Сиогаи подвергся расистским и ксенофобским оскорблениям – у него 28 тысяч комментариев под постом. Форвард Японии заявил, что «Бразилия была сильной раньше», а Неймар «уже не тот»
Кенто Сиогаи подвергся расистским и ксенофобским высказываниям.
Форвард сборной Японии Кенто Сиогаи подвергся расистским и ксенофобским высказываниям.
Это было вызвано словами 21-летнего футболиста «Вольфсбурга» в преддверии матча 1/16 финала против Бразилии.
Сиогаи сказал: «Бразилия была сильной раньше. А сегодня? У меня есть чувство, что Франция и Аргентины тоже сильные команды. Что касается Бразилии, я о ней в последнее время мало что слышал».
Также японец высказался о Неймаре: «Он уже не как раньше, не тот Неймар».
Прямо сейчас под последним постом Сиогаи в социальной сети написано 28 тысяч комментариев. Для сравнения – в предыдущих постах футболиста пользователи оставляли около тысячи комментариев.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
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