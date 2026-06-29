Эвра спел на русском языке песню Шатунова «Седая ночь» в шапке-ушанке: «Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом»

Эвра выложил видео, где поет песню «Седая ночь».

Патрис Эвра спел на русском языке песню «Седая ночь» группы «Ласковый май».

Француз опубликовал видео, в котором исполняет композицию в шапке-ушанке. Он сопроводил пост фразой на русском языке: «Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом».

Также Эвра признался в любви к Москве и заявил, что «Седая ночь» уже полгода не выходит у него из головы.

Кроме того, Патрис вспомнил, что в 2008 году победил в ЛЧ вместе с «Манчестер Юнайтед », а десять лет спустя в этом же городе сборная Франции стала чемпионом мира.