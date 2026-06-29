Мэтт Дэймон пошутил, что в его семье Месси важнее, чем он. Супруга актера – аргентинка
Актер Дэймон не так важен для жены, как Месси.
Мэтт Дэймон признался, что Лионель Месси важнее в его доме, чем он сам.
Об этом актер заявил перед матчем сборных Колумбии и Португалии. Супруга Дэймона – аргентинка.
– Я называю тебя латиноамериканцем. У вас есть дома флаг Аргентины? А Месси – важнейший человек в вашем доме?
– Конечно, он важнее меня!
– Так что ты болеешь за Аргентину?
– Да-да, Аргентина – моя команда, но сегодня я болею за Колумбию, потому что у меня есть друг из Колумбии, и сейчас я поддерживаю эту команду, – заявил актер.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Telemundo Deportes
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