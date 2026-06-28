Роналду поинтересовался здоровьем Родриго и поддержал травмированного вингера «Реала»: «Будь терпелив, все будет хорошо»

Роналду – травмированному Родриго: будь терпелив, все будет хорошо.

Криштиану Роналду поддержал вингера «Реала » Родриго, который продолжает восстановление после разрыва крестообразной связки.

После матча с Колумбией (0:0) на ЧМ-2026 форвард сборной Португалии встретился с бразильцем, пропускающим турнир из-за травмы.

– Как ты, как здоровье? – спросил Роналду.

– Уже прошло шесть месяцев, – ответил Родриго .

– Чувствуешь себя лучше?

– Да… Немного надоело, но в целом все хорошо.

– Тебе нужно набраться терпения. Все будет хорошо.

– Хорошо, брат. Спасибо.

– Давай, брат.