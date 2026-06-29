У Бразилии 2 удара в створ из 8 в 1-м тайме матча ЧМ-2026 с Японией. Японцы били 4 раза, единственный точный удар – гол Сано
Бразилия превосходит Японию по ударам – 8:4.
Сборная Бразилии играет с командой Японии (0:1, перерыв) в 1/16 финала ЧМ-2026.
Игра проходит в Хьюстоне на «Эн-ар-джи Стэдиум». Кайсю Сано открыл счет на 29-й минуте.
В первом тайме Бразилия нанесла 8 ударов по воротам соперника, два из них пришлись в створ. У японцев было 4 попытки, а единственный точный удар стал голевым.
Бразильцы имеют преимущество по владению мячом – 59% против 35% у соперника. Бразильская команда выполнила 363 передачи (330 – точных), у японцев 141 точный пас из 177.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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