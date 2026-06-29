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  4. Александр Кокорин: «Давно рекомендовал Тюкавину перейти в «Зенит» – клуб уровня, приближенного к Европе. «Динамо» не готово выигрывать трофей, у Кости лучшие годы карьеры»

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Александр Кокорин: «Давно рекомендовал Тюкавину перейти в «Зенит» – клуб уровня, приближенного к Европе. «Динамо» не готово выигрывать трофей, у Кости лучшие годы карьеры»
Александр Кокорин: давно рекомендовал Тюкавину перейти в «Зенит».

Бывший нападающий «Динамо» и «Зенита» Александр Кокорин заявил, что рекомендовал форварду бело-голубых Константину Тюкавину перейти в петербургский клуб.

– Под новостями о возможном переходе Тюкавина в «Зенит» в комментариях часто пишут: «Кокора 2.0».

– Я давно рекомендовал Тюкавину перейти в «Зенит». «Динамо» не готово выигрывать трофей, а у Кости сейчас лучшие годы карьеры. И проиграть всю жизнь без трофеев…

– Можно стать легендой клуба. 

– Насколько я знаю, Антона Шунина не сильно легендой сделали. 

– Вы имеете в виду то, как он ушел из клуба?

– Да, он даже в структуре клуба не остался.

Я с ним разговаривал и знаю, что он далеко не легенда «Динамо», хотя пробыл там всю жизнь. Поэтому Тюкавину это точно не светит – стать легендой клуба (улыбается).

– Но один из плюсов пойти в «Зенит» – вырасти в зарплате.

– «Зенит» — это клуб уровня, максимально приближенного к Европе.

Если ты хочешь конкурировать с хорошими футболистами, понять, что такое играть на приближенном к Европе уровне футбола, – это «Зенит».

– Как вы рекомендовали Тюкавину переходить в «Зенит»?

– По-моему, когда он порвал крестообразную связку, я написал ему: «Не нужно копировать во всем меня, получая такие же травмы».

Пожелал успехов в восстановлении, но в дальнейшем рекомендовал бы ему пойти на повышение, потому что, мне кажется, он готов к этому, – заявил Александр Кокорин.

«Динамо» не продаст Тюкавина в «Зенит» за 30 млн евро

***

«Динамо» показало медосмотр команды от лица Тюкавина

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Кокорин
logoАнтон Шунин
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoКонстантин Тюкавин

Комментарии

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Ну тебя слушать — не самое лучшее занятие. По твоей логике каждый нормальный мужик должен отсидеть
ОтветПашка Донофф
Ну тебя слушать — не самое лучшее занятие. По твоей логике каждый нормальный мужик должен отсидеть
Я не это имел ввиду, Нобель меня не правильно понял
Кокорин это явно не тот человек, к которому стоит прислушиваться. Всю карьеру 3 главных его качества - непрофессионализм, лень и глупость. Надо слушать что он говорит и делать наоборот.
Ответrhodesian
Кокорин это явно не тот человек, к которому стоит прислушиваться. Всю карьеру 3 главных его качества - непрофессионализм, лень и глупость. Надо слушать что он говорит и делать наоборот.
Безотносительно имиджа Кокоры, надо идти в Зенит. Что ему в Динамо делать?
Ответ5mygp6ctr6
Безотносительно имиджа Кокоры, надо идти в Зенит. Что ему в Динамо делать?
Становиться легендой клуба. Это же невероятное достижение. Всю жизнь в одном клубе. Всю жизнь без титулов)
Сам кокоша кешменил будь здоров из динамо в анжи обратно зенит арис. Так и не вспомнит никто играл только на чистых мячах.
ОтветОлег Королев_1116263347
Сам кокоша кешменил будь здоров из динамо в анжи обратно зенит арис. Так и не вспомнит никто играл только на чистых мячах.
Ну а что, денег заработал, в Италии и Кипре покайфовал, в еврокубках поиграл, даже на ЧМ съездил (в отличии от Аршавина, например), нигде особо не напрягался, живёт свою лучшую жизнь. А чужие ожидания - не его проблемы
Просрал карьеру, теперь другим советует. Сам бы хоть что-то нормально в своей карьере сделал.
Ну Кокоша и в Кофеманию может посоветовать сходить.
Крысеныш мелкий
Зенит клуб приближенный к Европе. Сильно )
ОтветРегион-36
Зенит клуб приближенный к Европе. Сильно )
ЗКПЕ.
ОтветРегион-36
Зенит клуб приближенный к Европе. Сильно )
Географически. Но тогда уж в Балтику надо.
Кокорин - позор российского футбола!
О, ещё одно чучело деревянное вылезло…
Теперь задолбают комментариями этого недоразумения)
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