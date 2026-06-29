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  4. У Винисиуса 0+0 в матче с Японией – вингер «Реала» не набрал очков впервые за 4 игры ЧМ-2026. Он нанес три удара – один из них перевел в штангу Судзуки

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У Винисиуса 0+0 в матче с Японией – вингер «Реала» не набрал очков впервые за 4 игры ЧМ-2026. Он нанес три удара – один из них перевел в штангу Судзуки
Винисиус впервые не набрал очков в матче ЧМ-2026.

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор впервые не отметился результативными действиями в матче ЧМ-2026.

В 1/16 финала Бразилия обыграла Японию со счетом 2:1. Винисиус провел на поле весь матч и не отметился голами и голевыми передачами. В сегодняшней игре футболист, представляющий «Реал», подал угловой на 14-й минуте и трижды пробил по воротам соперника: на 58-й минуте голкипер японцев Зион Судзуки после удара Винисиуса перевел мяч в штангу, удары на 34-й и 89-й угрозы не представляли.

Ранее на этом чемпионате мира Винисиус забивал за Бразилию в каждом из трех матчей группового этапа – на его счету гол в матче с Марокко (1:1), гол и ассист в игре против Гаити (3:0) и дубль в ворота Шотландии (3:0).

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСборная Японии по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Гаити по футболу
logoСборная Шотландии по футболу
logoСборная Марокко по футболу

Комментарии

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Отлично играл так-то. Если бы всегда играл так без бахвальства и провокаций, думаю, его бы ценили гораздо больше нейтральные болельщики.
ОтветCarver
Отлично играл так-то. Если бы всегда играл так без бахвальства и провокаций, думаю, его бы ценили гораздо больше нейтральные болельщики.
Он и в ЛЧ очень классно играет. А вот в ла лиге любой гостевой стадион его просто ненавидит. Но здесь он сам виноват
ОтветCarver
Отлично играл так-то. Если бы всегда играл так без бахвальства и провокаций, думаю, его бы ценили гораздо больше нейтральные болельщики.
тут Мбаппэ просто нету
Все равно лучший игрок матча
Ответv7fxtr6thw
Все равно лучший игрок матча
Комментарий скрыт
Ответv7fxtr6thw
Все равно лучший игрок матча
Да старался , вот такой Винисиус может менять исходы матчей для Бразилии
Единственный бразилец, который играет как бразилец.
Ответmorfeusmorfeus
Единственный бразилец, который играет как бразилец.
Любопытно было бы посмотреть на их связку с Неймаром, если бы тот был в форме.
Ответmorfeusmorfeus
Единственный бразилец, который играет как бразилец.
Вот кстати да, японцы как будто выглядели более техничными, чем самая деревянная сборная бразилов на моей памяти
Вини единственный кто крутил позвонки японской защите.
Если б не вратарь японцев, когда в штангу от него отскочил, тот гол был бы красавцем
Мог сотворить лучший гол турнира, но вратарь был против)) это же не вратарь Иордании
ОтветДядя ТУРА
Мог сотворить лучший гол турнира, но вратарь был против)) это же не вратарь Иордании
вратарь Иордании по сравнению с Люкой Зидана из Алжира просто Буффонище!
ОтветДядя ТУРА
Мог сотворить лучший гол турнира, но вратарь был против)) это же не вратарь Иордании
И чем же плох вратарь Иордании? Пропустил со штрафного где он удар не видел? Куча вратарей на ЧМ в разы хуже. Муслера вообще манекен в воротах, который еще и в свои забивает. Что за комплексы к Иордании. Менди вон от Мбаппе пропустил тупейший гол
Он очень топовый игрок, и сегодня он играл великолепно. Пред голевой на первом голе он отдал. Игру обострял. Попал в штангу. Показал финты. Причем удачные. Техника на высоком уровне. По мне он лучший на этом матче.
Ну спортс поддает, на пустом месте. Отличный матч Вини. Но надо же что то плохое написать. Тьфу
Вини топ!
И главное Эндрика больше не выпускать
ОтветIsa Babaev_1116975023
Вини топ! И главное Эндрика больше не выпускать
А чего так,Эндрик поучаствовал в победном голе
ОтветBigbadaboom
А чего так,Эндрик поучаствовал в победном голе
Не давайте мяч Эндрику, он играет против нас
Тут была статья о том, что Винисиус может выстрелить перед ЧМ. И было очень много язвительных комментариев. Хотя вполне ожидаемо, что при Анчелотти он в сборной прибавит. Пока один из лучших игроков этого ЧМ если не лучший. Действительно тот кто тащит каждый матч. 0+0 не отражают его вклад. Сегодня опять МВП
Нормально Вини отыграл. Был бы чуть удачливее, положил бы лучший гол этого ЧМ.
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