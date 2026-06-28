Ромарио: «Винисиус несет знамя борьбы с расизмом, которого уже много лет не должно существовать, особенно в футболе. Но сейчас он полностью сосредоточен на ЧМ»

Ромарио: Винисиус несет знамя борьбы с расизмом.

Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии Ромарио высказался о роли Винисиуса на текущем ЧМ.

– Не знаю, станет ли Вини Ромарио образца 1994 года, но сегодня он является главным игроком сборной Бразилии. На мой взгляд, на данный момент он входит в пятерку лучших футболистов этого чемпионата мира, и у него есть все, чтобы стать его главным героем.

– Что вы думаете о Винисиусе? Он вызывает немало споров в Испании. Винисиус часто провоцирует соперников, спорит с арбитрами, борется с расизмом. Как вы оцениваете его поведение?

– Я считаю, что расизма уже много лет не должно существовать, особенно в футболе. Винисиус несет знамя борьбы с расизмом. Сегодня в ФИФА даже существует «закон Винисиуса Жуниора ». Сейчас, на чемпионате мира, мне кажется, что Винисиус Жуниор полностью сосредоточен на футболе – он хочет помогать сборной Бразилии и забивать голы, – сказал Ромарио.

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