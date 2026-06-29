Более 4,6 млн зрителей посетили групповой этап ЧМ-2026.

Матчи групповой стадии чемпионата мира-2026 в общей сложности посетили более 4,6 миллиона болельщиков.

«Статистика группового этапа чемпионата мира иллюстрирует масштаб турнира, который выходит далеко за пределы футбольного поля и охватывает все аспекты взаимодействия болельщиков: от 4 644 549 человек, посетивших матчи, до 300 000 съеденных хот-догов», – говорится в заявлении организации.

Рекорд по общей посещаемости чемпионата мира был установлен еще по ходу группового этапа.

Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира в 1994 году, который также проходил в США. Тогда игры турнира посетили 3 587 538 болельщиков.

На групповом этапе было проведено 72 матча. Всего на турнире пройдут 104 игры.

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