Игорь Лещук: «Если бы я играл, был бы не хуже лучших вратарей в России, может быть, и лучшим – кто знает»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает, что мог бы быть лучшим в России на своей позиции.
– Кого из российских вратарей вы считаете сильнее себя?
– Тяжело так ответить на этот вопрос. Много тех, кто не хуже меня.
– Акинфеев?
– Игорь – легенда российского футбола не только среди вратарей. Нет смысла с ним сравнивать.
– А другие вратари РПЛ?
– А как я могу сравнивать, если ребята играют, а я очень мало.
– Вы знаете свои способности, смотрите матчи других вратарей и можете предположить.
– Если я бы играл, я был бы точно не хуже лучших вратарей в России. А там, может быть, и лучшим – кто знает, – сказал Лещук с улыбкой.
30-летний голкипер провел 6 матчей в Мир РПЛ-2025/26. Его подробная статистика – здесь.
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Тренировочные будни «Динамо» – в новом клубном влоге
Лещук: «Силен умом..»
Журналист: «Каким?»
Лещук: «Задним»
😁
А если б я играл, то был бы на уровне Месси, а то и выше..
Человек сказал:
- "если бы...")))
При этом Шунин был контуженный, а этот просто криворукий)) И он еще два года будет спокойно зарабатывать бабки просто из-за паспорта, скиллов у него нуль))