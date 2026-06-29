Тренер Японии Мориясу об игре с Бразилией: «Они пятикратные чемпионы мира, возглавляют мировой рейтинг, но мы хотим бросить им вызов. Мы убеждены, что можем выиграть этот ЧМ»

Тренер Японии Мориясу: мы убеждены, что можем выиграть чемпионат мира.

Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу высказался о предстоящем матче с Бразилией в 1/16 финала ЧМ-2026 .

«Мы уже провели три матча группового этапа и смогли выйти в плей-офф. Теперь начинается новый этап. Можно сказать, что чемпионат мира начинается именно сейчас. До этого команда играла хорошо, хотя все встречи были очень тяжелыми. Впереди нас ждет еще один сильный соперник, и, чтобы победить, нам нужно показать свой лучший футбол. Мы также хотим продемонстрировать, насколько выросла наша команда. Бразилия – пятикратный чемпион мира, но мы хотим бросить ей вызов.

В прошлом году мы играли с Бразилией в товарищеском матче и смогли победить. Это была наша последняя встреча. Если говорить о матчах с Бразилией, то на чемпионатах мира мы никогда ее не обыгрывали. Но мы прогрессируем. Победа в прошлогоднем товарищеском матче сделала нынешнюю игру еще более требовательной для нас. Сборная Бразилии сейчас отличается от той команды, с которой мы встречались тогда. Мы мотивированы так же, как и они. Обе команды хотят победить. Думаю, нас ждет очень напряженный матч. Мы верим, что способны выиграть. Мы убедились в этом в товарищеской встрече, хотя завтра будет гораздо сложнее. Чтобы добиться победы, нам понадобится максимальная отдача.

Мы не собираемся менять свои игровые принципы, потому что именно они дают нам уверенность и является предметом нашей гордости. Мы продолжим двигаться вперед, чтобы передать эту философию будущим поколениям. Если нам чего-то пока не хватает, это не повод считать наши усилия напрасными. Мы продолжаем развиваться. В рейтинге ФИФА Бразилия находится на вершине, а Япония – значительно ниже. В этом смысле уровень команд отличается. Многие считают, что мы просто неплохо выступаем, но мы убеждены, что способны выиграть этот чемпионат мира.

Конечно, речь идет о сборной, которая возглавляет мировой рейтинг, и многие будут считать Японию аутсайдером. Мы выйдем на поле с уважением к сопернику, но с уверенностью в своих силах – так же, как это было в прошлом году. Важно, чтобы люди тоже воспринимали нас как команду, способную побеждать.

Этот чемпионат мира требует очень больших перелетов между тремя странами, что влияет на физическое состояние игроков. У Бразилии было четыре дня отдыха, у нас – три. Это определенный недостаток, но мы не зацикливаемся на нем, потому что знали об этих условиях заранее. Все футболисты были к этому готовы. Мы старались максимально снизить нагрузку – как за счет отдыха, так и за счет тренировочного процесса. Сейчас все полностью сосредоточены на предстоящем матче. Уверен, завтра мы сможем показать свой максимум», – сказал Мориясу.