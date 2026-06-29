Экономист, предсказавший трех чемпионов мира подряд, объяснил, почему верит в Нидерланды: «Им не хватало удачи. Теперь она появится»

Предсказавший трех чемпионов мира экономист объяснил, почему верит в Нидерланды.

Немецкий экономист Йоахим Клемент рассказал, почему считает Нидерланды потенциальным победителем ЧМ-2026 .

Клемент стал известен благодаря тому, что точно предсказал, кто выиграет три предыдущих чемпионата мира.

– Почему в этом году ваша модель считает Нидерланды потенциальным чемпионом мира?

– Нидерланды – сборная, которая нередко выступает на чемпионатах мира хуже, чем могла бы. Хотя они, как и Хорватия, стабильно сильны в футболе, даже несмотря на маленькую численность населения (Нидерланды – около 18,5 млн человек, Хорватия – около 3,8 млн – Спортс’’). Я бы даже сказал, что они сильнее, чем должны быть, учитывая размеры стран.

Чего Нидерландам не хватало в прошлом? Немного удачи. Они трижды выходили в финалы – и трижды проигрывали. Я говорю лишь о том, что в этот раз щепотка удачи, которая поможет дойти до конца и взять трофей, может наконец-то появиться.

– Если они не выиграют, что это скажет о вашей модели?

– Я с первого прогноза хотел, чтобы модель ошиблась.

Если Нидерланды не выиграют, наконец-то смогу сказать: «Смотрите, это всего лишь про удачу». Пусть мне и потребовалось для этого четыре попытки.

– Что вообще чувствуете, когда ваш прогноз сбывается?

– Я немец, поэтому, естественно, всегда болею за сборную Германии. Но с тех пор, как начал составлять этот прогноз, у меня всегда появляется вторая любимая сборная. Та, которую я назвал будущим чемпионом мира.

И это невероятный стресс. Очень переживаю, когда смотрю матчи этих команд. Особенно четыре года назад, когда победила Аргентина . Радовался так, словно чемпионом стала моя сборная.

– Если Нидерланды и Германия встретятся в 1/4 финала, за кого будете болеть?

– Тогда я переделаю прогноз (cмеется). Тут никаких вопросов: конечно, моя команда – это Германия, – отметил Клемент в интервью Любови Курчавовой.

Интервью немецкого экономиста, который предсказал трех чемпионов мира. Почему сейчас он верит в Нидерланды?