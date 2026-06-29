Оуэн считает Кейна величайшим английским нападающим в истории: «Месси и Мбаппе заставляют подпрыгивать на месте – умеют то, что не под силу другим. Но Харри – лучший завершитель в футболе»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился мыслями о сильных сторонах Харри Кейна, назвав его величайшим английским нападающим в истории.
«Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что ошибался насчет нападающих. Харри Кейн – пример того, почему я изменил свое мнение.
В молодости я думал, что бомбардиры просто рождаются такими. Думал, что завершение атак – это инстинкт. Либо он есть, либо его нет. Возможно, так я думал и про себя.
Возможно, это прозвучит нелепо, учитывая все достижения Харри, но я не думаю, что он родился, чтобы стать тем игроком, которым он является сегодня. Именно поэтому он мне нравится. Именно поэтому я без колебаний называю его величайшим английским нападающим в истории.
Некоторые игроки обладают талантами, которым просто невозможно научить. Невероятная скорость. Координация. Главный дар Харри – не физический, а психологический.
Много лет назад я проводил с Кейном время, снимая мастер-класс для нападающих. Слушая его рассказы о тренировках, повторениях и мельчайших деталях завершения атак, быстро понимаешь, что ничего не произошло случайно. Он добился всего сам.
Алан Ширер был похож на него. И у Харри точно такой же менталитет. Неустанный. Одержимый. Абсолютно убежденный, что если он будет работать усерднее других, то станет лучше всех остальных.
Я много лет наблюдал за игрой Лионеля Месси, а теперь и Килиана Мбаппе – футболистов, которые заставляют тебя подпрыгивать на месте, потому что они умеют делать то, что не под силу никому другому.
Харри никогда не был для меня таким игроком – и все же он, без сомнения, лучший завершитель в мировом футболе», – считает Майкл Оуэн.
Тот же Руни, кого боготворят все и рядом с Кейном по влиянию и голам за сборную не стоял, у Уэйна за всю карьеру только один хороший крупный турнир - Евро в 2004 году, а у Харри кроме Евро 2016 особо провалов нет
Харри Кейн отдал 19 голевых передач за сборную Англии, в то время как на счету Алана Ширера 11 ассистов.
Кейн :
Золотая бутса ЧМ 2018
Золотая бутса Евро 2024
Серебро Евро-2020 и Евро-2024, 4-е место на ЧМ-2018. Бронза Лиги наций-2019.
Ширер:
Золотая бутса Евро 1996
Полуфинал (3-4 место) на домашнем Евро-1996
Дурак здесь только ТЫ)
Скорейшего выздоровления тебе
Он не родился с безумным талантом(хоть и не без таланта, понятно) - он развивал себя всю карьеру. Легко - чисто на природном таланте ему ничего не давалось.
В многих материалах и от многих читал про его тягу к самосовершенствованию.
и то что другой английский нападающий обладатель ЗМ так комплиментарно высказывается это о многом говорит