Левандовски согласился на переход в «Чикаго». Сделка согласована, контракт подпишут в течение 24 часов (Флориан Плеттенберг)

Левандовски согласился на переход в «Чикаго».

Роберт Левандовски достиг соглашения о переходе в «Чикаго ». Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Сделка полностью согласована. Необходимые документы уже подготовлены и, как ожидается, будут подписаны в течение ближайших 24 часов.

37-летний экс-форвард «Барселоны» и «Баварии» перейдет в «Чикаго » на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 31 матч, забил 14 голов и отдал 2 результативных паса. Его подробную статистику можно найти здесь .