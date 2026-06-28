  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Президент Южной Кореи призвал Минспорт расследовать выступление сборной на ЧМ: «Если в руководстве предпочтение отдается не профессионализму, а лояльности, итог предсказуем»

0
Президент Южной Кореи призвал Минспорт расследовать выступление сборной на ЧМ: «Если в руководстве предпочтение отдается не профессионализму, а лояльности, итог предсказуем»
Президент Южной Кореи призвал расследовать выступление сборной на ЧМ.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен выпустил заявление в связи с выступлением сборной страны на чемпионате мира. 

Южная Корея не смогла выйти в плей-офф, заняв третье место в группе А с Мексикой, ЮАР и Чехией. Ранее главный тренер национальной команды Хон Мен Бо подал в отставку

«Министр Чхве Хви Ен и все госслужащие, причастные к этой работе, благодарю вас за усилия.

Как бывший почетный президент профессионального футбольного клуба и эмоциональный поклонник «красных дьяволов», я не просто разочарован неожиданным результатом – я испытываю настоящее недоумение.

В очередной раз подтвердилось, что кадровые решения определяют все. Если при назначении руководителей предпочтение отдается не профессиональным качествам, а лояльности, то итог оказывается предсказуемым.

Подобные ошибочные назначения, когда люди не способны отделять общественные интересы от личных и ставят собственную выгоду выше общего блага, становятся возможными потому, что практически отсутствуют эффективные механизмы контроля, сдержек и привлечения к ответственности тех, кто принимает кадровые решения. В конечном счете для любой организации крайне важны демократические принципы управления, эффективный контроль, а также соответствие полномочий и ответственности.

Одной из ключевых задач нынешнего правительства является создание демократической системы формирования руководства в общественных организациях и выстраивание объективной системы контроля и надзора.

По аналогии с тем, как руководящие органы сельскохозяйственных кооперативов стали избираться прямым голосованием их членов, я поручил обеспечить переход спортивных организаций, включая Корейский спортивный комитет и Футбольную ассоциацию Кореи, от нынешней системы непрямых выборов через небольшое число делегатов к прямым выборам с участием всех представителей спортивного сообщества. Насколько мне известно, эта работа уже проводится.

Не менее важной задачей является создание строгой системы контроля, обеспечивающей прозрачность, справедливость и объективность управления, а также установление ответственности, соразмерной действиям и их последствиям.

Провал с невыходом сборной в плей-офф чемпионата мира, который принес огромное разочарование гражданам страны, по всей видимости, стал следствием ошибок в управлении организацией и кадровой политике.

Поскольку участие в чемпионате мира требует значительных средств из налогов граждан и масштабной государственной поддержки, прошу Министерство культуры, спорта и туризма тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего, провести детальный анализ причин, разработать меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем и представить конкретный план реформ.

Искренне прошу прощения у граждан за то глубокое разочарование, которое вызвала эта недопустимая ситуация. Мы оперативно приступим к реформированию системы управления спортом, чтобы подобное больше никогда не повторилось», – написал Ли Чжэ Мен. 

Верите в честность Алжира против Австрии?17821 голос
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Ли Чжэ Мена в Х
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Южной Кореи по футболу
Федерация футбола Южной Кореи
logoПолитика
logoвысшая лига Южная Корея

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Северному соседу надо соответствовать)
Ответboroda_spalletti
Северному соседу надо соответствовать)
Ага. Пытаются делать вид, что чем-то отличаются друг от друга.
да ладно этот ЧМ, когда у них сборная последний раз на Олимпиаде побеждала? это президента не волнует?
Надо же у них тоже бюджетные деньги в спорте.
С учетом того, что каждого президента Южной Кореи судят за коррупцию, на месте президента я бы задумывался о себе и своем будущем
Кто-то что-то еще про северную Корею говорил. 😁
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Плей-офф ЧМ-2026 стартует! ЮАР и Канада играют в 1/16 финала. Дэвид, Бьюкенен, Магкопа и Мофокенг в старте. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Роналдо о том, что Месси и Мбаппе обогнали его по голам на ЧМ: «Лионель – один из величайших за всю историю, а Килиан – наследник легенд футбола, он напоминает меня в лучшие годы»
10 минут назад
Эндрик, Холанд и Гризманн – у кого из них больше двух детей? Результативен и вне поля
34 минуты назадТесты и игры
Вратарь Сальвадора, пропустивший 10 голов от Венгрии на ЧМ-82: «Президент федерации сказал, что меня нужно повесить, таможенники ножами резали чемоданы, в меня стреляли из автоматов»
48 минут назад
Ромарио: «Винисиус несет знамя борьбы с расизмом, которого уже много лет не должно существовать, особенно в футболе. Но сейчас он полностью сосредоточен на ЧМ»
54 минуты назад
Первый день плей-офф ЧМ! Смотрите игру ЮАР – Канада в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
сегодня, 21:59ВидеоСпортс"
Александр Кокорин: «Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться не хочу»
сегодня, 21:52
Роналдо о Неймаре: «Ему не нужно ничего доказывать – сейчас в составе Бразилии нет другого игрока, способного помочь команде в одиночку. Это возможность заставить замолчать тех, кто в него не верил»
сегодня, 21:37
Александр Кокорин: «Решения о завершении карьеры еще не принял. Пока отдыхаю»
сегодня, 21:18
Дэвид, Окон, Макгопа, Корнелиус – в составах ЮАР и Канады на матч 1/16 финала ЧМ-2026
сегодня, 21:07
Ко всем новостям
Последние новости
Судья не назначил пенальти в ворота ЮАР после контакта Ларейи с Мудау. Защитник канадцев сам ударился о ногу африканца
34 секунды назадФото
У Воронова из ЦСКА травма боковой связки, 18-летний форвард может пропустить от 1 до 3 месяцев
14 минут назад
Риоло о Бьелсе: «Он как магистр Йода – вдохновлял своими идеями огромное количество тренеров. Важно понимать, что он теоретик. Марсело не современный тренер, возможно, его время прошло»
28 минут назад
Диоманде предпочитает «ПСЖ» в случае ухода из «Лейпцига». Вингер хочет выигрывать трофеи и бороться за «Золотой мяч» (The Athletic)
42 минуты назад
Клопп про Салаха: «Легко говорить: «Здесь ему следовало сыграть лучше». Я хочу, чтобы он ошибался. Как выйти на новый уровень, не пытаясь делать то, что не под силу другим?»
сегодня, 21:51
«Сандерленд» не продал Джаку в «Челси» за 8 млн фунтов
сегодня, 21:47
Зырянов о трансферах «Зенита»: «С удовольствием брали бы европейцев, но они не поедут, и с траншами будут проблемы. Поэтому рассматриваем Азию или Южную Америку»
сегодня, 21:36
Заварзин о Сперцяне в «Аль‑Ахли»: «Он навредит себе в футбольном плане. Уровень саудовской лиги ниже, прогрессировать там негде»
сегодня, 21:25
Джонс интересен «Ноттингем Форест». В хавбеке «Ливерпуля» видят замену Андерсону, который перейдет в «Сити» за 116 млн фунтов
сегодня, 21:24
Клопп о 5-м месте «Ливерпуля» в АПЛ: «Никто не может быть доволен таким сезоном. Не знаю, что пошло не так, но попадание в ЛЧ – большой успех. Теперь можно смотреть в будущее с новым тренером»
сегодня, 21:10