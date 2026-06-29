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  4. Сиогаи подвергся расистским и ксенофобским оскорблениям – у него 28 тысяч комментариев под постом. Форвард Японии заявил, что «Бразилия была сильной раньше», а Неймар «уже не тот»

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Сиогаи подвергся расистским и ксенофобским оскорблениям – у него 28 тысяч комментариев под постом. Форвард Японии заявил, что «Бразилия была сильной раньше», а Неймар «уже не тот»
Кенто Сиогаи подвергся расистским и ксенофобским высказываниям.

Форвард сборной Японии Кенто Сиогаи подвергся расистским и ксенофобским высказываниям.

Это было вызвано словами 21-летнего футболиста «Вольфсбурга» в преддверии матча 1/16 финала против Бразилии.

Сиогаи сказал: «Бразилия была сильной раньше. А сегодня? У меня есть чувство, что Франция и Аргентины тоже сильные команды. Что касается Бразилии, я о ней в последнее время мало что слышал».

Также японец высказался о Неймаре: «Он уже не как раньше, не тот Неймар».

Прямо сейчас под последним постом Сиогаи в социальной сети написано 28 тысяч комментариев. Для сравнения – в предыдущих постах футболиста пользователи оставляли около тысячи комментариев.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
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Комментарии

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Ну бразильцы больные, сейчас быстро вылетят и будут обвинять Анчи, что был бы бразилец тренером, то всех бы порвали. Будут говорить о духе бразильского футбола и т.д.
Такой камикадзе)
Хочется сказать "И в чем он не прав?"
Но часто такие заявления перед матчем придают сопернику дополнительную мотивацию
Не уверен самурай Сиогаи
В остроте бразильской катаны
Народ гневается...
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