  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Динамо» показало медосмотр команды глазами Тюкавина. Форвард зашел к гинекологу по ошибке

Видео
0
«Динамо» показало медосмотр команды глазами Тюкавина. Форвард зашел к гинекологу по ошибке
«Динамо» вышло из летнего отпуска.

Футболисты «Динамо» вышли из летнего отпуска и прошли медицинское обследование.

Московский клуб опубликовал видео от лица нападающего Константина Тюкавина, в котором он проходит медосмотр вместе с командой.

В одном из эпизодов форвард случайно зашел в кабинет гинеколога – об этом ему сообщили люди из съемочной группы.

Верите в честность Алжира против Австрии?23990 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: соцсети «Динамо»
logoКонстантин Тюкавин
видео
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
ахахаха
logoЗдоровье

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Это должно быть смешно?
ОтветXm.md
Это должно быть смешно?
Смешнее, чем твои любимые: Сисиньо Баба Вагининьо ахахаха еда
ОтветXm.md
Это должно быть смешно?
Не стоит быть таким суровым. Кто из нас классе в седьмом не счел бы это смешным? А соцсети Динамо такие примерно и ведут.
На каникулах набрали школьников в SMM, для них само слово "гинеколог" - уже смешно.
Может не случайно, в Локо собрался.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Олисе хочет поговорить с руководством «Баварии» после ЧМ-2026 на фоне интереса «Реала» и «ПСЖ». Мюнхенцы считают, что на вингера влияют слухи (As)
13 минут назад
Экономист, предсказавший трех чемпионов мира подряд, объяснил, почему верит в Нидерланды: «Им не хватало удачи. Теперь она появится»
22 минуты назад
Александр Кокорин: «Давно рекомендовал Тюкавину перейти в «Зенит» – клуб уровня, приближенного к Европе. «Динамо» не готово выигрывать трофей, у Кости лучшие годы карьеры»
28 минут назад
Энцо Мареска: «Мой уход из «Челси» в середине сезона вызвал сбои в работе клуба – приношу извинения. В восторге от того, что теперь я в «Ман Сити»
34 минуты назад
🇧🇷 Бразилия-2002: где они сейчас? Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо и другие
39 минут назадТесты и игры
Оуэн расстроен из-за перехода Кейна в «Баварию»: «Харри лучше Бундеслиги – там все очень заурядно. Победы в немецкой лиге не определят его величие»
55 минут назад
«Ман Сити» объявил о назначении Марески стильным роликом: «Возвращаюсь!» 😎
сегодня, 16:41ВидеоСпортс"
«Челси» заявил, что Мареска заплатит клубу: «Осенью 2025-го тренер сообщил о возможности сменить Гвардиолу. В декабре Энцо подал в отставку. Алонсо – тренер высочайшей порядочности»
сегодня, 16:38
ЧМ-2026. 1/16 финала. Бразилия против Японии, Германия сыграет с Парагваем, Нидерланды – с Марокко
сегодня, 16:32
Кто выйдет в 1/8 финала ЧМ-2026 – Бразилия или Япония? Ставьте на фаворита с фрибетом 4х2000 от Лиги Ставок!
сегодня, 16:30Промо
Ко всем новостям
Последние новости
Лунев считает, что Тюкавин сильнее Соболева: «Посмотрите игры, сравните скиллы одного и другого. Очевидно же, нет? Хотел бы, что Костя выиграл трофей с «Динамо»
1 минуту назад
«Тюкавина стоит отпускать за 30 млн евро. Футбол не вечен, заработать деньги – его задача». Силкин о возможном переходе форварда «Динамо» в «Зенит»
сегодня, 15:02
Экс-тренер «Челси» Росеньор готов возглавить «Париж». Ведутся переговоры о контракте по схеме «2+1»
сегодня, 14:36
Мостовой о Сперцяне в Саудовской Аравии: «Эдик все правильно делает. За такие деньги можешь обеспечить жизнь себе, детям, внукам и правнукам. Нужно пользоваться»
сегодня, 14:08
Бразилия – Япония. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 13:25
Экс-тренер «Аталанты» Юрич возглавил вернувшуюся в Серию А «Монцу»
сегодня, 13:25
Агент Захаряна о хавбеке в «Краснодаре»: «Про армянское радио много анекдотов выпущено. Я ничего об этом не знаю, Арсен ни с кем не встречался»
сегодня, 13:11
Германия – Парагвай. Онлайн-трансляция начнется в 23:30
сегодня, 12:58
Нидерланды – Марокко. Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 12:47
«Рановато забрасывать Роналду фекалиями, хоть и матч с Колумбией отбегал вхолостую. Филигранность и правильность решений Месси не поддаются анализу». Талалаев об игроках
сегодня, 12:01