  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Захарян перейдет в «Краснодар» в течение 1-2 недель (Armenie Football)

0
Захарян перейдет в «Краснодар» в течение 1-2 недель (Armenie Football)
Арсен Захарян перейдет в «Краснодар» в течение 1-2 недель.

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян перейдет в «Краснодар».

Как сообщает Armenie Football, трансфер должен завершиться в течение одной-двух недель.

Захарян присоединился к команде из Сан-Себастьяна в 2023 году. В ее составе хавбек провел 65 матчей и забил 3 гола.

Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.

Верите в честность Алжира против Австрии?21239 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть ArmenieFootball
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Россия
logoвозможные трансферы
logoКраснодар
logoАрсен Захарян

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
От перемены мест армян сумма не меняется?
Ответpashko
От перемены мест армян сумма не меняется?
Зарплата меняется. У обоих в рост
Ответpashko
От перемены мест армян сумма не меняется?
Не правда. Когда армяне меняют место, сумма у них меняется в большую сторону).
Провал Реал Сосьедада, Захарян посмотрел Европу)
Отпуск заканчивается?)))
ОтветМечел70
Отпуск заканчивается?)))
Только начинается))
Как бы я не относился к Эдику , но он игрок , который может держать интенсивность, может играть в жесткий футбол , и был в лиге один из лучших на своей позиции .. Захарян это абсолютная противоположность .. Медленный, не держит нагрузки , и в бытность игрока Динамо был даже не в топ 3 на своей позиции.. У него хороший агент , который удачно его пихнул в Сосьедад, а сейчас в Краснодар. По сути , Краснодар с уходом Эдика и приходом Захаряна стал серьезно слабее … И не надо говорить, что он еще и матча за Краснодар не провел .. Краснодар играет в энергозатратный , быстрый футбол, для Захаряна это приговор …
ОтветDmitry_Teplov
Как бы я не относился к Эдику , но он игрок , который может держать интенсивность, может играть в жесткий футбол , и был в лиге один из лучших на своей позиции .. Захарян это абсолютная противоположность .. Медленный, не держит нагрузки , и в бытность игрока Динамо был даже не в топ 3 на своей позиции.. У него хороший агент , который удачно его пихнул в Сосьедад, а сейчас в Краснодар. По сути , Краснодар с уходом Эдика и приходом Захаряна стал серьезно слабее … И не надо говорить, что он еще и матча за Краснодар не провел .. Краснодар играет в энергозатратный , быстрый футбол, для Захаряна это приговор …
Ну он же возможно не для футбола едет. А что б медицинский штаб практиковался.😁
Нормальный вариант для него возобновить карьеру, всего 23 года. Все равно молодец, что не побоялся и попробовал себя в Европе
Галицкян может ещё и Тикнизяна до кучи купить).
ахахахахахаха
Насосьедадился реально ваще
Главное ему теперь чтоб и в России так же не продолжал ломаться от любого прикосновения, а то там и до окончания карьеры недалеко.
Поедет поправлять здоровье на курорты Краснодарского края.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Захаряна о слухах про интерес «Краснодара» к хавбеку: «Никто не связывался. У них есть такие мысли, возможно, но не могу их комментировать. Арсен – футболист «Сосьедада»
23 июня, 15:12
Агент Захаряна: «Интерес к Арсену из России был. Но это не команды из лучшей лиги мира, ха-ха! Речь идет о топ-клубах РПЛ, лидерах российского футбола»
20 июня, 07:50
«Захарян – непрофессионал, травмы же просто так не бывают. В России за ним не выстроится очередь, он не пригодился второстепенной команде». Силкин о хавбеке «Сосьедада»
5 июня, 17:29
«Сосьедад» хочет продать Захаряна или отдать его в аренду летом. Клуб считает, что хавбек должен набраться опыта для игры в Ла Лиге (As)
4 июня, 18:27
Рекомендуем
Главные новости
Канада в 1/8 ЧМ, Расселл выиграл Гран-при Австрии, Левандовски едет в «Чикаго», Угарте порвал «кресты», Тюкавин готов перейти в «Зенит» и другие новости
29 минут назад
«Барселона» хочет приобрести Кейна у «Баварии». Клуб связывался с его представителями и надеется обсудить возможный трансфер после ЧМ (Daily Mail)
59 минут назад
Тумилович о 30 млн евро за Тюкавина от «Зенита»: «Сейчас деньги решают все. У них есть воспитанники – не хуже приглашенного шлака. Говорю не конкретно о Тюкавине, с пляжа 90% иностранцев»
сегодня, 08:20
Ромарио о современном футболе: «Сейчас физическая составляющая важнее техники – вот и не видим прежней красоты. Раньше было больше техничных игроков, они делали футбол более зрелищным»
сегодня, 07:50
Вратарь ЮАР Уильямс о вылете в 1/16 финала ЧМ после 0:1 с Канадой: «Домой поедем с высоко поднятой головой. Горжусь командой, ее усилиями, борьбой и характером»
сегодня, 07:30
«У футбола большое будущее в Канаде – благодаря вам. Вы герои для детей, которые будут им заниматься». Тренер канадцев Марш – игрокам после выхода в 1/8 финала ЧМ
сегодня, 07:15
ЧМ-2026. 1/16 финала. Бразилия против Японии, Германия сыграет с Парагваем, Нидерланды – с Марокко
сегодня, 07:00
Хотите джерси как у Неймара? Угадайте победителей в матчах 1/16 ЧМ и выиграйте форму любой сборной
сегодня, 06:50Тесты и игры
Гендиректор «Балтики»: «Тоже стремимся быть топ-клубом. Хотим не один сезон бороться за высокие места. Задача – хорошие результаты при имеющемся бюджете»
сегодня, 06:30
Шакира зажгла в форме разных команд ЧМ – осторожно, очень залипательно 😍
сегодня, 02:20ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-арбитр Федотов о ЧМ-2026: «Что странно – судьи полагаются на ВАР. Переучили всех, не берут на себя ответственность. Нет мастерства, как у Танашева, Чистякова, Кукуяна»
9 минут назад
«Ахмат» не рассматривает вариант с подписанием Дзюбы: «Нападение у нас укомплектовано»
44 минуты назад
Ангольский форвард «Динамо» Махачкала Миро о возможности получить паспорт РФ: «Ха, даже не знаю. Скорее всего, нет. Не могу сказать что-то конкретное»
сегодня, 08:05
Бразилия – Япония. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 07:25
Винисиус о Бразилии на ЧМ-2026: «Страна уже долго ждет 6-ю звезду. Анчелотти дает нам свободу, спокойствие и надежду вернуться на вершину»
сегодня, 06:50
Анчелотти о Неймаре в матче с Японией в 1/16 финала ЧМ: «Он может сыграть больше 15 минут. Во многом это будет зависеть от хода самой игры»
сегодня, 06:15
«ПСЖ» подписал 18-летнего вратаря Лонгони из системы «Милана». Он будет 3-м голкипером команды, Марин уйдет в аренду в Португалию (Фабрицио Романо)
сегодня, 05:58
Глава Федерации футбола Саудовской Аравии ушел в отставку после невыхода сборной в плей-офф ЧМ: «Результат не соответствует нашим амбициям»
сегодня, 05:45
Талалаев о Боснии на ЧМ-2026: «Игра немножко примитивная, нет нестандартных ходов. Со скоростными американцами в 1/16 финала у них мало шансов»
сегодня, 05:30
Нидерланды – Марокко. Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 01:47