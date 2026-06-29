Кузяев рассматривает варианты в Ла Лиге после ухода из «Рубина». У хавбека есть вид на жительство в Испании («СЭ»)

Далер Кузяев может перейти в клуб Ла Лиги.

33-летний полузащитник Далер Кузяев рассчитывает продолжить карьеру в Ла Лиге.

Футболист рассматривает несколько вариантов в испанском чемпионате. У хавбека есть вид на жительство в Испании – это упрощает процесс трудоустройства.

Ранее стало известно , что Кузяев покидает «Рубин » – с ним не продлят контракт.

В прошлом сезоне бывший футболист «Зенита» провел 16 матчей в Мир РПЛ , не отметился результативными действиями и получил 2 желтые карточки.

Напомним, что с 2023 по 2025 год Кузяев выступал за «Гавр» в Лиге 1.