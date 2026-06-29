  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Линекер о Германии на ЧМ-2026: «Одна из самых слабых сборных, что я видел. Немцы не выходили из группы на двух турнирах, они во многом живут прошлым»

0
Линекер о Германии на ЧМ-2026: «Одна из самых слабых немецких сборных, что я видел. Немцы не выходили из группы на двух турнирах, они во многом живут прошлым»
Гари Линекер оценил шансы сборной Германии в возможной игре с Францией на ЧМ.

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер оценил шансы Германии в возможном противостоянии с Францией на чемпионате мира. 

Команды могут встретиться в 1/8 финала, если французы обыграют Швецию в 1/16 финала, а немцы одержат победу над Парагваем. 

– Сборная Германии, возможный соперник в 1/8 финала, может обыграть французов?

– Я смотрел игру Германии и думаю – возможно, я ошибаюсь, – что это одна из самых слабых немецких сборных, которые я когда-либо видел. Франция может без проблем выйти в четвертьфинал.

– Но это все равно будет матч Франция – Германия на чемпионате мира…

– Вы так говорите, но я считаю, что Германия во многом живет прошлым. Это не самая сильная сборная Германии. Напомню, что она даже не выходила из группы на двух последних чемпионатах мира. Так что, думаю, можете спать спокойно, – сказал Линекер в интервью L’Equipe. 

Верите в честность Алжира против Австрии?19089 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: L’Équipe
logoСборная Франции по футболу
logoбундеслига Германия
logoГари Линекер
logoЧемпионат мира по футболу
logoлига 1 Франция

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Винисиус и Мбаппе – лидеры по касаниям в чужой штрафной на групповом этапе ЧМ-2026 – 27
вчера, 19:25
Де Брюйне, Мбаппе и Месси – лидеры по ударам на ЧМ-2026 после группового этапа. Роналду – в топ-7
вчера, 17:18
Месси обновляет рекорд ЧМ по голам! Отрывается от Мбаппе
вчера, 07:18
Рекомендуем
Главные новости
Эуштакиу о голе на 92-й и выходе Канады в 1/8 ЧМ: «Было ощущение, что вместе со мной бьет вся команда. Хотим, чтобы Марокко и Нидерланды поняли, что их ждет самый тяжелый матч на турнире»
46 минут назад
Ромарио о Роналду: «Не время завершать карьеру, он должен идти к своей цели – 1000 голов. Криштиану сам поймет, когда придет момент остановиться»
48 минут назад
ЧМ-2026. 1/16 финала. Бразилия против Японии, Германия сыграет с Парагваем, Нидерланды – с Марокко
сегодня, 00:28
Тренер Японии Мориясу об игре с Бразилией: «Они пятикратные чемпионы мира, возглавляют мировой рейтинг, но мы хотим бросить им вызов. Мы убеждены, что можем выиграть этот ЧМ»
сегодня, 00:17
Канада впервые вышла в 1/8 финала ЧМ. Команда Марша сыграет с Нидерландами или Марокко 4 июля
сегодня, 00:09
Роналду поинтересовался здоровьем Родриго и поддержал травмированного вингера «Реала»: «Будь терпелив, все будет хорошо»
вчера, 23:57
Гол Эуштакиу на 92-й принес Канаде победу над ЮАР в 1/16 финала ЧМ-2026 – 1:0
вчера, 23:57
Ромарио о Мбаппе: «Его главная задача – забивать голы, именно это он делает в «Реале» и сборной. Если в обороне 7-8 человек, не вижу необходимости требовать от Килиана активно защищаться»
вчера, 23:39
Линекер о Франции на ЧМ-2026: «Главный претендент на титул, лучшая сборная. Я считал Испанию более явным фаворитом перед турниром, но ситуация изменилась»
вчера, 23:38
Роналдо о том, что Месси и Мбаппе обогнали его по голам на ЧМ: «Лионель – один из величайших за всю историю, а Килиан – наследник легенд футбола, он напоминает меня в лучшие годы»
вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер ЮАР о поражении от Канады на ЧМ: «Мы провели хороший турнир, горжусь командой. Сегодня мы играли с мощным и быстрым соперником. Этому нам нужно учиться»
19 минут назад
Тренер Канады Марш о победе над ЮАР: «Я надеялся, что Эуштакиу хотя бы попадет в створ, а он взял и забил. Я хотел, чтобы команда заслужила сыграть против гиганта – неважно, Марокко или Нидерландов»
30 минут назад
Германия – Парагвай. Онлайн-трансляция начнется в 23:30
30 минут назад
Бразилия – Япония. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
38 минут назад
Маркиньос о матче с Японией: «Игры на вылет – совершенно другой турнир. Нужно грамотно нейтрализовать Японию – очень сильную команду, которая заслуженно дошла до этой стадии»
43 минуты назад
«Вы стали национальными героями». Тренер Канады Марш – игрокам после первого в истории выхода в 1/8 финала ЧМ
52 минуты назад
Эуштакиу с победным голом на 92-й признан лучшим игроком матча Канада – ЮАР
сегодня, 00:23
Кемпес о Ямале в сборной: «Играть на ЧМ – не то же самое, что за клуб, посмотрим, что он покажет. Ламин может стать лидером, но он не один – Педри задает ритм и отвечает за контроль, как Витинья в Португалии»
сегодня, 00:15
Тюрам не сыграет со Швецией в 1/16 финала ЧМ, скорее всего. У форварда сборной Франции ушиб икроножной мышцы
вчера, 23:59
83-летний экс-тренер Бразилии Паррейра прооперирован из-за воспаления легких. Он трижды возглавлял команду и побеждал на ЧМ-1994
вчера, 23:58