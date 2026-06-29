Оуэн расстроен из-за перехода Кейна в «Баварию»: «Харри лучше Бундеслиги – там все очень заурядно. Победы в немецкой лиге не определят его величие»

Майкл Оуэн: меня в Кейне не устраивает его переход в «Баварию».

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн выразил разочарование из-за того, что Харри Кейн в 2023 году перешел в «Баварию».

«Единственное, что меня не устраивает в Харри, – это его переход в «Баварию». Я говорил об этом тогда. С тех пор не изменил своего мнения.

Я понимаю преимущества этого, и, надеюсь, что Англия это увидит в ближайшие несколько недель. У Харри зрелая игра: как он подключается к атакам из полузащиты и начинает их, а также завершает. Но Харри лучше Бундеслиги, если смотреть по его карьере.

Я стал чаще смотреть матчи Бундеслиги из-за Харри. За исключением «Баварии», все остальное очень заурядно.

Неделя за неделей он играет за команду, которая доминирует во владении мячом, контролирует территорию и создает один момент за другим. Конечно, он забивает голы.

Но я все же считаю, что стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ было бы огромным достижением. Он этого заслужил.

К тому же после истечения контракта с «Тоттенхэмом» у него был бы выбор из множества клубов. «Манчестер Юнайтед » сделал бы все возможное, чтобы подписать его. Вероятно, ему следовало перейти в «Манчестер Сити » до того, как туда перешел Эрлинг Холанд.

Победы в Бундеслиге с «Баварией» никогда не определят его величие, потому что мюнхенцы почти всегда выигрывают этот трофей.

Если бы «Бавария » выиграла Лигу чемпионов, возможно, мы бы смотрели на это по-другому, но этого не произошло.

Все это никак не влияет на мое отношение к Кейну. Он прекрасный футболист, выдающийся капитан и замечательный человек. Что еще важнее: он – пример для подражания. Пример того, что не обязательно родиться Лионелем Месси, Пеле или Диего Марадоной.

Иногда величайшие игроки – это те, кто просто не хотят останавливаться в своем развитии», – считает Майкл Оуэн.

Оуэн считает Кейна величайшим английским нападающим в истории: «Месси и Мбаппе заставляют подпрыгивать на месте – умеют то, что не под силу другим. Но Харри – лучший завершитель в футболе»