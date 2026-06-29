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  4. «Комо» подтвердил выкуп Паса у «Реала» за 60 млн евро. Мадридцы смогут вернуть игрока летом 2027-го

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«Комо» подтвердил выкуп Паса у «Реала» за 60 млн евро. Мадридцы смогут вернуть игрока летом 2027-го
Нико Пас остается в «Комо».

«Комо» подтвердил выкуп Нико Паса у «Реала».

Итальянский клуб объявил о соглашении с мадридским клубом о выкупе аргентинского полузащитника. «Реал» сохраняет за собой право обратного выкупа Паса летом 2027 года – отмечается, что этот пункт был включен в сделку по просьбе игрока.

Ранее сообщалось, что трансфер Паса обойдется «Комо» в 60 млн евро, сумма обратного выкупа – 80 млн евро.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Комо»
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logoНико Пас

Комментарии

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Реал и Комо играют в пас Пасом
ОтветРустам Гусейнов
Реал и Комо играют в пас Пасом
Генич ты?
Газанули конечно Комо, молодцы, хотят сохранить для Лч и в целом команду
Удачи Нико, надеюсь под руководством Сеска смогут немного пошуметь в Лиге чемпионов.
Откуда у Комо 60 млн? Такие трансферы сейчас даже Юве с Интером раз в 5 лет себе позволяют.
Ответriverman1980
Откуда у Комо 60 млн? Такие трансферы сейчас даже Юве с Интером раз в 5 лет себе позволяют.
Там владельцы ультра богатые
Азиаты, если я не ошибаюсь
Ответriverman1980
Откуда у Комо 60 млн? Такие трансферы сейчас даже Юве с Интером раз в 5 лет себе позволяют.
у них самые богатые владельцы в Серии А. состояние около 50-60 млрд
Реал молодцы ничего не теряют разница в 20 лямах
Ответхозяин сити
Реал молодцы ничего не теряют разница в 20 лямах
Они его выкупили за 9 и продали за 60
Ответхозяин сити
Реал молодцы ничего не теряют разница в 20 лямах
Ага-ага, и еще выкупили за 9 перед этим, это так, мелочи?
Комо это новый итальянский гранд, такие бабки отгружать в Италии мало кто готов.
Будет интересно на Комо посмотреть в ЛЧ,точно пошумят
Ну Пас это уверенно вклад в капитал, за те же 60 на крайняк арабам или в апл легко продадут, но больше ведь велика вероятность что Пас ещё прибавит и подорожает, следовательно в этой покупке заинтересованы все, уверены что Пас гарантировано преуспеет, владельцы, спонсоры, местные банки и многие другие компании связанные с Комо, плюс свои средства. И вот эта сумма легко нашлась ✊
Продлили аренду, откуда вы взяли информацию про 60 миллионов? Вот серьёзно, ОТКУДА?
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