«Комо» подтвердил выкуп Паса у «Реала» за 60 млн евро. Мадридцы смогут вернуть игрока летом 2027-го
Нико Пас остается в «Комо».
«Комо» подтвердил выкуп Нико Паса у «Реала».
Итальянский клуб объявил о соглашении с мадридским клубом о выкупе аргентинского полузащитника. «Реал» сохраняет за собой право обратного выкупа Паса летом 2027 года – отмечается, что этот пункт был включен в сделку по просьбе игрока.
Ранее сообщалось, что трансфер Паса обойдется «Комо» в 60 млн евро, сумма обратного выкупа – 80 млн евро.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Комо»
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