Игорь Лещук: «Если бы я играл, был бы не хуже лучших вратарей в России, может быть, и лучшим – кто знает»

Лещук: если бы я играл, был бы не хуже лучших вратарей в России.

Вратарь «Динамо » Игорь Лещук считает, что мог бы быть лучшим в России на своей позиции.

– Кого из российских вратарей вы считаете сильнее себя?

– Тяжело так ответить на этот вопрос. Много тех, кто не хуже меня.

– Акинфеев?

– Игорь – легенда российского футбола не только среди вратарей. Нет смысла с ним сравнивать.

– А другие вратари РПЛ?

– А как я могу сравнивать, если ребята играют, а я очень мало.

– Вы знаете свои способности, смотрите матчи других вратарей и можете предположить.

– Если я бы играл, я был бы точно не хуже лучших вратарей в России. А там, может быть, и лучшим – кто знает, – сказал Лещук с улыбкой.

30-летний голкипер провел 6 матчей в Мир РПЛ-2025/26. Его подробная статистика – здесь .

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