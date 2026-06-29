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  4. «Барселона» хочет приобрести Кейна у «Баварии». Клуб связывался с его представителями и надеется обсудить возможный трансфер после ЧМ (Daily Mail)

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«Барселона» хочет приобрести Кейна у «Баварии». Клуб связывался с его представителями и надеется обсудить возможный трансфер после ЧМ (Daily Mail)
«Барселона» хочет приобрести Харри Кейна у «Баварии».

«Барселона» хочет приобрести форварда сборной Англии Харри Кейна у «Баварии» и уже связывалась с представителями игрока для выражения интереса, утверждает Daily Mail.

Действующий контракт 32-летнего нападающего с мюнхенцами рассчитан еще на один сезон.

Каталонский клуб надеется вернуться к этому вопросу после завершения выступления англичан на ЧМ-2026

Отмечается, что сам Кейн доволен текущей ситуацией в «Баварии», а немецкий клуб будет стремиться его сохранить. 

Представители игрока на данный момент не ведут переговоры с «Барселоной» и обсудят возможность продления контракта с «Баварией» после ЧМ. 

Тем не менее, сообщается, что каталонцы, которые ищут замену Роберту Левандовскому, приложат все усилия, если появится хоть малейшая возможность заключения сделки.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кейна в 60 миллионов евро. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Mail
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Комментарии

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не знаю, что должно произойти, чтоб Бавария отпустила Кейна
наверное, только если Холанда подпишет)
ОтветБорис_1117003684
не знаю, что должно произойти, чтоб Бавария отпустила Кейна наверное, только если Холанда подпишет)
не знаю, что должно произойти, чтоб Ман Сити отпустил Холанда... наверное, только если Заболотного подпишет)
Ответololoshkin
не знаю, что должно произойти, чтоб Ман Сити отпустил Холанда... наверное, только если Заболотного подпишет)
Соболева пусть берут от нас
Если что-то выглядит, как утка, плавает как утка, летает, как утка, и крякает, как утка, то это скорее всего «новость» об интересе Барселоны к Кейну.
Деку кроме Альвараса и Кейна знает еще нападающих?Ундав доступный варик вместо этих двух,чем Альварес за 150 млн и Кейн,которого не отпустят из Баварии
Клуб должен связываться с клубом а не с представителями, опять в крысиную играет, потом удивляются почему все ненавидят этот самый аферистический клуб в мире, который давно должен быть в сегунде..
ОтветSurviving
Клуб должен связываться с клубом а не с представителями, опять в крысиную играет, потом удивляются почему все ненавидят этот самый аферистический клуб в мире, который давно должен быть в сегунде..
Всегда все в первую очередь с представителями игрока связываются, чтобы понять, заинтересован игрок в трансфере или нет.
ОтветSurviving
Клуб должен связываться с клубом а не с представителями, опять в крысиную играет, потом удивляются почему все ненавидят этот самый аферистический клуб в мире, который давно должен быть в сегунде..
ну я бы не стал так обобщать и говорить что прям все, все же нужно отдать должное: фанбаза у второго каталонского за годы судейских побед сложилась весьма обширная, да и чего скрывать - наш филиал барсамании существует (можно даже сказать паразитирует) как раз на количестве юных почитателей блаугранового фк мем.
Похоже Барса вошла во вкус после Левандовски )
Но очевидно, что Бавария это клуб Кейна и максимально подходит ему. Больше на какой-то вброс похоже.
Не будет Кейна будет условный Де Кеталаре)
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