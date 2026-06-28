Президент Южной Кореи призвал Минспорт расследовать выступление сборной на ЧМ: «Если в руководстве предпочтение отдается не профессионализму, а лояльности, итог предсказуем»

Президент Южной Кореи призвал расследовать выступление сборной на ЧМ.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен выпустил заявление в связи с выступлением сборной страны на чемпионате мира.

Южная Корея не смогла выйти в плей-офф, заняв третье место в группе А с Мексикой, ЮАР и Чехией. Ранее главный тренер национальной команды Хон Мен Бо подал в отставку .

«Министр Чхве Хви Ен и все госслужащие, причастные к этой работе, благодарю вас за усилия.

Как бывший почетный президент профессионального футбольного клуба и эмоциональный поклонник «красных дьяволов», я не просто разочарован неожиданным результатом – я испытываю настоящее недоумение.

В очередной раз подтвердилось, что кадровые решения определяют все. Если при назначении руководителей предпочтение отдается не профессиональным качествам, а лояльности, то итог оказывается предсказуемым.

Подобные ошибочные назначения, когда люди не способны отделять общественные интересы от личных и ставят собственную выгоду выше общего блага, становятся возможными потому, что практически отсутствуют эффективные механизмы контроля, сдержек и привлечения к ответственности тех, кто принимает кадровые решения. В конечном счете для любой организации крайне важны демократические принципы управления, эффективный контроль, а также соответствие полномочий и ответственности.

Одной из ключевых задач нынешнего правительства является создание демократической системы формирования руководства в общественных организациях и выстраивание объективной системы контроля и надзора.

По аналогии с тем, как руководящие органы сельскохозяйственных кооперативов стали избираться прямым голосованием их членов, я поручил обеспечить переход спортивных организаций, включая Корейский спортивный комитет и Футбольную ассоциацию Кореи, от нынешней системы непрямых выборов через небольшое число делегатов к прямым выборам с участием всех представителей спортивного сообщества. Насколько мне известно, эта работа уже проводится.

Не менее важной задачей является создание строгой системы контроля, обеспечивающей прозрачность, справедливость и объективность управления, а также установление ответственности, соразмерной действиям и их последствиям.

Провал с невыходом сборной в плей-офф чемпионата мира, который принес огромное разочарование гражданам страны, по всей видимости, стал следствием ошибок в управлении организацией и кадровой политике.

Поскольку участие в чемпионате мира требует значительных средств из налогов граждан и масштабной государственной поддержки, прошу Министерство культуры, спорта и туризма тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего, провести детальный анализ причин, разработать меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем и представить конкретный план реформ.

Искренне прошу прощения у граждан за то глубокое разочарование, которое вызвала эта недопустимая ситуация. Мы оперативно приступим к реформированию системы управления спортом, чтобы подобное больше никогда не повторилось», – написал Ли Чжэ Мен.