридцы смогут вернуть игрока летом 2027-го
вчера, 23:14
«Чикаго» объявил о трансфере Левандовского. Контракт – до конца сезона-2027/28
вчера, 23:12
Каземиро о 2:1 с Японией: «Главной силой Бразилии был настрой – мы прессинговали и играли в атакующий футбол. Этот состав способен выиграть ЧМ»
вчера, 23:00
Анчелотти о том, что Неймар не сыграл с Японией: «Мы берегли его для экстра-таймов. Он мог выйти после 60-й минуты, но Бразилия сравняла – я решил не менять структуру игры»
вчера, 22:50
34-летний Каземиро признан лучшим игроком матча Бразилия – Япония на ЧМ. Хавбек сравнял счет на 56-й и получил травму
вчера, 22:33
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь Японии Судзуки про 1:2 с Бразилией: «Я должен был отбивать удары, с которых мы пропустили. Мы боролись до конца, но не выстояли»
20 минут назад
Пас о «Комо»: «Этот клуб дал мне возможность расти. Остаться еще на год – лучшее решение для меня и «Реала»
22 минуты назад
Нойер побил рекорд по выходам в старте на ЧМ за Германию – 23. У Клозе и Маттеуса было по 22
36 минут назад
Экс-форвард Венесуэлы Морено: «Требовать, чтобы Неймар сделал разницу сейчас, было бы актом отчаяния. Неважно, сколько раз его покажут – Анчелотти будет принимать решения, которые помогают Бразилии»
39 минут назад
Гимараэс о ЧМ: «Я счастлив быть бразильцем. Давление в этой сборной не сравнится ни с одним клубом мира. Бразилия показала свою игру – нас ждали 5 финалов, теперь их 4»
48 минут назад
Вингер Японии Доан об 1:2 с Бразилией: «За 90 минут мы доказали, что способны на равных конкурировать с ними и любой сборной. Нам просто не хватило мастерства»
вчера, 23:28
Ван Дейк о Гакпо: «Потерять ребенка никому не пожелаешь, в такие моменты футбол отходит на второй план. Коди очень зрело воспринял ситуацию, он хочет выступать на ЧМ»
вчера, 23:16
Гимараэс лидирует по голевым передачам на ЧМ-2026 – 4. У Олисе и Исака по 3 ассиста
вчера, 22:58
Тренер Японии о вылете с ЧМ от Бразилии: «Я беру ответственность на себя и хочу принести извинения. Игроки выложились без остатка, мы сделали все, что в наших силах»
вчера, 22:56
Мартинелли о голе Японии на 95-й: «Это не передать словами. Я знал, что у меня будет шанс после попадания в каркас – счастлив, что помог команде»
вчера, 22:46