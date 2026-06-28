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  4. Вратарь Сальвадора, пропустивший 10 голов от Венгрии на ЧМ-82: «Президент федерации сказал, что меня нужно повесить, таможенники ножами резали чемоданы, в меня стреляли из автоматов»

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Вратарь Сальвадора, пропустивший 10 голов от Венгрии на ЧМ-82: «Президент федерации сказал, что меня нужно повесить, таможенники ножами резали чемоданы, в меня стреляли из автоматов»
Вратарь Сальвадора, пропустивший 10 голов на ЧМ: я сыграл не так уж и плохо.

Бывший вратарь сборной Сальвадора Луис Мора, пропустивший 10 голов в матче против Венгрии на чемпионате мира 1982 года (1:10), рассказал о своем отношении к тому матчу и о последствиях своего выступления.

– Осталась ли внутри горечь от того, что вы стали вратарем, пропустившим больше всего голов в одном матче чемпионата мира?

– Этот эпизод навсегда оставил на мне след, и если бы я сказал обратное – я бы соврал.

До сих пор столько всего рассказывают об этом матче. 1:10... Говорили о «разгроме», «трагедии», «унижении» – я всегда отказывался от этих слов. Для меня поражение от Венгрии – это несчастный случай, который произошел из-за полного незнания соперника.

С самого начала мы бросились атаковать их ворота, не понимая, что напротив нас команда, которая была чемпионом мира по игре на контратаках.

Помню, что к перерыву мы уже проигрывали 0:3, и наш тренер Пипо Родригес сказал нам: «Если бы мы были немного внимательнее, мы бы реализовали свои моменты. Сейчас именно мы должны были выигрывать».

Во втором тайме, когда Сапата забил, счет стал 1:5, но мы все еще были уверены, что можем сравнять.

Если бы я сыграл ужасно, как это пытались представить, тогда я мог бы чувствовать вину. Но я играл неплохо. Как минимум 10 опасных ударов я отбил. Почти все голы, которые я пропустил, были с близкого расстояния – я ничего не мог сделать.

Карьера вратаря оценивается не только по пропущенным мячам, но и по хорошим действиям. Если учитывать все мячи, которые я остановил, отбил или перевел – мой итог был более чем положительным.

Мне не за что извиняться перед кем-либо. Если бы нужно было все подсчитать, в мою честь должны были бы построить собор.

– Вы все-таки не ожидали, что вас встретят с распростертыми объятиями после такого матча?

– Нет, но я также не ожидал оказаться в опасной для жизни ситуации. Первый серьезный случай произошел уже по приезде на таможню.

Когда я проходил контроль, таможенники спросили, что я везу. Вместо того чтобы открыть мои чемоданы, они просто начали резать их ножами. И это было только начало.

Преследование продолжалось годами. После чемпионата мира президент нашей федерации Феликс Кастильо Майорга публично заявил, что единственный способ забыть это и двигаться дальше – повесить вратаря.

– Как люди отреагировали на эти слова?

– Они нанесли огромный ущерб. Федерация имела влияние на СМИ. «Повесить вратаря» – вы только представьте! Это было отвратительно – найти одного виноватого, чтобы люди могли успокоиться и закрыть эту тему.

Как будто десять голов в одном матче было недостаточно тяжелым испытанием в тот период. Нельзя забывать: наша страна переживала гражданскую войну. И я быстро понял, что эти ужасные обвинения могут поставить меня под угрозу.

Не знаю, дошло ли это до Европы, но меня действительно пытались убить. Я был как прокаженный во времена Римской империи.

В мой дом приходили и бросали камни. Я часто думал о своей матери – тогда она была преподавателем литературы и философии в университете Сан-Сальвадора.

Она не могла одна содержать семью и позволила мне заниматься футболом, чтобы мы могли нормально жить и иметь возможность есть как обычная семья.

Однажды вечером я ехал навестить свою невесту. За мной ехала машина: я даже не успел выйти из автомобиля – люди внутри открыли по мне огонь.

– Были свидетели этой стрельбы?

– В первую очередь моя невеста. Она ждала меня перед домом, и еще до того, как я открыл дверь машины, начала кричать. Из другой машины уже вышли двое мужчин с автоматами и начали стрелять.

Я едва успел лечь на дно автомобиля. Я попытался выбраться через пассажирскую дверь, но не смог.

И вдруг все прекратилось. Два офицера армии в форме вышли из соседнего здания и сделали выстрелы в воздух, чтобы заставить нападавших убежать. На кузове машины нашли 22 пулевых отверстия. Ни одна пуля меня не задела. Через два месяца я уехал обратно в Испанию, чтобы играть за «Мурсию».

Но и это было целое приключение. Мне пришлось тайно выехать через соседнюю Гватемалу, потом через Лос-Анджелес – и уже оттуда я добрался до Испании, – сказал Мора.

Самые крупные поражения в истории ЧМ. Теперь тут Катар и Кюрасао
 

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: L’Equipe
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Луис Гевара Мора

Комментарии

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...и в меня стреляли и упал я в лужу...
…Расстреляли меня, внучок…
Расстреляли меня внучок , расстреляли…
Самое удивительное, что его после того матча пригласили играть в Испанию! Так что реально 10 пропустил, но много где и спас
ОтветЕбздрогыч
Самое удивительное, что его после того матча пригласили играть в Испанию! Так что реально 10 пропустил, но много где и спас
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ОтветДядя ТУРА
Комментарий скрыт
Когда тот матч играли до твоего дня рождения оставалось еще почти 30 лет.
Думали, что отыграются при 1:5. А эти ребята были реально оптимисты.
Надеюсь, на него новую охоту не откроют из-за того, что даже расширение и непонятно какие команды не смогли превзойти его результат😁Ну а если серьезно-дикость. Хорошо, что выжил. Долгих лет ему.
Дааааа, было время
Меня резали ножами, стреляли в меня из пулемета, и даже бахнули в меня ракетой....
крупнейшее поражение в истории ЧМ, и в то же время крупнейшая победа.
Аргентина во 2 туре, кстати только 2 гола смогла забить им.
У Моры и оголтелых мессифанов-кучимесов есть общее желание что-то булькать про "по игре" после разгромных поражений в рамках крупных международных турниров. В этом своём желании оголтелые мессифаны-кучимесы уже дошли до того, что шарят за футбольчик даже хуже составителя словаря Ожегова)
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