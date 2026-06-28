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  4. Роналду поинтересовался здоровьем Родриго и поддержал травмированного вингера «Реала»: «Будь терпелив, все будет хорошо»

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Роналду поинтересовался здоровьем Родриго и поддержал травмированного вингера «Реала»: «Будь терпелив, все будет хорошо»
Роналду – травмированному Родриго: будь терпелив, все будет хорошо.

Криштиану Роналду поддержал вингера «Реала» Родриго, который продолжает восстановление после разрыва крестообразной связки.

После матча с Колумбией (0:0) на ЧМ-2026 форвард сборной Португалии встретился с бразильцем, пропускающим турнир из-за травмы. 

Как ты, как здоровье? – спросил Роналду. 

– Уже прошло шесть месяцев, – ответил Родриго

Чувствуешь себя лучше?

– Да… Немного надоело, но в целом все хорошо.

Тебе нужно набраться терпения. Все будет хорошо.

– Хорошо, брат. Спасибо.

Давай, брат.

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Yahoo Sports
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Комментарии

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Братский брат в братстве братьев
ОтветEvgen_Hazard
Братский брат в братстве братьев
Ты чё, зубастика в Бургер Кинге встретил?
ОтветEvgen_Hazard
Братский брат в братстве братьев
Ну здравствуй, брат, братуха, братунец,
Как ты, братан, братишка, братованский?
Братюня, братка, бро, брательник, братанец,
Брателла, братик, братандр, братулянский
Кому ты звонишь? Ты не туда попал!
Прости, братан, да ничего, братишка,
По братски ты мне в душу залетел,
Твой номерок я, брат, добавлю в свою книжку😎
Прочитал голосом Артура Пирожкова
В новости нельзя подкалывать Роналду
- Как здоровье?
- Уже прошло шесть месяцев.

Какой то рассинхрон.
Следи за собой, будь осторожен
(с)
Комментарий удален пользователем
Ответrigobersong
Комментарий удален пользователем
Мбаппе побьет его рекорд и останется тебе только плакать как на авке)
ОтветHollywood Hogan
Мбаппе побьет его рекорд и останется тебе только плакать как на авке)
Месси все равно останется рекордсменом, Мбаппе только удачи, новое поколение должно бить рекорды это нормально:) Плачут только глорики криштика:))
Пешеведы наверняка скажут, что когда Месси в отборе на этот ЧМ хватал Родриго за шею, то это он так здоровья желал ☝️💯%
Не брат ты мне, вингер темнокожий ©
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