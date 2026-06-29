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  4. Ромарио о современном футболе: «Сейчас физическая составляющая важнее техники – вот и не видим прежней красоты. Раньше было больше техничных игроков, они делали футбол более зрелищным»

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Ромарио о современном футболе: «Сейчас физическая составляющая важнее техники – вот и не видим прежней красоты. Раньше было больше техничных игроков, они делали футбол более зрелищным»
Ромарио о современном футболе: раньше было больше техничных игроков.

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио высказался об изменениях в современном футболе. 

– Сейчас много говорят о Мбаппе и Холанде, об их голах. Как вы считаете, футбол прошлого был намного сложнее, чем современный?

– Прежде всего, я фанат Мбаппе. Он один из лучших игроков мира и один из трех сильнейших игроков на ЧМ по итогам первых матчей Франции

Современный футбол сильно отличается от того, который был в мое время.

Сейчас физическая составляющая играет более важную роль, чем техника. Вот мы и не видим больше той красоты, которая была раньше. Тогда было гораздо больше техничных игроков, они делали футбол более красивым и зрелищным, – сказал победитель ЧМ-1994. 

Ромарио о Мбаппе: «Его главная задача – забивать голы, именно это он делает в «Реале» и сборной. Если в обороне 7-8 человек, не вижу необходимости требовать от Килиана активно защищаться»

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMC Sport
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Комментарии

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Вот уйдёт Месси, Неймар, Модрич - и футбольный мир лишится последних великих кудесников мяча. Будем наблюдать практически полностью роботизированный футбол, заточенный на физику и тактику.
ОтветBlack Phoenix
Вот уйдёт Месси, Неймар, Модрич - и футбольный мир лишится последних великих кудесников мяча. Будем наблюдать практически полностью роботизированный футбол, заточенный на физику и тактику.
Комментарий скрыт
ОтветBlack Phoenix
Вот уйдёт Месси, Неймар, Модрич - и футбольный мир лишится последних великих кудесников мяча. Будем наблюдать практически полностью роботизированный футбол, заточенный на физику и тактику.
А Модрич тут причем? Мог бы на место его Рона отметить. Модрич не тот чтобы после его ухода у футбола был спад зрелищности или качества. И в место них заменят будущие футболисты чьи игры будут насладить завтрашних фанатов футбола. Ты бы смотрел футбол 60-х?
Тоже ностальгировал немного по старому футболу, пересмотрел матчи любимого ЧЕ-2000 и... стал фанатом современного футбола))) вспомнил как раньше били с любых позиций, мазали жутко. Я знал, что Эдгар Давидс не бомбардир и были проблемы с голами, но сейчас бы его просто убили за то, что он делал. За Ювентус забивал по 1 голу в сезон, но бил по воротам по 5 раз за матч)) Сейчас дай игроку немного пространства и почти наверняка будет гол (это не относится к РПЛ конечно же). Техника игроков сейчас на порядок выше того что было даже 20 лет назад и во владении, и в качестве ударов. Конечно техника сильнее видна на пешеходном футболе без прессинга.
ОтветRyan_Getzlaf
Тоже ностальгировал немного по старому футболу, пересмотрел матчи любимого ЧЕ-2000 и... стал фанатом современного футбола))) вспомнил как раньше били с любых позиций, мазали жутко. Я знал, что Эдгар Давидс не бомбардир и были проблемы с голами, но сейчас бы его просто убили за то, что он делал. За Ювентус забивал по 1 голу в сезон, но бил по воротам по 5 раз за матч)) Сейчас дай игроку немного пространства и почти наверняка будет гол (это не относится к РПЛ конечно же). Техника игроков сейчас на порядок выше того что было даже 20 лет назад и во владении, и в качестве ударов. Конечно техника сильнее видна на пешеходном футболе без прессинга.
Он опорник же. Была, да и сейчас есть базовая установка. Если опорник припёрся в атаку, да ещё и мяч у него оказался - бей, чтобы не обрезаться, и не получить контратаку мимо себя, ключевого.
ОтветRyan_Getzlaf
Тоже ностальгировал немного по старому футболу, пересмотрел матчи любимого ЧЕ-2000 и... стал фанатом современного футбола))) вспомнил как раньше били с любых позиций, мазали жутко. Я знал, что Эдгар Давидс не бомбардир и были проблемы с голами, но сейчас бы его просто убили за то, что он делал. За Ювентус забивал по 1 голу в сезон, но бил по воротам по 5 раз за матч)) Сейчас дай игроку немного пространства и почти наверняка будет гол (это не относится к РПЛ конечно же). Техника игроков сейчас на порядок выше того что было даже 20 лет назад и во владении, и в качестве ударов. Конечно техника сильнее видна на пешеходном футболе без прессинга.
Нынешний футбол сделал Франк Райкард в своей Барсе 2004 - 2006, когда совместил тики-таку с прессинг-машиной. У него в команде и выросли Месси, Хави, Иньеста, а не внезапно стали звёздами на Евро 2008 и ОИ 2008. Райкард - величайший тренер современного футбола.
Думаю из-за техники и финтов футбол был чуть медленнее.
Сейчас скорость перемещения по полю увеличился, поэтому некогда показывать мастерство владения мячом.

Смотрю иногда старые видеообзоры, почему то кажется что сейчас защитники ноги вырвут вместе с мячом если финтить
Раньше футболисты пробегали за матч около 3–5 километров, в то время как сегодня этот показатель составляет 9–13 километров. Дистанция выросла более чем в два раза, что связано с развитием тактики, увеличением темпа игры и появлением более интенсивной игры.
Беговая нагрузка выросла в разы, ускорения другие.
По мне если уменьшить скорость, и современные футболисты смогут вытворять с мячом что угодно.
А в итоге получаем : бей-беги
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Думаю из-за техники и финтов футбол был чуть медленнее. Сейчас скорость перемещения по полю увеличился, поэтому некогда показывать мастерство владения мячом. Смотрю иногда старые видеообзоры, почему то кажется что сейчас защитники ноги вырвут вместе с мячом если финтить Раньше футболисты пробегали за матч около 3–5 километров, в то время как сегодня этот показатель составляет 9–13 километров. Дистанция выросла более чем в два раза, что связано с развитием тактики, увеличением темпа игры и появлением более интенсивной игры. Беговая нагрузка выросла в разы, ускорения другие. По мне если уменьшить скорость, и современные футболисты смогут вытворять с мячом что угодно. А в итоге получаем : бей-беги
Да ничего подобного, сейчас за любой чих на Месси дают карточку, а вот как против Роналдо играли в серии А - это жесть.
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Думаю из-за техники и финтов футбол был чуть медленнее. Сейчас скорость перемещения по полю увеличился, поэтому некогда показывать мастерство владения мячом. Смотрю иногда старые видеообзоры, почему то кажется что сейчас защитники ноги вырвут вместе с мячом если финтить Раньше футболисты пробегали за матч около 3–5 километров, в то время как сегодня этот показатель составляет 9–13 километров. Дистанция выросла более чем в два раза, что связано с развитием тактики, увеличением темпа игры и появлением более интенсивной игры. Беговая нагрузка выросла в разы, ускорения другие. По мне если уменьшить скорость, и современные футболисты смогут вытворять с мячом что угодно. А в итоге получаем : бей-беги
3-5 км за матч? Это когда? В начале нулевых уже бегали по 9-10
А не только в футболе так ... Во- первых, во всем спорте . А во-вторых - во всем остальном в современном мире . Полностью во всем (!) ушла индивидуальность , везде - шаблоны , одинаковые схемы , подходы и алгоритмы . Все магазины - сплошная " Пятёрочка" , все больницы , все врачи - по одним " протоколам" , все парикмахерские - один шаблон , все школы- вузы - по одним программам , все политики - по одним " рецептам от политологов" ... Только для избранных кое-где сохраняют что-то " особенное" . А для " народа " , для " быдла" - все по дешёвой франшизе ... А спорт - именно для та их людей . Вот и " зафраншизился" спорт ,ушла индивидуальность - все по шаблону , по алгоритму ...
Скучно , девочки ...
ОтветИгорь Ерин
А не только в футболе так ... Во- первых, во всем спорте . А во-вторых - во всем остальном в современном мире . Полностью во всем (!) ушла индивидуальность , везде - шаблоны , одинаковые схемы , подходы и алгоритмы . Все магазины - сплошная " Пятёрочка" , все больницы , все врачи - по одним " протоколам" , все парикмахерские - один шаблон , все школы- вузы - по одним программам , все политики - по одним " рецептам от политологов" ... Только для избранных кое-где сохраняют что-то " особенное" . А для " народа " , для " быдла" - все по дешёвой франшизе ... А спорт - именно для та их людей . Вот и " зафраншизился" спорт ,ушла индивидуальность - все по шаблону , по алгоритму ... Скучно , девочки ...
А сейчас еще ИИ везде внедряют для аналитики и подготовки, скоро вообще различий не будет видно, все по прописанным стандартным промптам
На ЧМ сплошные "Мадуэке" играют. Бей-беги в абсолюте.
Футбольный человек фигни не скажет
Ответnicocastro
Футбольный человек фигни не скажет
Не буду спорить с Ромарио. Он видел высокий футбол изнутри. Но лично у меня , да и у всех моих друзей, товарищей, чисто зрительно, почему-то немного обратная картина. Сейчас футбол на порядок техничнее, чем , например, в конце 80-ых и в 90-ых. И именно поэтому и нет кудесников - чтобы выделиться на общем фоне он уже должен быть не просто кудесником, а кудесником кудесником. Футбол прошлого был динамичней и интересней - в единицу времени больше событий на поле происходило, потери мяча, переход от одной команды к другой, борьба, жёсткие стыки, которые сейчас в принципе постоянно оценивались бы карточками. И вот такой парадокс - значительное среднее улучшение технической подготовки привело к снижению зрелищности. Никто не выделяется, ошибок меньше - игра стала академичной, скучной. Пастеризованной. Пастеризованный футбол - вот, что такое сейчас эта игра. На консервантах).
Ответbreluk
Не буду спорить с Ромарио. Он видел высокий футбол изнутри. Но лично у меня , да и у всех моих друзей, товарищей, чисто зрительно, почему-то немного обратная картина. Сейчас футбол на порядок техничнее, чем , например, в конце 80-ых и в 90-ых. И именно поэтому и нет кудесников - чтобы выделиться на общем фоне он уже должен быть не просто кудесником, а кудесником кудесником. Футбол прошлого был динамичней и интересней - в единицу времени больше событий на поле происходило, потери мяча, переход от одной команды к другой, борьба, жёсткие стыки, которые сейчас в принципе постоянно оценивались бы карточками. И вот такой парадокс - значительное среднее улучшение технической подготовки привело к снижению зрелищности. Никто не выделяется, ошибок меньше - игра стала академичной, скучной. Пастеризованной. Пастеризованный футбол - вот, что такое сейчас эта игра. На консервантах).
правильное мнение
Это совершенно правда. Технически, игроки раньше были мастеровитее. Сейчас атлеты деревянные.
Согласен с ним. Сейчас пересматриваю ЧМ-1966. Изящный, красивый, техничный футбол. Можно провести аналогию с музыкой. 60-70-е прогрессивный рок - Пинк Флойд, Дженезис, Йес..., а сейчас зубодробильная трехаккордная харда.
ОтветVladimir Arshanov
Согласен с ним. Сейчас пересматриваю ЧМ-1966. Изящный, красивый, техничный футбол. Можно провести аналогию с музыкой. 60-70-е прогрессивный рок - Пинк Флойд, Дженезис, Йес..., а сейчас зубодробильная трехаккордная харда.
Ну вот включаем Пинкфлойд, Arrogant Boy. Это Пинк Флойд 70-х? Нет, вообще не похож. Это крутая музыка? Да, конечно.

Ну и главное. Трёхаккордовая музыка как раз из "раньше" и пришла. Ghostbusters - Си мажор, Ля мажор, Ми мажор. И так можно долго перечислять. А то, что ты начал из современного только мусор слушать - не проблемы современной музыки. Марко Хиетала по прежнему использует 6-7 аккордов.
ОтветVladimir Arshanov
Согласен с ним. Сейчас пересматриваю ЧМ-1966. Изящный, красивый, техничный футбол. Можно провести аналогию с музыкой. 60-70-е прогрессивный рок - Пинк Флойд, Дженезис, Йес..., а сейчас зубодробильная трехаккордная харда.
Совсем не техничный и не изящный футбол был в 1966 по современным меркам.
Были люди в наше время
Не то чт нынешнее племя...
ОтветChrysler Le Baron
Были люди в наше время Не то чт нынешнее племя...
плохая им досталась доля
немногие скопили злота
не будь на то футбольна воля
не плакал б мостовой
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