«Челси» заявил, что Мареска заплатит клубу: «Осенью 2025-го тренер сообщил о возможности сменить Гвардиолу. В декабре Энцо подал в отставку. Алонсо – тренер высочайшей порядочности»

«Челси» объяснил ситуацию с Энцо Мареской.

«Челси» опубликовал заявление после того, как Энцо Мареска официально возглавил «Манчестер Сити».

Итальянский специалист покинул лондонский клуб 1 января 2026 года.

«Футбольный клуб «Челси » понимает, что сезон-2025/26 стал для клуба и его болельщиков огромным разочарованием.

Одной из главных причин стали сбои, вызванные вынужденными изменениями в должности главного тренера в период рождественских праздников.

В связи с последними событиями мы считаем важным объяснить нашим болельщикам, что произошло и почему наш бывший главный тренер покинул клуб 1 января 2026 года.

Осенью прошлого года наш бывший главный тренер сообщил клубу, что у него может появиться возможность сменить Пепа Гвардиолу по окончании сезона.

Нам стало ясно, что он очень хочет сменить Гвардиолу и что он полон решимости воспользоваться этой возможностью, несмотря на то, что у него был долгосрочный контракт, который он не имел права расторгать.

В декабре 2025 года наш главный тренер неожиданно и внезапно подал в отставку. Мы были разочарованы, поскольку считали, что он был настроен на переход в другой клуб и к новой возможности, несмотря на то, что пришел в «Челси» всего годом ранее.

Ни один клуб не хочет менять главного тренера в середине сезона. Однако, учитывая его решение не продолжать исполнять свои обязанности до конца сезона, у клуба не осталось иного выбора, кроме как защитить наших игроков, болельщиков и эмблему и принять его отставку.

В сложившихся обстоятельствах и с учетом взаимного уважения между клубами было достигнуто конфиденциальное соглашение с «Манчестер Сити », которое включает выплату компенсации. Также было достигнуто конфиденциальное соглашение с бывшим главным тренером, в соответствии с которым он выплатит компенсацию.

В преддверии следующего сезона Хаби Алонсо станет для нас тренером с исключительным футбольным мышлением и высочайшей порядочностью.

Он обладает всеми качествами, необходимыми для достижения успеха, которого заслуживают и ожидают болельщики клуба», – говорится в заявлении лондонского клуба.