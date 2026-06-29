«Динамо» показало медосмотр команды глазами Тюкавина. Форвард зашел к гинекологу по ошибке

«Динамо» вышло из летнего отпуска.

Футболисты «Динамо » вышли из летнего отпуска и прошли медицинское обследование.

Московский клуб опубликовал видео от лица нападающего Константина Тюкавина , в котором он проходит медосмотр вместе с командой.

В одном из эпизодов форвард случайно зашел в кабинет гинеколога – об этом ему сообщили люди из съемочной группы.