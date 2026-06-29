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  4. Оуэн считает Кейна величайшим английским нападающим в истории: «Месси и Мбаппе заставляют подпрыгивать на месте – умеют то, что не под силу другим. Но Харри – лучший завершитель в футболе»

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Оуэн считает Кейна величайшим английским нападающим в истории: «Месси и Мбаппе заставляют подпрыгивать на месте – умеют то, что не под силу другим. Но Харри – лучший завершитель в футболе»
Майкл Оуэн назвал Харри Кейна величайшим английским нападающим в истории.

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился мыслями о сильных сторонах Харри Кейна, назвав его величайшим английским нападающим в истории.

«Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что ошибался насчет нападающих. Харри Кейн – пример того, почему я изменил свое мнение.

В молодости я думал, что бомбардиры просто рождаются такими. Думал, что завершение атак – это инстинкт. Либо он есть, либо его нет. Возможно, так я думал и про себя.

Возможно, это прозвучит нелепо, учитывая все достижения Харри, но я не думаю, что он родился, чтобы стать тем игроком, которым он является сегодня. Именно поэтому он мне нравится. Именно поэтому я без колебаний называю его величайшим английским нападающим в истории.

Некоторые игроки обладают талантами, которым просто невозможно научить. Невероятная скорость. Координация. Главный дар Харри – не физический, а психологический.

Много лет назад я проводил с Кейном время, снимая мастер-класс для нападающих. Слушая его рассказы о тренировках, повторениях и мельчайших деталях завершения атак, быстро понимаешь, что ничего не произошло случайно. Он добился всего сам.

Алан Ширер был похож на него. И у Харри точно такой же менталитет. Неустанный. Одержимый. Абсолютно убежденный, что если он будет работать усерднее других, то станет лучше всех остальных.

Я много лет наблюдал за игрой Лионеля Месси, а теперь и Килиана Мбаппе – футболистов, которые заставляют тебя подпрыгивать на месте, потому что они умеют делать то, что не под силу никому другому.

Харри никогда не был для меня таким игроком – и все же он, без сомнения, лучший завершитель в мировом футболе», – считает Майкл Оуэн.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
logoМайкл Оуэн
logoпремьер-лига Англия
logoАлан Ширер
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Комментарии

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да и в целом Харри - лучший английский игрок за последние лет 30 точно, а может быть в истории.
Тот же Руни, кого боготворят все и рядом с Кейном по влиянию и голам за сборную не стоял, у Уэйна за всю карьеру только один хороший крупный турнир - Евро в 2004 году, а у Харри кроме Евро 2016 особо провалов нет
ОтветSterling31
да и в целом Харри - лучший английский игрок за последние лет 30 точно, а может быть в истории. Тот же Руни, кого боготворят все и рядом с Кейном по влиянию и голам за сборную не стоял, у Уэйна за всю карьеру только один хороший крупный турнир - Евро в 2004 году, а у Харри кроме Евро 2016 особо провалов нет
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ОтветЛунев спасет
Комментарий скрыт
Харри Кейн забил 82 гола в 117 матчах за сборную Англии, а Алан Ширер забил 30 голов в 63 матчах

Харри Кейн отдал 19 голевых передач за сборную Англии, в то время как на счету Алана Ширера 11 ассистов.

Кейн :
Золотая бутса ЧМ 2018
Золотая бутса Евро 2024
Серебро Евро-2020 и Евро-2024, 4-е место на ЧМ-2018. Бронза Лиги наций-2019.

Ширер:
Золотая бутса Евро 1996
Полуфинал (3-4 место) на домашнем Евро-1996

Дурак здесь только ТЫ)
Скорейшего выздоровления тебе
Эндрик популярно раскидает Оуэну, чем Кейн хуже Бобби Чарльтона
Для меня Холанд лучший завершитель в современном футболе.
ОтветМикель Артета 65%
Для меня Холанд лучший завершитель в современном футболе.
Холанд с огромным отрывом лучший по соотношению касаний мяча к голам!
Все правильно сказал. Кейн это "self made man" от футбола.
Он не родился с безумным талантом(хоть и не без таланта, понятно) - он развивал себя всю карьеру. Легко - чисто на природном таланте ему ничего не давалось.
В многих материалах и от многих читал про его тягу к самосовершенствованию.
и то что другой английский нападающий обладатель ЗМ так комплиментарно высказывается это о многом говорит
Да ну. Кейн - какая-то бабушкина веганская версия английского тарана. Вон Руни всех рылом возил и шейхам клал через себя, так ещё и колдырял между матчами на уровне первенства Дальневосточного края. Вот это чисто последний английский нападающий, я понимаю. А Кейн ну какой-то нет к нему доверия
ОтветPasha Giggz
Да ну. Кейн - какая-то бабушкина веганская версия английского тарана. Вон Руни всех рылом возил и шейхам клал через себя, так ещё и колдырял между матчами на уровне первенства Дальневосточного края. Вот это чисто последний английский нападающий, я понимаю. А Кейн ну какой-то нет к нему доверия
Нет доверия, потому что не бухает?)
Это точно, сколько видел англичан, Кейн сильнейший из них, на протяжении 60 лет.
Завершитель? Да он и в подыгрыше не плох.
Ну, с Месси то сравнивать нет смысла. А вот далее... Я за последние пару лет просто влюбился в Кейна (в хорошем смысле). Просто игрочище!!! И био достойная. Долго рубился в подтопе, перешел в топ - заблестел как истинный бриллиант. Я, как фанат Барсы, мучительно осознаю, как было бы, если бы его взяли к нам. О-ууу! Ну что ж... Игрой соперника тоже можно наслаждаться. Черепах хорош, конечно, но это что то типа Рона - атлет. Но Кейн - истинный интеллектуал. Среди напов по уму ему равных не было и нет.
Руни, Ширер, Оуэн, Кейн (21 век)
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