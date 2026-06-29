Матчи групповой стадии чемпионата мира-2026 в общей сложности посетили более 4,6 миллиона болельщиков.
«Статистика группового этапа чемпионата мира иллюстрирует масштаб турнира, который выходит далеко за пределы футбольного поля и охватывает все аспекты взаимодействия болельщиков: от 4 644 549 человек, посетивших матчи, до 300 000 съеденных хот-догов», – говорится в заявлении организации.
Рекорд по общей посещаемости чемпионата мира был установлен еще по ходу группового этапа.
Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира в 1994 году, который также проходил в США. Тогда игры турнира посетили 3 587 538 болельщиков.
На групповом этапе было проведено 72 матча. Всего на турнире пройдут 104 игры.
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Сетка Аргентины – шок. Саша Журавлев разобрал плей-офф ЧМ-2026
Чувак из Иордании верблюда продал, чтоб на ЧМ съездить. Ну какие там хот-доги...))
Их по продажам другой субстванции надо оценивать ;)
бутербродики с колбаской, вареные яички, копчёная курочка
- Ну там тоже много матчей. Есть из чего выбрать. Финал обязательно гляну.