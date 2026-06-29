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  4. «Чикаго» объявил о трансфере Левандовского. Контракт – до конца сезона-2027/28

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«Чикаго» объявил о трансфере Левандовского. Контракт – до конца сезона-2027/28
Левандовски будет играть за «Чикаго».

Роберт Левандовски стал игроком «Чикаго Файр».

Американский клуб объявил о переходе 37-летнего экс-форварда «Барселоны» и «Баварии» на правах свободного агента.

По данным официального сайта МЛС, контракт с нападающим заключен до конца сезона-2027/28. Левандовски займет слот назначенного игрока, таким образом, его зарплата не будет учитываться под потолком.

В минувшем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 31 матч, забил 14 голов и отдал 2 результативных паса. Его подробную статистику можно найти здесь

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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: твиттер «Чикаго»
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Комментарии

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Съездит на ЧЕ и закончит. Славная карьера получилась, заслужил заработать на старость
ОтветDenis Z_1117236139
Съездит на ЧЕ и закончит. Славная карьера получилась, заслужил заработать на старость
Учитывая стилистику МЛС(весьма атакующую) он там еще и забивать будет немало)
до конца сезона-2027/28.
Это как? У них вроде сезон годовой, а финал в декабре.
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