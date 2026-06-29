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  4. «Динамо» не продаст Тюкавина в «Зенит» за 30 млн евро («СЭ»)

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«Динамо» не продаст Тюкавина в «Зенит» за 30 млн евро («СЭ»)
«Динамо» не продаст Константина Тюкавина в «Зенит» за 30 млн евро.

«Динамо» не продаст Константина Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов евро.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Бело-голубые рассчитывают на форварда в следующем сезоне и не планируют продажу футболиста этим летом, в том числе и за 30 миллионов евро.

«Динамо» не ведет переговоры по нападающему с петербургским клубом и не ждет новых предложений после отказа в трансфере за 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий забил 9 голов и сделал 4 передачи в 22 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии

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Сумашедшие Динамовцы, за такую сумму его никто больше никогда не купит, даже сейчас такой ценник благодаря лимиту
Ответoleg557
Сумашедшие Динамовцы, за такую сумму его никто больше никогда не купит, даже сейчас такой ценник благодаря лимиту
Его никогда и за 15 не купят.
Ответoleg557
Сумашедшие Динамовцы, за такую сумму его никто больше никогда не купит, даже сейчас такой ценник благодаря лимиту
Такую сумму никто никогда и не предлагал, кроме пьяного Карпа в субботу
Дельфин перекрестился
Самое прикольное, что Тюкавин сначала бил себя в грудь какой он патриот Динамо и никогда не уйдет, особенно в Зенит. Вчера дал интервью, что он конечно патриот, но не так чтобы сильный и готов перейти, типа как клубы договорятся. А клубы не договорились, и Косте опять надо будет играть роль динамовского патриота. А надо было просто немного головой подумать и рот не открывать раньше времени.
ОтветЕбздрогыч
Самое прикольное, что Тюкавин сначала бил себя в грудь какой он патриот Динамо и никогда не уйдет, особенно в Зенит. Вчера дал интервью, что он конечно патриот, но не так чтобы сильный и готов перейти, типа как клубы договорятся. А клубы не договорились, и Косте опять надо будет играть роль динамовского патриота. А надо было просто немного головой подумать и рот не открывать раньше времени.
Он в детстве за Спартак болел есть фото
ОтветЕбздрогыч
Самое прикольное, что Тюкавин сначала бил себя в грудь какой он патриот Динамо и никогда не уйдет, особенно в Зенит. Вчера дал интервью, что он конечно патриот, но не так чтобы сильный и готов перейти, типа как клубы договорятся. А клубы не договорились, и Косте опять надо будет играть роль динамовского патриота. А надо было просто немного головой подумать и рот не открывать раньше времени.
Согласен. Тюка выставил себя дураком.
С ужесточением лимита суеты вокруг деревянных паспортистов стало гораздо больше. Любой, умеющий дрыгать ножкой стремительно растет в цене. Но в этом же и была цель министра спорта).
Ответagentkuper
С ужесточением лимита суеты вокруг деревянных паспортистов стало гораздо больше. Любой, умеющий дрыгать ножкой стремительно растет в цене. Но в этом же и была цель министра спорта).
ну в твоем любимом клубе даже таких деревянных нет
С учетом, какое интервью давал Тюкавин, Динамо его ставит в неловкое положение, оставляя в клубе. Хотя не исключаю, что Динамо уверено в еще большей сумме от Зенита. В противном случае будут потом кусать локти.
ОтветЭдуардо Силва
С учетом, какое интервью давал Тюкавин, Динамо его ставит в неловкое положение, оставляя в клубе. Хотя не исключаю, что Динамо уверено в еще большей сумме от Зенита. В противном случае будут потом кусать локти.
Имхо: просить больше 30 это уже наглость, даже с учётом Зенита и лимита. Как и верить в чемпионство даже с Тюкавиным, который уже настроен на переход (судя по его вью недавним)...
ОтветЭдуардо Силва
С учетом, какое интервью давал Тюкавин, Динамо его ставит в неловкое положение, оставляя в клубе. Хотя не исключаю, что Динамо уверено в еще большей сумме от Зенита. В противном случае будут потом кусать локти.
А куда больше? Ну разве что Зенит может докинуть Латышонка в сделку, может Горшкова или Волкова какого-нибудь, хотя вряд ли последний нужен Динамо.
ОтветВасилиус
А за 31?)))
это несерьезно!
Позиция Динамо заслуживает уважения👍🏻
не знаю кто из них больше идиот. Зенит, который предложил 30 млн или Динамо, которое отказалось продавать за 30 млн
Динамо бросил вызов Миллеру! Он не привык слышать "нет"! Миллер давай 100.000.000!🤣🤣🤣
ОтветДМ-1чемпион
Динамо бросил вызов Миллеру! Он не привык слышать "нет"! Миллер давай 100.000.000!🤣🤣🤣
Да какой вызов. Теперь у вас будет игрок, который уже был на чемоданах, дал такое интервью с намеком, а его даже за 30 не продали, хотя это x2 ценник, что понимает и он, и его агент, и Динамо.
Зенит купит Аугусто, который, имхо, хуже Тюкавина, но Динамо потеряет от этого отказа куда больше.
ОтветДМ-1чемпион
Динамо бросил вызов Миллеру! Он не привык слышать "нет"! Миллер давай 100.000.000!🤣🤣🤣
:D возьмут позже свободным агентом. А вы останетесь без чемпионства, без Тюкавина и без 30 млн.
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