Ромарио о современном футболе: «Сейчас физическая составляющая важнее техники – вот и не видим прежней красоты. Раньше было больше техничных игроков, они делали футбол более зрелищным»

Ромарио о современном футболе: раньше было больше техничных игроков.

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио высказался об изменениях в современном футболе.

– Сейчас много говорят о Мбаппе и Холанде, об их голах. Как вы считаете, футбол прошлого был намного сложнее, чем современный?

– Прежде всего, я фанат Мбаппе. Он один из лучших игроков мира и один из трех сильнейших игроков на ЧМ по итогам первых матчей Франции .

Современный футбол сильно отличается от того, который был в мое время.

Сейчас физическая составляющая играет более важную роль, чем техника. Вот мы и не видим больше той красоты, которая была раньше. Тогда было гораздо больше техничных игроков, они делали футбол более красивым и зрелищным, – сказал победитель ЧМ-1994.

Ромарио о Мбаппе: «Его главная задача – забивать голы, именно это он делает в «Реале» и сборной. Если в обороне 7-8 человек, не вижу необходимости требовать от Килиана активно защищаться»