  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Оуэн расстроен из-за перехода Кейна в «Баварию»: «Харри лучше Бундеслиги – там все очень заурядно. Победы в немецкой лиге не определят его величие»

0
Оуэн расстроен из-за перехода Кейна в «Баварию»: «Харри лучше Бундеслиги – там все очень заурядно. Победы в немецкой лиге не определят его величие»
Майкл Оуэн: меня в Кейне не устраивает его переход в «Баварию».

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн выразил разочарование из-за того, что Харри Кейн в 2023 году перешел в «Баварию».

«Единственное, что меня не устраивает в Харри, – это его переход в «Баварию». Я говорил об этом тогда. С тех пор не изменил своего мнения.

Я понимаю преимущества этого, и, надеюсь, что Англия это увидит в ближайшие несколько недель. У Харри зрелая игра: как он подключается к атакам из полузащиты и начинает их, а также завершает. Но Харри лучше Бундеслиги, если смотреть по его карьере.

Я стал чаще смотреть матчи Бундеслиги из-за Харри. За исключением «Баварии», все остальное очень заурядно.

Неделя за неделей он играет за команду, которая доминирует во владении мячом, контролирует территорию и создает один момент за другим. Конечно, он забивает голы.

Но я все же считаю, что стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ было бы огромным достижением. Он этого заслужил.

К тому же после истечения контракта с «Тоттенхэмом» у него был бы выбор из множества клубов. «Манчестер Юнайтед» сделал бы все возможное, чтобы подписать его. Вероятно, ему следовало перейти в «Манчестер Сити» до того, как туда перешел Эрлинг Холанд.

Победы в Бундеслиге с «Баварией» никогда не определят его величие, потому что мюнхенцы почти всегда выигрывают этот трофей.

Если бы «Бавария» выиграла Лигу чемпионов, возможно, мы бы смотрели на это по-другому, но этого не произошло.

Все это никак не влияет на мое отношение к Кейну. Он прекрасный футболист, выдающийся капитан и замечательный человек. Что еще важнее: он – пример для подражания. Пример того, что не обязательно родиться Лионелем Месси, Пеле или Диего Марадоной.

Иногда величайшие игроки – это те, кто просто не хотят останавливаться в своем развитии», – считает Майкл Оуэн.

Оуэн считает Кейна величайшим английским нападающим в истории: «Месси и Мбаппе заставляют подпрыгивать на месте – умеют то, что не под силу другим. Но Харри – лучший завершитель в футболе»

Верите в честность Алжира против Австрии?23754 голоса
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
logoМайкл Оуэн
logoХарри Кейн
logoМанчестер Юнайтед
logoБавария
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoСборная Англии по футболу
logoбундеслига Германия
logoЧемпионат мира по футболу
logoТоттенхэм

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
После 10 лет в ТТХ без трофеев Кейну нужны были гарантии
То есть забивать голы, и стать лучшим бомбардиром клуба, это лучше чем завоевывать трофеи? Очень жаль в принципе что Кейн провел 10 лет в ТТХ, лучше бы он эти 10 лет провел в Баварии
ОтветDanielCarvalho
То есть забивать голы, и стать лучшим бомбардиром клуба, это лучше чем завоевывать трофеи? Очень жаль в принципе что Кейн провел 10 лет в ТТХ, лучше бы он эти 10 лет провел в Баварии
Трофеи с Баварией кроме ЛЧ за трофеи не считаются
А где ему еще трофеи-то фармить? Он и в Германии в первый год все проиграть умудрился
Откуда столько высокомерия и снобизма? А, англичанин же. Где-то рядом ухмыляется Линекер
так у Кейна еще есть шансы выиграть ЛЧ с Баварией, учитывая все его страдания это будет максимально заслуженно
Конечно же, лучше ничего не выигрывать, а в этом году вообще бороться за выживание, но играть в АПЛ, чем стабильно играть в ЛЧ и выигрывать Бундеслигу и внутренние трофеи, и претендовать на золотой мяч.🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
ОтветДанил Попов
Конечно же, лучше ничего не выигрывать, а в этом году вообще бороться за выживание, но играть в АПЛ, чем стабильно играть в ЛЧ и выигрывать Бундеслигу и внутренние трофеи, и претендовать на золотой мяч.🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
С Кейном шпоры все так бы не были на дне. Как обычно крепкий середняк
борьба за выживание с ттх значит определяет
Чемпионат мира тоже похоже не определяет его величие.
Руководству Бундеслиги уже давно пора задуматься об отмене правила 1+1. Тогда и конкуренция за первое место может появиться.
ОтветКирилл Лавров
Руководству Бундеслиги уже давно пора задуматься об отмене правила 1+1. Тогда и конкуренция за первое место может появиться.
давно пора, даже президент баварии этого хочет, так как бавария не может тратиться, без опрделенных продаж
ОтветКирилл Лавров
Руководству Бундеслиги уже давно пора задуматься об отмене правила 1+1. Тогда и конкуренция за первое место может появиться.
Что за правило? Как-то связано с Омаром Си?
Кейн заслужил. Два варианта более или менее стабильных были: Бавария и Зенит вот выбрал Баварию.
ОтветКрасная стрела
Кейн заслужил. Два варианта более или менее стабильных были: Бавария и Зенит вот выбрал Баварию.
Не стоило упускать из виду Галатасарай.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Оуэн считает Кейна величайшим английским нападающим в истории: «Месси и Мбаппе заставляют подпрыгивать на месте – умеют то, что не под силу другим. Но Харри – лучший завершитель в футболе»
сегодня, 14:52
Морган о Кейне: «Лучший форвард в истории Англии. Беллингем – суперзвезда. Удивительно, что многие сомневались в его месте в сборной»
вчера, 11:33
Рекомендуем
Главные новости
Энцо Мареска: «Мой уход из «Челси» в середине сезона вызвал сбои в работе клуба – приношу извинения. В восторге от того, что теперь я в «Ман Сити»
1 минуту назад
🇧🇷 Бразилия-2002: где они сейчас? Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо и другие
6 минут назадТесты и игры
«Ман Сити» объявил о назначении Марески стильным роликом: «Возвращаюсь!» 😎
35 минут назадВидеоСпортс"
«Челси» заявил, что Мареска заплатит клубу: «Осенью 2025-го тренер сообщил о возможности сменить Гвардиолу. В декабре Энцо подал в отставку. Алонсо – тренер высочайшей порядочности»
38 минут назад
ЧМ-2026. 1/16 финала. Бразилия против Японии, Германия сыграет с Парагваем, Нидерланды – с Марокко
44 минуты назад
Кто выйдет в 1/8 финала ЧМ-2026 – Бразилия или Япония? Ставьте на фаворита с фрибетом 4х2000 от Лиги Ставок!
46 минут назадПромо
Нагельсманн почти не общается с футболистами Германии вне тренировок. Игроки обеспокоены, что тренер «держит их в неизвестности» перед матчами (Bild)
51 минуту назад
Энцо Мареска: «Возглавить «Ман Сити» – блестящий шанс для меня. Это невероятно хорошо организованный клуб – идеально для тренера»
сегодня, 16:15
Мареска возглавил «Манчестер Сити». Итальянец сменил Гвардиолу
сегодня, 16:02Фото
Объявившему об отставке Хон Мен Бо угрожают убийством. 160 сотрудников обеспечат безопасность сборной Южной Кореи после возвращения с ЧМ-2026
сегодня, 15:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Тюкавина стоит отпускать за 30 млн евро. Футбол не вечен, заработать деньги – его задача». Силкин о возможном переходе форварда «Динамо» в «Зенит»
сегодня, 15:02
Экс-тренер «Челси» Росеньор готов возглавить «Париж». Ведутся переговоры о контракте по схеме «2+1»
сегодня, 14:36
Мостовой о Сперцяне в Саудовской Аравии: «Эдик все правильно делает. За такие деньги можешь обеспечить жизнь себе, детям, внукам и правнукам. Нужно пользоваться»
сегодня, 14:08
Экс-тренер «Аталанты» Юрич возглавил вернувшуюся в Серию А «Монцу»
сегодня, 13:25
Бразилия – Япония. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 13:25
Агент Захаряна о хавбеке в «Краснодаре»: «Про армянское радио много анекдотов выпущено. Я ничего об этом не знаю, Арсен ни с кем не встречался»
сегодня, 13:11
Германия – Парагвай. Онлайн-трансляция начнется в 23:30
сегодня, 12:58
Нидерланды – Марокко. Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 12:47
«Рановато забрасывать Роналду фекалиями, хоть и матч с Колумбией отбегал вхолостую. Филигранность и правильность решений Месси не поддаются анализу». Талалаев об игроках
сегодня, 12:01
«Лейпциг» может продать Диоманде в «ПСЖ» меньше чем за 100 млн евро, если вингер остается в Германии в аренде на сезон
сегодня, 11:15