«Динамо» не продаст Тюкавина в «Зенит» за 30 млн евро («СЭ»)
«Динамо» не продаст Константина Тюкавина в «Зенит» за 30 млн евро.
«Динамо» не продаст Константина Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов евро.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Бело-голубые рассчитывают на форварда в следующем сезоне и не планируют продажу футболиста этим летом, в том числе и за 30 миллионов евро.
«Динамо» не ведет переговоры по нападающему с петербургским клубом и не ждет новых предложений после отказа в трансфере за 25 миллионов евро.
В прошлом сезоне нападающий забил 9 голов и сделал 4 передачи в 22 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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