Эвра спел на русском языке песню Шатунова «Седая ночь» в шапке-ушанке: «Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом»
Эвра выложил видео, где поет песню «Седая ночь».
Патрис Эвра спел на русском языке песню «Седая ночь» группы «Ласковый май».
Француз опубликовал видео, в котором исполняет композицию в шапке-ушанке. Он сопроводил пост фразой на русском языке: «Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом».
Также Эвра признался в любви к Москве и заявил, что «Седая ночь» уже полгода не выходит у него из головы.
Кроме того, Патрис вспомнил, что в 2008 году победил в ЛЧ вместе с «Манчестер Юнайтед», а десять лет спустя в этом же городе сборная Франции стала чемпионом мира.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: соцсети Патриса Эвра
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Да ну, бред какой-то.
Юра: «Аа ебоги вече, Аа еебоооги веече, комон гайз, итс фри, ю донт хэв ту пей энисинг!
😁
Забавный все же мужик этот Эвра)