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«Челси» заявил, что Мареска заплатит клубу: «Осенью 2025-го тренер сообщил о возможности сменить Гвардиолу. В декабре Энцо подал в отставку. Алонсо – тренер высочайшей порядочности»
«Челси» объяснил ситуацию с Энцо Мареской.

«Челси» опубликовал заявление после того, как Энцо Мареска официально возглавил «Манчестер Сити».

Итальянский специалист покинул лондонский клуб 1 января 2026 года.

«Футбольный клуб «Челси» понимает, что сезон-2025/26 стал для клуба и его болельщиков огромным разочарованием.

Одной из главных причин стали сбои, вызванные вынужденными изменениями в должности главного тренера в период рождественских праздников.

В связи с последними событиями мы считаем важным объяснить нашим болельщикам, что произошло и почему наш бывший главный тренер покинул клуб 1 января 2026 года.

Осенью прошлого года наш бывший главный тренер сообщил клубу, что у него может появиться возможность сменить Пепа Гвардиолу по окончании сезона.

Нам стало ясно, что он очень хочет сменить Гвардиолу и что он полон решимости воспользоваться этой возможностью, несмотря на то, что у него был долгосрочный контракт, который он не имел права расторгать.

В декабре 2025 года наш главный тренер неожиданно и внезапно подал в отставку. Мы были разочарованы, поскольку считали, что он был настроен на переход в другой клуб и к новой возможности, несмотря на то, что пришел в «Челси» всего годом ранее.

Ни один клуб не хочет менять главного тренера в середине сезона. Однако, учитывая его решение не продолжать исполнять свои обязанности до конца сезона, у клуба не осталось иного выбора, кроме как защитить наших игроков, болельщиков и эмблему и принять его отставку.

В сложившихся обстоятельствах и с учетом взаимного уважения между клубами было достигнуто конфиденциальное соглашение с «Манчестер Сити», которое включает выплату компенсации. Также было достигнуто конфиденциальное соглашение с бывшим главным тренером, в соответствии с которым он выплатит компенсацию.

В преддверии следующего сезона Хаби Алонсо станет для нас тренером с исключительным футбольным мышлением и высочайшей порядочностью.

Он обладает всеми качествами, необходимыми для достижения успеха, которого заслуживают и ожидают болельщики клуба», – говорится в заявлении лондонского клуба.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Челси»
logoЧелси
logoЭнцо Мареска
logoПеп Гвардиола
logoХаби Алонсо
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия

Комментарии

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Удивительно, что не опубликовали суммы выплат от МС и от Марески, чтобы до конца соблюсти конфиденциальность соглашений :)
Ору, Мареска в интервью троллит Челси, называя Сити организованным клубом, Челси тролит Мареску, называя Алонсо порядочным тренером)
Челси с Алонсо не будет в следующем году в зоне ЛЧ
Это конфиденциальное соглашение стоило Челси лавины помоев от фанатов и всех остальных за увольнение Марески
Комментарий удален пользователем
ОтветPucheslav
Комментарий удален пользователем
так уже официально если все озвучили, соглашения были после отставки подписаны, когда Пеп еще официально возглавлял Сити
ОтветPucheslav
Комментарий удален пользователем
Конфиденциальны условия, а не факт соглашения.
"Ни один клуб не хочет менять главного тренера в середине сезона.",- и это из Челси пишут?))
Зачем Алонсо в Челси то? Что в Челси , что в Реале тренера ни в х собачий не ставят.
Вот не удивлюсь если Челси с Алонсо в первый же сезон выиграют АПЛ
Не припомню чтобы кто-то поступал так же, как Мареска. Поступок крысиный.
Алонсо тренер высочайшей порядочности. Болельщики Ливерпуля ага😆
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