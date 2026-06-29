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  4. Кузяев рассматривает варианты в Ла Лиге после ухода из «Рубина». У хавбека есть вид на жительство в Испании («СЭ»)

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Кузяев рассматривает варианты в Ла Лиге после ухода из «Рубина». У хавбека есть вид на жительство в Испании («СЭ»)
Далер Кузяев может перейти в клуб Ла Лиги.

33-летний полузащитник Далер Кузяев рассчитывает продолжить карьеру в Ла Лиге.

Футболист рассматривает несколько вариантов в испанском чемпионате. У хавбека есть вид на жительство в Испании – это упрощает процесс трудоустройства.

Ранее стало известно, что Кузяев покидает «Рубин» – с ним не продлят контракт.

В прошлом сезоне бывший футболист «Зенита» провел 16 матчей в Мир РПЛ, не отметился результативными действиями и получил 2 желтые карточки.

Напомним, что с 2023 по 2025 год Кузяев выступал за «Гавр» в Лиге 1.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДалер Кузяев
logoРубин
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Россия
logoвозможные трансферы

Комментарии

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Он 3 года назад не смог найти лучше Гавра ничего. Сейчас это пешеход бесполезный. Сегунда максимум.
Ответkk.abb
Он 3 года назад не смог найти лучше Гавра ничего. Сейчас это пешеход бесполезный. Сегунда максимум.
Сегунда: "нам его тоже не надо, возвращайте по гарантии производителю"
Вместо Захаряна можно ))
ОтветФилипп Митяков
Вместо Захаряна можно ))
Захаряну нужен социальный работник, чтобы с ложечки кормил, массировал больные ноги, на прогулку на коляске возил. А тут еще и соотечественник, однозначно надо брать!
В принципе Кузяев готов работать за скромные деньги(его опыт в «Гавре» говорит об этом). Так-что возможно какой-то клуб из низа ЛаЛига воспользуется этим его конкурентным преимуществом.
Вальверде-Ензо-Кузяев. Мауриньо сделает требл с такой серединой!
Варианты не рассматривают Кузяева.
Реалу нужен опытный футболист!
В Малагу, в средиземном покупаться. Самый приятный климат в Европе там. Хотя зачем он может понадобиться клубам Ла Лиги не ясно.
В Барсу можно, все равно сильнее Гави даже сейчас
Малага, Расинг, Депортиво?
Кокорин наверное тоже.
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