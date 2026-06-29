Гари Линекер оценил шансы сборной Германии в возможной игре с Францией на ЧМ.

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер оценил шансы Германии в возможном противостоянии с Францией на чемпионате мира.

Команды могут встретиться в 1/8 финала, если французы обыграют Швецию в 1/16 финала, а немцы одержат победу над Парагваем.

– Сборная Германии, возможный соперник в 1/8 финала, может обыграть французов?

– Я смотрел игру Германии и думаю – возможно, я ошибаюсь, – что это одна из самых слабых немецких сборных, которые я когда-либо видел. Франция может без проблем выйти в четвертьфинал.

– Но это все равно будет матч Франция – Германия на чемпионате мира…

– Вы так говорите, но я считаю, что Германия во многом живет прошлым. Это не самая сильная сборная Германии. Напомню, что она даже не выходила из группы на двух последних чемпионатах мира. Так что, думаю, можете спать спокойно, – сказал Линекер в интервью L’Equipe.