Родри перенесет операцию после ЧМ и пропустит начало следующего сезона (Джек Гоган)

Родри пропустит начало следующего сезона.

Полузащитник «Манчестер Сити » Родри пропустит начало следующего сезона.

По данным журналиста Daily Mail Джека Гогана, после чемпионата мира футболист сборной Испании перенесет операцию. При этом характер повреждения не уточняется.

На ЧМ-2026 Родри выходил в старте во всех трех матчах Испании на групповом этапе. В 1/16 финала испанцы сыграют с командой Австрии.