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  4. Роналдо о том, что Месси и Мбаппе обогнали его по голам на ЧМ: «Лионель – один из величайших за всю историю, а Килиан – наследник легенд футбола, он напоминает меня в лучшие годы»

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Роналдо о том, что Месси и Мбаппе обогнали его по голам на ЧМ: «Лионель – один из величайших за всю историю, а Килиан – наследник легенд футбола, он напоминает меня в лучшие годы»
Роналдо: Месси один из величайших в истории, а Мбаппе напоминает меня.

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо рассказал, как относится к тому, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе превзошли его достижение по голам на чемпионате мира. 

На мировых первенствах Роналдо забил 15 мячей.

– Месси (19 голов) и Мбаппе (16 голов) только что обогнали вас и теперь борются за рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. Что вы об этом думаете?

– Это помогает понять, что все рекорды существуют для того, чтобы их превосходили, и что футбол в любом случае выходит за рамки цифр.

Нужно думать и о наследии, которое мы оставляем после себя. Они оба, без сомнения, игроки, которые выходят за пределы статистики и заслуживают стать лучшими бомбардирами в истории турнира.

Месси – один из величайших футболистов за всю историю игры, и даже сейчас он продолжает быть влиятельным и решающим игроком.

Что касается Мбаппе – его стиль игры напоминает мне меня самого в лучшие годы. Он один из величайших футболистов современности и естественный наследник легенд футбола, – сказал Роналдо.

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: L’Equipe
logoСборная Бразилии по футболу
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Комментарии

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Зубастик всегда был адекватным насчет своих рекордов
Вечных рекордов не бывает. Раньше Роналдо, Клозе... Сейчас Месси, потом почти сразу Мбаппе, потом и его превзойдут. Бесконечный танец
По комментарию понятно, что его дал великий Роналдо, а не его почти тезка
ОтветЕбздрогыч
По комментарию понятно, что его дал великий Роналдо, а не его почти тезка
По написанию они тёзки без "почти" - оба Ronaldo.
Я даже не уверен, что сами бразильцы и португальцы произносят их по-разному. Это мы в России придумали для удобства Роналдо и Роналду.
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