34-летний Каземиро признан лучшим игроком матча Бразилия – Япония на ЧМ. Хавбек сравнял счет на 56-й и получил травму
Каземиро – лучший игрок матча Бразилии с Японией на ЧМ-2026.
Каземиро признан лучшим игроком матча сборных Бразилии и Японии в 1/16 финала ЧМ-2026.
Бразилия вышла в 1/8 финала, одержав победу со счетом 2:1.
Каземиро забил первый гол бразильцев на 56-й минуте матча. На 93-й минуте 34-летний полузащитник был заменен из-за повреждения.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ФИФА
Комментарии
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Если гол убрать,то вообще можно считать матч провалил.
Все таки в голе японцев есть вина Каземиро, что до этого подсел на необязательную желтую и уже не мог рисковать фолить на Сано
Казимиро много не успевал. Ну сравнял да, а так ошибок было много и на лучшего не наиграл.
А после гола запел по-другому - *прекрасный Каземиро* и прочее...
А потом Шнякин удивляется здесь, почему его критикуют.
Я вот про что.
Папа Карло знает, что в жизни устроено иначе. Потому в том числе и имеет то, что имеет.