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  4. Игорь Лещук: «Если бы я играл, был бы не хуже лучших вратарей в России, может быть, и лучшим – кто знает»

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Игорь Лещук: «Если бы я играл, был бы не хуже лучших вратарей в России, может быть, и лучшим – кто знает»
Лещук: если бы я играл, был бы не хуже лучших вратарей в России.

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает, что мог бы быть лучшим в России на своей позиции. 

Кого из российских вратарей вы считаете сильнее себя? 

– Тяжело так ответить на этот вопрос. Много тех, кто не хуже меня. 

Акинфеев?

– Игорь – легенда российского футбола не только среди вратарей. Нет смысла с ним сравнивать. 

А другие вратари РПЛ

– А как я могу сравнивать, если ребята играют, а я очень мало. 

Вы знаете свои способности, смотрите матчи других вратарей и можете предположить. 

– Если я бы играл, я был бы точно не хуже лучших вратарей в России. А там, может быть, и лучшим – кто знает, – сказал Лещук с улыбкой.

30-летний голкипер провел 6 матчей в Мир РПЛ-2025/26. Его подробная статистика – здесь.

***

Тренировочные будни «Динамо» – в новом клубном влоге

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии

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Так играй! В чём проблема??
ОтветРубин2003
Так играй! В чём проблема??
Злые завистники не дают парню реализовать свой потенциал....
ОтветРубин2003
Так играй! В чём проблема??
Журналист: «Ваше главное преимущество, Игорь?»
Лещук: «Силен умом..»
Журналист: «Каким?»
Лещук: «Задним»
😁
Если бы я играл, то я тоже был бы не хуже лучших вратарей в России.
ОтветВечно в бане
Если бы я играл, то я тоже был бы не хуже лучших вратарей в России.
Я бы золотой мяч взял в легкую, но мне некогда..
ОтветСергей Аньков
Я бы золотой мяч взял в легкую, но мне некогда..
А мне просто лень
Ахаха, какое трепло и воздухан)
А если б я играл, то был бы на уровне Месси, а то и выше..
Ответluthien
Ахаха, какое трепло и воздухан) А если б я играл, то был бы на уровне Месси, а то и выше..
Выше уже занято, там я.
Ответluthien
Ахаха, какое трепло и воздухан) А если б я играл, то был бы на уровне Месси, а то и выше..
Вообще-то, я занял место до тебя 🤣🤣🤣
Вроде человек-мем, но свои миллионов 50 рэ в год имеет...
Им с Ташуевым надо на свидание сходить
Конечно в аренду пойти и получить игровую практику он не хочет )
ОтветАлександр Зикрянь
Конечно в аренду пойти и получить игровую практику он не хочет )
В смысле в аренду, играть что ли?
Человек сказал:
- "если бы...")))
Лещуку давали играть, а что в итоге? Он привозил даже больше Шунина))

При этом Шунин был контуженный, а этот просто криворукий)) И он еще два года будет спокойно зарабатывать бабки просто из-за паспорта, скиллов у него нуль))
Ответa2wai
Лещуку давали играть, а что в итоге? Он привозил даже больше Шунина)) При этом Шунин был контуженный, а этот просто криворукий)) И он еще два года будет спокойно зарабатывать бабки просто из-за паспорта, скиллов у него нуль))
Ой, ладно... мешок картохи Максименко который вдоль пустых ворот на серию пенальти уходит не жалея ног играет же...
Однозначно пригодился бы сборной России, которая дошла бы минимум до четвертьфинала текущего ЧМ.
Убийство потенциально лучшего в истории. Наверное это родственники Яшина не хотят, чтобы через 50 лет трофей лучшему вратарю мира переименовали в честь Лещука. От этого маринуют в Динамо 3-им вратарем
Про Лещука, надо спросить у Радимова. Он в курсе.
ОтветDuncan MacLeod
Про Лещука, надо спросить у Радимова. Он в курсе.
он Талалаевыем ещё не закончил, так что Буланову не до этого...
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