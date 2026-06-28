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  4. Ромарио: «Винисиус несет знамя борьбы с расизмом, которого уже много лет не должно существовать, особенно в футболе. Но сейчас он полностью сосредоточен на ЧМ»

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Ромарио: «Винисиус несет знамя борьбы с расизмом, которого уже много лет не должно существовать, особенно в футболе. Но сейчас он полностью сосредоточен на ЧМ»
Ромарио: Винисиус несет знамя борьбы с расизмом.

Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии Ромарио высказался о роли Винисиуса на текущем ЧМ. 

– Не знаю, станет ли Вини Ромарио образца 1994 года, но сегодня он является главным игроком сборной Бразилии. На мой взгляд, на данный момент он входит в пятерку лучших футболистов этого чемпионата мира, и у него есть все, чтобы стать его главным героем.

Что вы думаете о Винисиусе? Он вызывает немало споров в Испании. Винисиус часто провоцирует соперников, спорит с арбитрами, борется с расизмом. Как вы оцениваете его поведение?

– Я считаю, что расизма уже много лет не должно существовать, особенно в футболе. Винисиус несет знамя борьбы с расизмом. Сегодня в ФИФА даже существует «закон Винисиуса Жуниора». Сейчас, на чемпионате мира, мне кажется, что Винисиус Жуниор полностью сосредоточен на футболе – он хочет помогать сборной Бразилии и забивать голы, – сказал Ромарио.

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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Комментарии

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Пока его не было, расизма в футболе было мало.
Ответkokorin91
Пока его не было, расизма в футболе было мало.
Это наверное потому, что все истории мимо тебя проходили. А было их много.
Винисиус сделал для пропаганды расизма больше чем Балотелли сомалийские пираты вместе взятые )
Винисиус латентный расист
Этот полудурок, наоборот накидал дров в костер расизма. Я вообще не примомню, чтобы на этой почве были серьёзные претензии к веа, роналдо, ривалдо и рональдиньо.
К сожалению не перевелись ещё ебланы
Ответdevil4ever
К сожалению не перевелись ещё ебланы
Что с одной что с другой стороны
Ответdevil4ever
Что с одной что с другой стороны
Но так мы их победим
Против кого они свою борьбу ведут, в мире осталось 10% белых людей, абсолютное меньшинство:))
Ответrigobersong
Против кого они свою борьбу ведут, в мире осталось 10% белых людей, абсолютное меньшинство:))
Ну это клиника, борец с расизмом которого нет, а вообще эта борьба может перейти сама в расизм в отношении белых людей
Ответrigobersong
Против кого они свою борьбу ведут, в мире осталось 10% белых людей, абсолютное меньшинство:))
Узбеки коим являешься и ты относятся к 90% или 10%?
А Ромарио несет фигню
Ответcmorblr
А Ромарио несет фигню
Ромарио конечно дал постыдный вброс
Одни знаменосцы! А кто работать то будет??
Где Ромарио и где Винисиус? Ромарио легенда, гений штрафной с техникой гения
Эх, наше черное знамя,
Эх, пропадай вместе с нами,
За вчерашний разговор,
За сегодняшний позор
Да за вечный раздор с врагами
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