У Винисиуса 0+0 в матче с Японией – вингер «Реала» не набрал очков впервые за 4 игры ЧМ-2026. Он нанес три удара – один из них перевел в штангу Судзуки

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор впервые не отметился результативными действиями в матче ЧМ-2026.
В 1/16 финала Бразилия обыграла Японию со счетом 2:1. Винисиус провел на поле весь матч и не отметился голами и голевыми передачами. В сегодняшней игре футболист, представляющий «Реал», подал угловой на 14-й минуте и трижды пробил по воротам соперника: на 58-й минуте голкипер японцев Зион Судзуки после удара Винисиуса перевел мяч в штангу, удары на 34-й и 89-й угрозы не представляли.
Ранее на этом чемпионате мира Винисиус забивал за Бразилию в каждом из трех матчей группового этапа – на его счету гол в матче с Марокко (1:1), гол и ассист в игре против Гаити (3:0) и дубль в ворота Шотландии (3:0).
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