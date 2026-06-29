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  4. Родри перенесет операцию после ЧМ и пропустит начало следующего сезона (Джек Гоган)

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Родри перенесет операцию после ЧМ и пропустит начало следующего сезона (Джек Гоган)
Родри пропустит начало следующего сезона.

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри пропустит начало следующего сезона.

По данным журналиста Daily Mail Джека Гогана, после чемпионата мира футболист сборной Испании перенесет операцию. При этом характер повреждения не уточняется.

На ЧМ-2026 Родри выходил в старте во всех трех матчах Испании на групповом этапе. В 1/16 финала испанцы сыграют с командой Австрии.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Джека Гогана
logoРодри
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoСборная Испании по футболу
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Комментарии

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Успел в выполнить миссию - взять ЗМ и ушел в закат навсегда уже ) жаль, мог ты еще пофеерить нехило
Знатоки истории, подскажите, а кто еще из обладателей ЗМ так стремительно заканчивался сразу после награды ?
ОтветРенат Губайдуллин
Знатоки истории, подскажите, а кто еще из обладателей ЗМ так стремительно заканчивался сразу после награды ?
Беланов
ОтветРенат Губайдуллин
Знатоки истории, подскажите, а кто еще из обладателей ЗМ так стремительно заканчивался сразу после награды ?
роналду, после последнего золотого мяча
После крестов Родри к сожалению уже не тот
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