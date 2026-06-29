Канада впервые вышла в 1/8 финала ЧМ. Команда Марша сыграет с Нидерландами или Марокко 4 июля

Канада впервые сыграет в 1/8 финала ЧМ.

Сборная Канады вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где 4 июля сыграет с победителем матча между Нидерландами и Марокко , который состоится 30 июня, начало – в 04:00 по московскому времени.

Канадцы обеспечили себе выход в следующую стадию турнира, победив сборную ЮАР со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника «Лос-Анджелеса » Стивена Эуштакиу на 92-й минуте.

Ранее канадцы впервые в истории пробились в плей-офф чемпионата мира.