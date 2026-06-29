Ромарио о Роналду: «Не время завершать карьеру, он должен идти к своей цели – 1000 голов. Криштиану сам поймет, когда придет момент остановиться»

Ромарио о Роналду: сейчас не время завершать карьеру.

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио поделился мнением об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира и отметил, что 41-летнему форварду пока не следует завершать карьеру.

– Мы говорили о дискуссиях во Франции вокруг Мбаппе, и теперь хотел бы задать вопрос о разговорах в Португалии вокруг Криштиану Роналду. Понимаете ли вы, что иногда, несмотря на все его качества, статус легенды, которую он олицетворяет, и даже несмотря на то, что его любят как в Португалии, так и за ее пределами, он все же может подвергаться критике?

– Я считаю, что то, что Криштиану делает в футболе и то, что он вновь показал в матче против Узбекистана , доказывает: сейчас совершенно точно не время для него завершать карьеру. Я убежден, что Криштиану Роналду должен продолжать идти к своей цели – тысяче голов.

Люди должны уважать Криштиану таким, какой он есть, но при этом понимать, что нельзя сравнивать сегодняшнего Криштиану с тем, каким он был в 28 или 30 лет. Так устроена жизнь: мы стареем, становимся опытнее. И в случае с Криштиану, думаю, он сам лучше всех нас поймет, когда придет момент остановиться.

– Но ведь понять, когда нужно завершать карьеру, непросто…

– Да, это непросто. Но в его случае я бы тоже не остановился. Я бы продолжал, пока не достиг бы тысячи голов.

– Но если погоня за 1000 голами приведет к тому, что Португалия не будет показывать свою лучшую версию?

– Послушайте: я говорю о Криштиану Роналду. Что касается сборной Португалии, решение о его участии принимает тренер. В первом матче Португалия сыграла вничью с ДР Конго , и Криштиану провел неудачную игру. Но поскольку он остается одной из главных фигур мирового футбола, одним из величайших игроков, от него, конечно, ожидают многого. Во втором матче Криштиану показал, кто он есть. И сегодня люди уже смотрят на него иначе, – сказал Ромарио.