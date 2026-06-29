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  4. У Бразилии 2 удара в створ из 8 в 1-м тайме матча ЧМ-2026 с Японией. Японцы били 4 раза, единственный точный удар – гол Сано

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У Бразилии 2 удара в створ из 8 в 1-м тайме матча ЧМ-2026 с Японией. Японцы били 4 раза, единственный точный удар – гол Сано
Бразилия превосходит Японию по ударам – 8:4.

Сборная Бразилии играет с командой Японии (0:1, перерыв) в 1/16 финала ЧМ-2026

Игра проходит в Хьюстоне на «Эн-ар-джи Стэдиум». Кайсю Сано открыл счет на 29-й минуте.

В первом тайме Бразилия нанесла 8 ударов по воротам соперника, два из них пришлись в створ. У японцев было 4 попытки, а единственный точный удар стал голевым.

Бразильцы имеют преимущество по владению мячом – 59% против 35% у соперника. Бразильская команда выполнила 363 передачи (330 – точных), у японцев 141 точный пас из 177.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Японии по футболу
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Комментарии

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Папа Карло и его 11 буратин.
ОтветBorisBritva
Папа Карло и его 11 буратин.
Себастьян Перейра торговец черным деревом :))
Давайте, выносите эту клоунаду. Столько пафоса было
Будет сенсация, если Япония вылетит от этих полен 😂
Что толку от вялого бразильского переката - они реально не понимают, что делать с мячом и как пройти к воротам
Маркиньос : « у нас отличная команда.Пускай говорят дальше,что бы мотивировать нас»
Да уж…
С ЧМ2010 бразилы раз за разом удивляют..

И хуже не только по именам, но качество игры - каждый раз хуже и хуже..

ЧМ2006 последняя команда, которая и играла привлекательно, и состав был напичкан топарями..
Ответdr. cage
С ЧМ2010 бразилы раз за разом удивляют.. И хуже не только по именам, но качество игры - каждый раз хуже и хуже.. ЧМ2006 последняя команда, которая и играла привлекательно, и состав был напичкан топарями..
В 2022 были главными фаворитами турнира и шли уверенно, пока Днарькиньос не смазал пенальти в 1/4
Ответdr. cage
С ЧМ2010 бразилы раз за разом удивляют.. И хуже не только по именам, но качество игры - каждый раз хуже и хуже.. ЧМ2006 последняя команда, которая и играла привлекательно, и состав был напичкан топарями..
А где плохо Бразилия играла в 2022?
Откровенно не повезло с Хорватией
Бразилия теперь не та,жалкая тень
Японцы забили и ещё 10 минут держали бразильцев на их стороне поля))
Вот кто тут "пентакампионы" Япония с мячом играет лучше) Папе Карло нужно что то придумать иначе домой поедут)
Старые бразильцы пока мяч не отнимали.
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