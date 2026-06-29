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  4. Анчелотти о 2:1 с Японией: «После пропущенного гола Бразилия не выглядела растерянной, как в 1-м тайме с Марокко, я был спокоен. Когда у нас возникали проблемы, мы искали решения»

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Анчелотти о 2:1 с Японией: «После пропущенного гола Бразилия не выглядела растерянной, как в 1-м тайме с Марокко, я был спокоен. Когда у нас возникали проблемы, мы искали решения»
Анчелотти о 2:1 с Японией: страдать – это нормально.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подвел итоги матча с Японией в 1/16 финала ЧМ-2026 (2:1).

«Мы говорили об этом перед чемпионатом мира. В футболе бывают ошибки, их невозможно избежать. Никто не совершенен. Мы можем работать над тем, как мы на них реагируем. Именно это мы и делаем. Главное – двигаться вперед. Мы сделали это во втором тайме. Никто не думал, что эта команда не забьет. Во втором тайме мы улучшили игру, чтобы избежать переходов, которые могли бы осложнить задачу. Страдать – это нормально. В футболе нет ничего нового. Чувствовать облегчение – это тоже нормально. Я всегда стараюсь помнить, что после поражения находиться здесь (на пресс-конференциях – Спортс’‘) труднее.

Думаю, что это была наша самая совершенная игра на данный момент. В первом тайме у нас были проблемы с созданием моментов, Япония плотно оборонялась. Во втором тайме мы искали решения, используя прострелы и чаще играя в штрафной. Думаю, прогресс был налицо. Сегодня, если у нас были проблемы, мы искали пути их решения.

Сначала мы вчетвером пытались получить преимущества в центре поля, искали игру между линиями и отдавали мяч нападающим. Это не сработало, потому что соперник слишком компактно играл на своей половине поля. В перерыве мы внесли изменения, чтобы попытаться делать больше передач. Нам нужно работать над подачей угловых, улучшить структуру.

[Перед голом Мартинелли] я был спокоен. Команда играла хорошо. После [пропущенного] гола у нас возникли трудности, потому что соперник был силен. Это команда хорошего уровня, очень организованная и представляющая опасность. Игроки сильны физически. Команда сыграла хорошо. Мы не выглядели растерянными, как в первом тайме против Марокко», – сказал Анчелотти.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Globo Esporte
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoКарло Анчелотти
logoСборная Японии по футболу

Комментарии

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Просто гений, конечно. В первом тайме против низкого блока идей ноль, в перерыве Хоселу в раздевалке не нашлось, пришлось вешать на кого получится. С Японией прокатило, с более классными соперниками, семакобол не сработает.
ОтветВечно в бане
Просто гений, конечно. В первом тайме против низкого блока идей ноль, в перерыве Хоселу в раздевалке не нашлось, пришлось вешать на кого получится. С Японией прокатило, с более классными соперниками, семакобол не сработает.
Более классный соперник еще в 1 тайме 2-3 накидал бы
ОтветВечно в бане
Просто гений, конечно. В первом тайме против низкого блока идей ноль, в перерыве Хоселу в раздевалке не нашлось, пришлось вешать на кого получится. С Японией прокатило, с более классными соперниками, семакобол не сработает.
Более класная как япогия пвтобусом играть не будет, это будет уже уровня бразилии команда
Если в 1/8 выйдет Бразилия из второго тайма, то возможны варианты. Если из первого, то как будто лучше и не выходить
Прослеживается аналогия с Реалом, когда Анчи удавалось переворачивать исход матча

Гений
ОтветСергей Пичугин
Прослеживается аналогия с Реалом, когда Анчи удавалось переворачивать исход матча Гений
А в соседнем заплюсованном комментарии написано, что Анчи физрук. Кому же верить на спортсе: просто детишкам... или великовозрастным детишкам же?!
Спасибо тренер! Только ты смог из этих раздолбаев сделать команду!
Не знаю, какие решения были найдены на обрезы Данило...
Впечатления в целом конечно очень так себе, но рад, что прошли. Япония мне что-то как-то совсем перестала импонировать с годами.

Винисиус сегодня лучший был на поле, но награду опять выдали не тому.
Это ещё ему не пришлось поднимать бровь.
Японцы наложили в штаны и не вышли после перерыва.
Бразилию нормальный соперник выбьет.
Очень посредственная у них сборная сейчас.
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