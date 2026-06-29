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  4. Канада впервые вышла в 1/8 финала ЧМ. Команда Марша сыграет с Нидерландами или Марокко 4 июля

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Канада впервые вышла в 1/8 финала ЧМ. Команда Марша сыграет с Нидерландами или Марокко 4 июля
Канада впервые сыграет в 1/8 финала ЧМ.

Сборная Канады вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где 4 июля сыграет с победителем матча между Нидерландами и Марокко, который состоится 30 июня, начало – в 04:00 по московскому времени.

Канадцы обеспечили себе выход в следующую стадию турнира, победив сборную ЮАР со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника «Лос-Анджелеса» Стивена Эуштакиу на 92-й минуте.

Ранее канадцы впервые в истории пробились в плей-офф чемпионата мира.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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logoСборная Марокко по футболу
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logoДжесси Марш

Комментарии

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Молодцы канадцы, что до овертайма и буллитов не довели
И это без Кросби!
всех с первым матчем плей офф) гол пушка. не пожалел что посмотрел матч. канада выглядела лучше и по делу прошла дальше
За Марокко.Хочется увидеть североафриканское дерби.
Дома играть будут, кто знает? Если да, то шансы ещё будут
Ответmancity111
Дома играть будут, кто знает? Если да, то шансы ещё будут
Нет, не дома, в Арлингтоне вроде
Конечная для канадцев. Ни тех ни других не пройдут.
А Дэвис после травмы вообще никакой. Куча ошибок и обрезов.
Скажем спасибо Канаде за этот чемпионат мира, но в след раунде им ловить уже нечего.
Это её потолок
Наконец-то этот мёртвый, ужасный ЮАР вылетел. Лучше бы вообще не выходили из группа каличи🤬
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