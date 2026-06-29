Ромарио о современном футболе: «Сейчас физическая составляющая важнее техники – вот и не видим прежней красоты. Раньше было больше техничных игроков, они делали футбол более зрелищным»

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио высказался об изменениях в современном футболе.
– Сейчас много говорят о Мбаппе и Холанде, об их голах. Как вы считаете, футбол прошлого был намного сложнее, чем современный?
– Прежде всего, я фанат Мбаппе. Он один из лучших игроков мира и один из трех сильнейших игроков на ЧМ по итогам первых матчей Франции.
Современный футбол сильно отличается от того, который был в мое время.
Сейчас физическая составляющая играет более важную роль, чем техника. Вот мы и не видим больше той красоты, которая была раньше. Тогда было гораздо больше техничных игроков, они делали футбол более красивым и зрелищным, – сказал победитель ЧМ-1994.
Ромарио о Мбаппе: «Его главная задача – забивать голы, именно это он делает в «Реале» и сборной. Если в обороне 7-8 человек, не вижу необходимости требовать от Килиана активно защищаться»
Сейчас скорость перемещения по полю увеличился, поэтому некогда показывать мастерство владения мячом.
Смотрю иногда старые видеообзоры, почему то кажется что сейчас защитники ноги вырвут вместе с мячом если финтить
Раньше футболисты пробегали за матч около 3–5 километров, в то время как сегодня этот показатель составляет 9–13 километров. Дистанция выросла более чем в два раза, что связано с развитием тактики, увеличением темпа игры и появлением более интенсивной игры.
Беговая нагрузка выросла в разы, ускорения другие.
По мне если уменьшить скорость, и современные футболисты смогут вытворять с мячом что угодно.
А в итоге получаем : бей-беги
Скучно , девочки ...
Ну и главное. Трёхаккордовая музыка как раз из "раньше" и пришла. Ghostbusters - Си мажор, Ля мажор, Ми мажор. И так можно долго перечислять. А то, что ты начал из современного только мусор слушать - не проблемы современной музыки. Марко Хиетала по прежнему использует 6-7 аккордов.
Не то чт нынешнее племя...
немногие скопили злота
не будь на то футбольна воля
не плакал б мостовой