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  4. Роналдо о Неймаре: «Ему не нужно ничего доказывать – сейчас в составе Бразилии нет другого игрока, способного помочь команде в одиночку. Это возможность заставить замолчать тех, кто в него не верил»

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Роналдо о Неймаре: «Ему не нужно ничего доказывать – сейчас в составе Бразилии нет другого игрока, способного помочь команде в одиночку. Это возможность заставить замолчать тех, кто в него не верил»
Роналдо поддержал возвращение Неймара: он способен решать исход матчей.

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо заявил, что ждет появления вингера «Сантоса» Неймара в стартовом составе национальной команды на чемпионате мира.

– Вы были за возвращение Неймара в сборную?

– Конечно, я был за это, и на то есть веская причина: Неймар – игрок, который способен решать исход матчей. Я не вижу сейчас в составе другого футболиста с такими же возможностями – того, кто может в одиночку помочь команде выиграть.

Поэтому, если у нас есть возможность рассчитывать на него, нельзя упускать такой шанс. Он получил разрешение от врачей, физически находится в хорошей форме, и теперь у него есть возможность заставить замолчать всех тех, кто в него не верил.

Я сам пережил собственное возвращение в 2002 году, поэтому я полностью поддерживаю Неймара.

– Вы с нетерпением ждете его выхода в стартовом составе?

– Я воодушевлен и полностью это одобряю. В 34 года ему уже не нужно доказывать, что он талантлив, но я надеюсь, что его выступления заставят замолчать всех, кто уже списал его со счетов.

Потому что нет ничего более особенного, чем видеть, как великий спортсмен успешно возвращается, – сказал Роналдо.

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: L’Equipe
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Комментарии

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Неймар – игрок, который способен решать исход матчей

Когда он в последний раз в одиночку решал исход матча сборной Бразилии на крупном турнире?
ОтветКамбоджа Иванов
Неймар – игрок, который способен решать исход матчей Когда он в последний раз в одиночку решал исход матча сборной Бразилии на крупном турнире?
Комментарий скрыт
ОтветКамбоджа Иванов
Неймар – игрок, который способен решать исход матчей Когда он в последний раз в одиночку решал исход матча сборной Бразилии на крупном турнире?
Когда он в последний раз решал исход хоть какого-то матча
Нынешний Неймар не способен тащить не то что в одиночку, а вообще, в принципе. Пассажир настоящий, который уже должен радоваться, если не сломается, отыграв полный матч.
"В составе сборной нет другого игрока, способного помочь в одиночку"
Винисиус с тремя MVP матчей: 🤨🤨🤨
Неймар -футбольный гений. Да, мало играл в последнее время, да, не в лучшей форме.
Но, выйдя за 20 минут до конца, способен решить один, но важнейший эпизод в любом матче.
Ответbel01
Неймар -футбольный гений. Да, мало играл в последнее время, да, не в лучшей форме. Но, выйдя за 20 минут до конца, способен решить один, но важнейший эпизод в любом матче.
о как начали меняться комментарии) еще неделю назад здесь на спортсе его только гнобили)
Ответbel01
Неймар -футбольный гений. Да, мало играл в последнее время, да, не в лучшей форме. Но, выйдя за 20 минут до конца, способен решить один, но важнейший эпизод в любом матче.
Только если этот матч будет проходить в 2018 году
Ну да ну да, пошёл я ****** (с) Вини
Сектанство это немножко плохо.
Охотно верю.
Эпизод, все может решить в одиночку,, не только Неймар
Все-таки и Вини и Неймар мелкие величины по сравнению с Феноменом. ЧМ не выиграют. Не такие тащеры как был Зубастик.
Кто может в одиночку решить--- Месси!!! Тут просто уровень другой!!
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