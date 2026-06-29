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  4. Энцо Мареска: «Мой уход из «Челси» в середине сезона вызвал сбои в работе клуба – приношу извинения. В восторге от того, что теперь я в «Ман Сити»

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Энцо Мареска: «Мой уход из «Челси» в середине сезона вызвал сбои в работе клуба – приношу извинения. В восторге от того, что теперь я в «Ман Сити»
Энцо Мареска: мой уход из «Челси» в середине сезона вызвал сбои в работе клуба.

Энцо Мареска, назначенный главным тренером «Манчестер Сити», опубликовал заявление о своем уходе из «Челси» в январе 2026 года.

Лондонский клуб ранее заявил, что Мареска осенью 2025-го сообщил клубу о возможности сменить Пепа Гвардиолу во главе «горожан».

«В конце декабря 2025 года я принял сложное решение уйти из «Челси». Это решение было исключительно моим.

Моя отставка из «Челси» открыла мне путь в «Манчестер Сити» – клуб, который я очень хорошо знал. Я в восторге от того, что теперь я в «Манчестер Сити».

Признаю, что мой уход из «Челси» в середине сезона вызвал сбои в работе клуба – и я приношу за это свои извинения. Это не было моим намерением и желанием.

Все в «Челси» приняли меня хорошо. Вместе мы добились большого успеха и создали воспоминания, которые я всегда буду ценить.

Я благодарен клубу, владельцам и болельщикам за то, что дали мне эту возможность», – заявил Энцо Мареска.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Энцо Марески
logoЭнцо Мареска
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoМанчестер Сити

Комментарии

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Всмысле? Тебя же неадекваты из рук-ва убрали 1 января.
Ну эксперты здесь так писали.
Ответkepov
Всмысле? Тебя же неадекваты из рук-ва убрали 1 января. Ну эксперты здесь так писали.
ахахаха, а еще писали что мареска типа потерял раздевалку, строили умные теории что у него кризис идей - а чел тупо слил клуб ради места пожирнее.
Очень не профессионально и не порядочно со стороны Энцо. Хоть закончил бы сезон и потом подал в отставку. А так весь сезон Челси насмарку
ОтветF@n@tik
Очень не профессионально и не порядочно со стороны Энцо. Хоть закончил бы сезон и потом подал в отставку. А так весь сезон Челси насмарку
Его же уволили
ОтветAlmaz KENZHEBEKOV
Его же уволили
Смысл держать человека тренером если у него все мысли о Сити и он сам подал в отставку.
Не, ну этот точно лысый шарлатан!
Меня терзают смутные сомнения на счет перспектив Сити в предстоящем сезоне :))
Ахаха Юмореска сейчас признался, что забил на игру Челси зимой? Поэтому команда и посыпалась. Хочу посмотреть на лицо Должика и всех, кто защищал итальянского Поттера 😆
Там подводил и тут тоже будешь, пердун в Африке пердун
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