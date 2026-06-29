Родри перенесет операцию после ЧМ и пропустит начало следующего сезона (Джек Гоган)
Родри пропустит начало следующего сезона.
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри пропустит начало следующего сезона.
По данным журналиста Daily Mail Джека Гогана, после чемпионата мира футболист сборной Испании перенесет операцию. При этом характер повреждения не уточняется.
На ЧМ-2026 Родри выходил в старте во всех трех матчах Испании на групповом этапе. В 1/16 финала испанцы сыграют с командой Австрии.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Джека Гогана
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