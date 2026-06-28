Александр Кокорин: «Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться не хочу»
Кокорин: из клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет.
Александр Кокорин заявил, что не хочет играть за клуб РПЛ, который борется за выживание.
35-летний форвард находится в статусе свободного агента после ухода из кипрского «Ариса». Ранее он заявил, что еще не принял решения о завершении карьеры.
«Не рассматриваю РПЛ для продолжения карьеры. Почему? Не хочу. Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться я не хочу», – сказал Кокорин.
За свою карьеру Кокорин поиграл в пяти российских клубах – «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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