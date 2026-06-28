Роналдо о Неймаре: «Ему не нужно ничего доказывать – сейчас в составе Бразилии нет другого игрока, способного помочь команде в одиночку. Это возможность заставить замолчать тех, кто в него не верил»

Роналдо поддержал возвращение Неймара: он способен решать исход матчей.

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо заявил, что ждет появления вингера «Сантоса » Неймара в стартовом составе национальной команды на чемпионате мира.

– Вы были за возвращение Неймара в сборную?

– Конечно, я был за это, и на то есть веская причина: Неймар – игрок, который способен решать исход матчей. Я не вижу сейчас в составе другого футболиста с такими же возможностями – того, кто может в одиночку помочь команде выиграть.

Поэтому, если у нас есть возможность рассчитывать на него, нельзя упускать такой шанс. Он получил разрешение от врачей, физически находится в хорошей форме, и теперь у него есть возможность заставить замолчать всех тех, кто в него не верил.

Я сам пережил собственное возвращение в 2002 году, поэтому я полностью поддерживаю Неймара.

– Вы с нетерпением ждете его выхода в стартовом составе?

– Я воодушевлен и полностью это одобряю. В 34 года ему уже не нужно доказывать, что он талантлив, но я надеюсь, что его выступления заставят замолчать всех, кто уже списал его со счетов.

Потому что нет ничего более особенного, чем видеть, как великий спортсмен успешно возвращается, – сказал Роналдо.

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