Сиогаи подвергся расистским и ксенофобским оскорблениям – у него 28 тысяч комментариев под постом. Форвард Японии заявил, что «Бразилия была сильной раньше», а Неймар «уже не тот»

Кенто Сиогаи подвергся расистским и ксенофобским высказываниям.

Форвард сборной Японии Кенто Сиогаи подвергся расистским и ксенофобским высказываниям.

Это было вызвано словами 21-летнего футболиста «Вольфсбурга» в преддверии матча 1/16 финала против Бразилии.

Сиогаи сказал: «Бразилия была сильной раньше. А сегодня? У меня есть чувство, что Франция и Аргентины тоже сильные команды. Что касается Бразилии, я о ней в последнее время мало что слышал».

Также японец высказался о Неймаре: «Он уже не как раньше, не тот Неймар ».

Прямо сейчас под последним постом Сиогаи в социальной сети написано 28 тысяч комментариев. Для сравнения – в предыдущих постах футболиста пользователи оставляли около тысячи комментариев.