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  4. 34-летний Каземиро признан лучшим игроком матча Бразилия – Япония на ЧМ. Хавбек сравнял счет на 56-й и получил травму

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34-летний Каземиро признан лучшим игроком матча Бразилия – Япония на ЧМ. Хавбек сравнял счет на 56-й и получил травму
Каземиро – лучший игрок матча Бразилии с Японией на ЧМ-2026.

Каземиро признан лучшим игроком матча сборных Бразилии и Японии в 1/16 финала ЧМ-2026.

Бразилия вышла в 1/8 финала, одержав победу со счетом 2:1.

Каземиро забил первый гол бразильцев на 56-й минуте матча. На 93-й минуте 34-летний полузащитник был заменен из-за повреждения.

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Каземиро отпраздновал гол Японии жестом «сикс-севен» – он очень популярен в футболе

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ФИФА
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Комментарии

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А мне он сегодня не понравился
Если гол убрать,то вообще можно считать матч провалил.
ОтветБук Бук
А мне он сегодня не понравился Если гол убрать,то вообще можно считать матч провалил.
Учитывая как он "бежал" за игроком Японии то кринжатина полная ,Винисиусу надо было отдать
ОтветБук Бук
А мне он сегодня не понравился Если гол убрать,то вообще можно считать матч провалил.
Вообще думал его заменят после первого, а оно вон как вышло, забрал награду лучшего)
Мартинелли/Винисиус больше заслужили
Все таки в голе японцев есть вина Каземиро, что до этого подсел на необязательную желтую и уже не мог рисковать фолить на Сано
ОтветГаби Жезус
Мартинелли/Винисиус больше заслужили Все таки в голе японцев есть вина Каземиро, что до этого подсел на необязательную желтую и уже не мог рисковать фолить на Сано
Мартинелли за что? Кроме гола ничего не сделал. И тот забил потому что защитник японцев где-то в своих мыслях суши поедал.
Лучшим с отрывом был сегодня Винисиус.
Казимиро много не успевал. Ну сравнял да, а так ошибок было много и на лучшего не наиграл.
Каземиро, который работу опорникп выполнил как г***но. Офигеть игрок матча
Центр поля Бразилии - тихий ужас. Медленные очень, до первого серьезного соперника. Неужели у Бразилии нет игрока сильнее Пакета для центра?
Ответabdulakushev@yandex.ru
Центр поля Бразилии - тихий ужас. Медленные очень, до первого серьезного соперника. Неужели у Бразилии нет игрока сильнее Пакета для центра?
Он не доиграл матч из-за травмы, так что в следующей игре узнаем.
ОтветVinnipukh Vinni
Он не доиграл матч из-за травмы, так что в следующей игре узнаем.
Эдерсон разве хуже из Аталанты или он не подходит под систему Карло. Не взять Жоао Педро, Эдерсона и Антони - это сильно, конечно.
Лучшим был Винисиус.
Его же Шнякин хотел заменить еще в первом тайме
ОтветLiver0910
Его же Шнякин хотел заменить еще в первом тайме
Причём безапелляционно так - *Каземиро - точно первый кандидат на замену в перерыве*
А после гола запел по-другому - *прекрасный Каземиро* и прочее...
А потом Шнякин удивляется здесь, почему его критикуют.
ОтветLiver0910
Его же Шнякин хотел заменить еще в первом тайме
И да - Каземиро вообще не понравился по игре, правильные были ощущения у Шнякина - но потом Дима взял - и переобулся.
Я вот про что.
Был одним из худших, Данило сегодня был худшим, хотя он никогда и не был топ игроком.
Как всегда в комментариях единение - падающего подтолкни.
Папа Карло знает, что в жизни устроено иначе. Потому в том числе и имеет то, что имеет.
Каземиро старый, тяжелый, медленный. Я был уверен, что после 45 минут его заменят... Он давно не торт.
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