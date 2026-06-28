Роналду поинтересовался здоровьем Родриго и поддержал травмированного вингера «Реала»: «Будь терпелив, все будет хорошо»
Роналду – травмированному Родриго: будь терпелив, все будет хорошо.
Криштиану Роналду поддержал вингера «Реала» Родриго, который продолжает восстановление после разрыва крестообразной связки.
После матча с Колумбией (0:0) на ЧМ-2026 форвард сборной Португалии встретился с бразильцем, пропускающим турнир из-за травмы.
– Как ты, как здоровье? – спросил Роналду.
– Уже прошло шесть месяцев, – ответил Родриго.
– Чувствуешь себя лучше?
– Да… Немного надоело, но в целом все хорошо.
– Тебе нужно набраться терпения. Все будет хорошо.
– Хорошо, брат. Спасибо.
– Давай, брат.
Верите в честность Алжира против Австрии?19525 голосов
Да!
Нет!
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Yahoo Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Как ты, братан, братишка, братованский?
Братюня, братка, бро, брательник, братанец,
Брателла, братик, братандр, братулянский
Кому ты звонишь? Ты не туда попал!
Прости, братан, да ничего, братишка,
По братски ты мне в душу залетел,
Твой номерок я, брат, добавлю в свою книжку😎
- Уже прошло шесть месяцев.
Какой то рассинхрон.
(с)