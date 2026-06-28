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  4. Александр Кокорин: «Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться не хочу»

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Александр Кокорин: «Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться не хочу»
Кокорин: из клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет.

Александр Кокорин заявил, что не хочет играть за клуб РПЛ, который борется за выживание. 

35-летний форвард находится в статусе свободного агента после ухода из кипрского «Ариса». Ранее он заявил, что еще не принял решения о завершении карьеры. 

«Не рассматриваю РПЛ для продолжения карьеры. Почему? Не хочу. Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться я не хочу», – сказал Кокорин. 

За свою карьеру Кокорин поиграл в пяти российских клубах – «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
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Комментарии

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Кокорина в Динамо
Дзюбу в Спартак
Вагнер Лава в ЦСКА!
ОтветStepan 68
Кокорина в Динамо Дзюбу в Спартак Вагнер Лава в ЦСКА!
Смолова в Урал!
ОтветStepan 68
Кокорина в Динамо Дзюбу в Спартак Вагнер Лава в ЦСКА!
на счёт Кокорина в Динамо, вообще не шутка кстати
Kokorin91, братишка, пора тебе уже в Махачкале осесть
Ответrusik krasav4ik
Kokorin91, братишка, пора тебе уже в Махачкале осесть
Если только с твоего разрешения, ахи
Твой уровень - ФНЛ
Какой важный курица)
ОтветSobachkin
Важный птиц
Куриный попк. 😁
А нахер он нужен топ командам
Через пару лет будет рассматривать только ночные клубы.
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