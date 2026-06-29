Мэтт Дэймон пошутил, что в его семье Месси важнее, чем он. Супруга актера – аргентинка...

Актер Дэймон не так важен для жены, как Месси.

Мэтт Дэймон признался, что Лионель Месси важнее в его доме, чем он сам.

Об этом актер заявил перед матчем сборных Колумбии и Португалии. Супруга Дэймона – аргентинка.

– Я называю тебя латиноамериканцем. У вас есть дома флаг Аргентины? А Месси – важнейший человек в вашем доме?

– Конечно, он важнее меня!

– Так что ты болеешь за Аргентину?

– Да-да, Аргентина – моя команда, но сегодня я болею за Колумбию, потому что у меня есть друг из Колумбии, и сейчас я поддерживаю эту команду, – заявил актер.