Александр Кокорин: «Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться не хочу»

Кокорин: из клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет.

Александр Кокорин заявил, что не хочет играть за клуб РПЛ, который борется за выживание.

35-летний форвард находится в статусе свободного агента после ухода из кипрского «Ариса». Ранее он заявил , что еще не принял решения о завершении карьеры.

«Не рассматриваю РПЛ для продолжения карьеры. Почему? Не хочу. Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться я не хочу», – сказал Кокорин.

За свою карьеру Кокорин поиграл в пяти российских клубах – «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».