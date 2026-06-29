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  4. Эвра спел на русском языке песню Шатунова «Седая ночь» в шапке-ушанке: «Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом»

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Эвра спел на русском языке песню Шатунова «Седая ночь» в шапке-ушанке: «Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом»
Эвра выложил видео, где поет песню «Седая ночь».

Патрис Эвра спел на русском языке песню «Седая ночь» группы «Ласковый май».

Француз опубликовал видео, в котором исполняет композицию в шапке-ушанке. Он сопроводил пост фразой на русском языке: «Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом».

Также Эвра признался в любви к Москве и заявил, что «Седая ночь» уже полгода не выходит у него из головы.

Кроме того, Патрис вспомнил, что в 2008 году победил в ЛЧ вместе с «Манчестер Юнайтед», а десять лет спустя в этом же городе сборная Франции стала чемпионом мира.

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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: соцсети Патриса Эвра
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Комментарии

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Нормально его жмыхнуло с утреннего йогурта.
ОтветПавел Гапотченко_1116651138
Нормально его жмыхнуло с утреннего йогурта.
А представляете, если бы политики тоже жмыхали не оружием, а песнями? И люди без препятствий дружили бы друг с другом, слушали бы песни на разных языках, как этот весельчак Эвра.
Да ну, бред какой-то.
ОтветПавел Гапотченко_1116651138
Нормально его жмыхнуло с утреннего йогурта.
Продюсер: «Юра, дорогой, да не нюхай ты эту дрянь, «козлёночком» станешь!»
Юра: «Аа ебоги вече, Аа еебоооги веече, комон гайз, итс фри, ю донт хэв ту пей энисинг!
😁
Так вот как я слышусь когда пою и думаю что круто пою иностранные песни😂
ОтветАльберт Багаутдинов
Так вот как я слышусь когда пою и думаю что круто пою иностранные песни😂
Я карасей е.у.
ОтветАльберт Багаутдинов
Так вот как я слышусь когда пою и думаю что круто пою иностранные песни😂
Шизгара!
А эболги вече, а эболги вече!)))))

Забавный все же мужик этот Эвра)
ОтветАлексей 163 RUS
А эболги вече, а эболги вече!))))) Забавный все же мужик этот Эвра)
Не зря футбольный человек!
Это однозначная заявка на Миротворец )
ОтветСергей Круг
Я шоколадный заяц!
Или шоколадный слоняра)
ОтветСергей Круг
Я шоколадный заяц!
Луис, мы тебя узнали😁
то что Эвра слоняра даже не сомневался
Нормально спел.Как мы поем-ё ма хо,ё ма со
Патрис, ты - красавчик. Спасибо за песню. Удачи тебе
Никакой политикой не убить человечность
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