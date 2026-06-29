«Комо» подтвердил выкуп Паса у «Реала» за 60 млн евро. Мадридцы смогут вернуть игрока летом 2027-го

Нико Пас остается в «Комо».

«Комо» подтвердил выкуп Нико Паса у «Реала ».

Итальянский клуб объявил о соглашении с мадридским клубом о выкупе аргентинского полузащитника. «Реал» сохраняет за собой право обратного выкупа Паса летом 2027 года – отмечается, что этот пункт был включен в сделку по просьбе игрока.

Ранее сообщалось , что трансфер Паса обойдется «Комо » в 60 млн евро, сумма обратного выкупа – 80 млн евро.