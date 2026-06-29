Энцо Мареска: «Мой уход из «Челси» в середине сезона вызвал сбои в работе клуба – приношу извинения. В восторге от того, что теперь я в «Ман Сити»

Энцо Мареска, назначенный главным тренером «Манчестер Сити», опубликовал заявление о своем уходе из «Челси» в январе 2026 года.
Лондонский клуб ранее заявил, что Мареска осенью 2025-го сообщил клубу о возможности сменить Пепа Гвардиолу во главе «горожан».
«В конце декабря 2025 года я принял сложное решение уйти из «Челси». Это решение было исключительно моим.
Моя отставка из «Челси» открыла мне путь в «Манчестер Сити» – клуб, который я очень хорошо знал. Я в восторге от того, что теперь я в «Манчестер Сити».
Признаю, что мой уход из «Челси» в середине сезона вызвал сбои в работе клуба – и я приношу за это свои извинения. Это не было моим намерением и желанием.
Все в «Челси» приняли меня хорошо. Вместе мы добились большого успеха и создали воспоминания, которые я всегда буду ценить.
Я благодарен клубу, владельцам и болельщикам за то, что дали мне эту возможность», – заявил Энцо Мареска.
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Ну эксперты здесь так писали.