Кузяев рассматривает варианты в Ла Лиге после ухода из «Рубина». У хавбека есть вид на жительство в Испании («СЭ»)
Далер Кузяев может перейти в клуб Ла Лиги.
33-летний полузащитник Далер Кузяев рассчитывает продолжить карьеру в Ла Лиге.
Футболист рассматривает несколько вариантов в испанском чемпионате. У хавбека есть вид на жительство в Испании – это упрощает процесс трудоустройства.
Ранее стало известно, что Кузяев покидает «Рубин» – с ним не продлят контракт.
В прошлом сезоне бывший футболист «Зенита» провел 16 матчей в Мир РПЛ, не отметился результативными действиями и получил 2 желтые карточки.
Напомним, что с 2023 по 2025 год Кузяев выступал за «Гавр» в Лиге 1.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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