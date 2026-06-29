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  4. Мэтт Дэймон пошутил, что в его семье Месси важнее, чем он. Супруга актера – аргентинка

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Мэтт Дэймон пошутил, что в его семье Месси важнее, чем он. Супруга актера – аргентинка
Актер Дэймон не так важен для жены, как Месси.

Мэтт Дэймон признался, что Лионель Месси важнее в его доме, чем он сам.

Об этом актер заявил перед матчем сборных Колумбии и Португалии. Супруга Дэймона – аргентинка.

– Я называю тебя латиноамериканцем. У вас есть дома флаг Аргентины? А Месси – важнейший человек в вашем доме?

– Конечно, он важнее меня!

– Так что ты болеешь за Аргентину?

– Да-да, Аргентина – моя команда, но сегодня я болею за Колумбию, потому что у меня есть друг из Колумбии, и сейчас я поддерживаю эту команду, – заявил актер.

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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Telemundo Deportes
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Комментарии

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Мэтт Дэймон пошутил, что в его семье Месси важнее, чем он. Супруга актера – аргентинка...
Мэтт Дэймон думает,что он пошутил...
ОтветСергей Круг
Мэтт Дэймон пошутил, что в его семье Месси важнее, чем он. Супруга актера – аргентинка... Мэтт Дэймон думает,что он пошутил...
Он там вначале поднял левую руку с оттопыренным большим пальцем. Это знак, что его держат в заложниках...😊
ОтветСергей Круг
Мэтт Дэймон пошутил, что в его семье Месси важнее, чем он. Супруга актера – аргентинка... Мэтт Дэймон думает,что он пошутил...
Жаль, конечно, этого добряка.. 😁
Ладно, если что, у него есть Аффлек)
Ащьф Лштшфум болеет за Колумбию.
Месси важнее меня? Ну и ладно (с)
ОтветSeKToR
Месси важнее меня? Ну и ладно (с)
тонко
кто понял тот понял 🫡
ОтветSeKToR
Месси важнее меня? Ну и ладно (с)
нужен лайк от Скорсезе
Рот прикрыла - красная карточка
ОтветNoN
Рот прикрыла - красная карточка
рот закрой-кишки простудишь
Надо было оставить его на Марсе!
ОтветDmitry Orlov
Надо было оставить его на Марсе!
Так он спецом подделал данные, чтобы его забрали.
я так понимаю, никто не узнал друга Метта и по совместительству Джона Легуизамо ака Бенни Бланко :))
ОтветElnur Aliyev
я так понимаю, никто не узнал друга Метта и по совместительству Джона Легуизамо ака Бенни Бланко :))
Ну, он не такой известный, а уж Путь Карлито не все-то и видели). Но это он и есть тот самый колубиец, из-за которого Мэтт за Колумбию.
ОтветElnur Aliyev
я так понимаю, никто не узнал друга Метта и по совместительству Джона Легуизамо ака Бенни Бланко :))
рекламируют новый фильм Нолана, кстати
Джеймсон борн не хочет снова потерять память
Жена тем временем: Думаешь пошутил? А вот и нет. Это правда Мэтт, правда.
Ответdmitrij.vnukov2017
имя супруги бы
Луссина Барросо. Они лет 20 вместе, и, главное, Мэтт Деймон неплохо так шпарит по-испански, не знаю уж, с ней выучился, но, как минимум, он хорошо болтает, значит, у него есть практика. Бостонец, который потомственный шотладнец, который болтает по-испански — это интересный типаж.
Ответdmitrij.vnukov2017
имя супруги бы
Luciana Bozán Barroso
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