Александр Кокорин: «Давно рекомендовал Тюкавину перейти в «Зенит» – клуб уровня, приближенного к Европе. «Динамо» не готово выигрывать трофей, у Кости лучшие годы карьеры»

Александр Кокорин: давно рекомендовал Тюкавину перейти в «Зенит».

Бывший нападающий «Динамо» и «Зенита » Александр Кокорин заявил, что рекомендовал форварду бело-голубых Константину Тюкавину перейти в петербургский клуб.

– Под новостями о возможном переходе Тюкавина в «Зенит» в комментариях часто пишут: «Кокора 2.0».

– Я давно рекомендовал Тюкавину перейти в «Зенит». «Динамо » не готово выигрывать трофей, а у Кости сейчас лучшие годы карьеры. И проиграть всю жизнь без трофеев…

– Можно стать легендой клуба.

– Насколько я знаю, Антона Шунина не сильно легендой сделали.

– Вы имеете в виду то, как он ушел из клуба?

– Да, он даже в структуре клуба не остался.

Я с ним разговаривал и знаю, что он далеко не легенда «Динамо», хотя пробыл там всю жизнь. Поэтому Тюкавину это точно не светит – стать легендой клуба (улыбается).

– Но один из плюсов пойти в «Зенит» – вырасти в зарплате.

– «Зенит» — это клуб уровня, максимально приближенного к Европе.

Если ты хочешь конкурировать с хорошими футболистами, понять, что такое играть на приближенном к Европе уровне футбола, – это «Зенит».

– Как вы рекомендовали Тюкавину переходить в «Зенит»?

– По-моему, когда он порвал крестообразную связку, я написал ему: «Не нужно копировать во всем меня, получая такие же травмы».

Пожелал успехов в восстановлении, но в дальнейшем рекомендовал бы ему пойти на повышение, потому что, мне кажется, он готов к этому, – заявил Александр Кокорин .

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