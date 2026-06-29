«Барселона» хочет приобрести Кейна у «Баварии». Клуб связывался с его представителями и надеется обсудить возможный трансфер после ЧМ (Daily Mail)

«Барселона» хочет приобрести форварда сборной Англии Харри Кейна у «Баварии» и уже связывалась с представителями игрока для выражения интереса, утверждает Daily Mail.
Действующий контракт 32-летнего нападающего с мюнхенцами рассчитан еще на один сезон.
Каталонский клуб надеется вернуться к этому вопросу после завершения выступления англичан на ЧМ-2026.
Отмечается, что сам Кейн доволен текущей ситуацией в «Баварии», а немецкий клуб будет стремиться его сохранить.
Представители игрока на данный момент не ведут переговоры с «Барселоной» и обсудят возможность продления контракта с «Баварией» после ЧМ.
Тем не менее, сообщается, что каталонцы, которые ищут замену Роберту Левандовскому, приложат все усилия, если появится хоть малейшая возможность заключения сделки.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кейна в 60 миллионов евро.
наверное, только если Холанда подпишет)
Но очевидно, что Бавария это клуб Кейна и максимально подходит ему. Больше на какой-то вброс похоже.