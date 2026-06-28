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  4. Левандовски согласился на переход в «Чикаго». Сделка согласована, контракт подпишут в течение 24 часов (Флориан Плеттенберг)

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Левандовски согласился на переход в «Чикаго». Сделка согласована, контракт подпишут в течение 24 часов (Флориан Плеттенберг)
Левандовски согласился на переход в «Чикаго».

Роберт Левандовски достиг соглашения о переходе в «Чикаго». Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. 

Сделка полностью согласована. Необходимые документы уже подготовлены и, как ожидается, будут подписаны в течение ближайших 24 часов.

37-летний экс-форвард «Барселоны» и «Баварии» перейдет в «Чикаго» на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 31 матч, забил 14 голов и отдал 2 результативных паса. Его подробную статистику можно найти здесь

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: страница Флориана Плеттенберга в X
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Комментарии

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Лёва, за пару-тройку лет там, достойно нарастит количество забитых мячей на своём счету. Барсе, как и всем своим другим командам, он принёс много необходимых побед. В любом случае ему удачи!
Открывал комменты с мыслью, что ригоберка уже отметился и был прав
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