«Чикаго» объявил о трансфере Левандовского. Контракт – до конца сезона-2027/28

Левандовски будет играть за «Чикаго».

Роберт Левандовски стал игроком «Чикаго Файр ».

Американский клуб объявил о переходе 37-летнего экс-форварда «Барселоны» и «Баварии» на правах свободного агента.

По данным официального сайта МЛС , контракт с нападающим заключен до конца сезона-2027/28. Левандовски займет слот назначенного игрока, таким образом, его зарплата не будет учитываться под потолком.

В минувшем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 31 матч, забил 14 голов и отдал 2 результативных паса. Его подробную статистику можно найти здесь .