«Чикаго» объявил о трансфере Левандовского. Контракт – до конца сезона-2027/28
Левандовски будет играть за «Чикаго».
Роберт Левандовски стал игроком «Чикаго Файр».
Американский клуб объявил о переходе 37-летнего экс-форварда «Барселоны» и «Баварии» на правах свободного агента.
По данным официального сайта МЛС, контракт с нападающим заключен до конца сезона-2027/28. Левандовски займет слот назначенного игрока, таким образом, его зарплата не будет учитываться под потолком.
В минувшем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 31 матч, забил 14 голов и отдал 2 результативных паса. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: твиттер «Чикаго»
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Это как? У них вроде сезон годовой, а финал в декабре.