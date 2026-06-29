34-летний Каземиро признан лучшим игроком матча Бразилия – Япония на ЧМ. Хавбек сравнял счет на 56-й и получил травму

Каземиро – лучший игрок матча Бразилии с Японией на ЧМ-2026.

Каземиро признан лучшим игроком матча сборных Бразилии и Японии в 1/16 финала ЧМ-2026 .

Бразилия вышла в 1/8 финала, одержав победу со счетом 2:1.

Каземиро забил первый гол бразильцев на 56-й минуте матча. На 93-й минуте 34-летний полузащитник был заменен из-за повреждения.

***

Каземиро отпраздновал гол Японии жестом «сикс-севен» – он очень популярен в футболе