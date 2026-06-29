«Динамо» показало медосмотр команды глазами Тюкавина. Форвард зашел к гинекологу по ошибке
«Динамо» вышло из летнего отпуска.
Футболисты «Динамо» вышли из летнего отпуска и прошли медицинское обследование.
Московский клуб опубликовал видео от лица нападающего Константина Тюкавина, в котором он проходит медосмотр вместе с командой.
В одном из эпизодов форвард случайно зашел в кабинет гинеколога – об этом ему сообщили люди из съемочной группы.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: соцсети «Динамо»
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