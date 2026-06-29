Канада впервые вышла в 1/8 финала ЧМ. Команда Марша сыграет с Нидерландами или Марокко 4 июля
Канада впервые сыграет в 1/8 финала ЧМ.
Сборная Канады вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где 4 июля сыграет с победителем матча между Нидерландами и Марокко, который состоится 30 июня, начало – в 04:00 по московскому времени.
Канадцы обеспечили себе выход в следующую стадию турнира, победив сборную ЮАР со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника «Лос-Анджелеса» Стивена Эуштакиу на 92-й минуте.
Ранее канадцы впервые в истории пробились в плей-офф чемпионата мира.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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