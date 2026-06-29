Захарян перейдет в «Краснодар» в течение 1-2 недель (Armenie Football)
Арсен Захарян перейдет в «Краснодар» в течение 1-2 недель.
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян перейдет в «Краснодар».
Как сообщает Armenie Football, трансфер должен завершиться в течение одной-двух недель.
Захарян присоединился к команде из Сан-Себастьяна в 2023 году. В ее составе хавбек провел 65 матчей и забил 3 гола.
Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть ArmenieFootball
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