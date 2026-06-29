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  4. 4,6 млн зрителей посетили групповой этап ЧМ-2026. ФИФА также сообщила про 300 тысяч съеденных хот-догов

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4,6 млн зрителей посетили групповой этап ЧМ-2026. Они съели 300 тысяч хот-догов
Более 4,6 млн зрителей посетили групповой этап ЧМ-2026.

Матчи групповой стадии чемпионата мира-2026 в общей сложности посетили более 4,6 миллиона болельщиков.

«Статистика группового этапа чемпионата мира иллюстрирует масштаб турнира, который выходит далеко за пределы футбольного поля и охватывает все аспекты взаимодействия болельщиков: от 4 644 549 человек, посетивших матчи, до 300 000 съеденных хот-догов», – говорится в заявлении организации.

Рекорд по общей посещаемости чемпионата мира был установлен еще по ходу группового этапа.

Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира в 1994 году, который также проходил в США. Тогда игры турнира посетили 3 587 538 болельщиков.

На групповом этапе было проведено 72 матча. Всего на турнире пройдут 104 игры.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ФИФА
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Комментарии

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Чёт по хот-догам просадка. Мы с дочей например за матч по 4 бы схомячили.
ОтветПавел Гапотченко_1116651138
Чёт по хот-догам просадка. Мы с дочей например за матч по 4 бы схомячили.
800 рублей за хот-дог, 1600 рублей за т.н. футлонг - вот и просадка.

Чувак из Иордании верблюда продал, чтоб на ЧМ съездить. Ну какие там хот-доги...))
ОтветСергей Пичугин
800 рублей за хот-дог, 1600 рублей за т.н. футлонг - вот и просадка. Чувак из Иордании верблюда продал, чтоб на ЧМ съездить. Ну какие там хот-доги...))
Причем из этого верблюда и наделали хот-догов
Статистика по пиву будет?
Пивом надо мерять. Шотландия здесь в первых рядах, не так ли?
ОтветСергей Перевалов
Пивом надо мерять. Шотландия здесь в первых рядах, не так ли?
Голландцев с их "Links/Rechts" по пиву не очень получится сравнить - не попрыгаешь с ним в руках/животе.

Их по продажам другой субстванции надо оценивать ;)
Видать, хот-доги дорогие. Только примерно каждый 15-й зритель смог себе позволить один.
ОтветPertinax Gandi
Видать, хот-доги дорогие. Только примерно каждый 15-й зритель смог себе позволить один.
большинство приходило со своей едой в рюкзачке
бутербродики с колбаской, вареные яички, копчёная курочка
Ешь ананасы, рябчиков жуй…
Бред какой-то , всего лишь по одному хот-догу на 15 человек?
- Джанни, а что там по футболу?
- Ну там тоже много матчей. Есть из чего выбрать. Финал обязательно гляну.
С помощью ИИ как Инфантино))
Думаю клубный футбол тоже хочет в США, где нет Джеков и Хуанов, которые поколениями топят за Реал и Челси и недовольны повышением цен на билеты, на 20 евро. Здесь болельщики спокойно отваливают по 3-5 тысяч долларов за билет, 30 баксов за пиво. Так что топовые европейские дерби, финал ЛЧ, финалы кубков, все это очень часто будет проводиться в штатах.
ОтветSuper Bock
Думаю клубный футбол тоже хочет в США, где нет Джеков и Хуанов, которые поколениями топят за Реал и Челси и недовольны повышением цен на билеты, на 20 евро. Здесь болельщики спокойно отваливают по 3-5 тысяч долларов за билет, 30 баксов за пиво. Так что топовые европейские дерби, финал ЛЧ, финалы кубков, все это очень часто будет проводиться в штатах.
Не будет часто проводиться.УЕФА это не КОНМЕБОЛ.Консервативные силы в европ футболе сожрут таких новаторов.Финалы суперкубков может быть,и то не каждый год
остальные 4,3млн с собой судочки принесли
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