Захарян перейдет в «Краснодар» в течение 1-2 недель (Armenie Football)

Арсен Захарян перейдет в «Краснодар» в течение 1-2 недель.

Полузащитник «Реал Сосьедад » Арсен Захарян перейдет в «Краснодар ».

Как сообщает Armenie Football, трансфер должен завершиться в течение одной-двух недель.

Захарян присоединился к команде из Сан-Себастьяна в 2023 году. В ее составе хавбек провел 65 матчей и забил 3 гола.

Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь .